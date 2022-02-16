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"Визнання "ЛДНР" не корелюється з мінськими угодами, - Пєсков

Немає чіткого регламенту в ситуації зі зверненням депутатів Держдуми з пропозицією визнати "ЛДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Пєсков зазначив, що президент Путін взяв звернення до відома та відреагував на нього.

Він також нагадав, що визнання самопроголошених республік "не корелюється з мінськими угодами".

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

Також читайте: Рішення Держдуми щодо "визнання "ЛДНР" - обдуманий крок Росії на руйнування "Мінська", - Арахамія

Автор: 

Пєсков Дмитро (1609) росія (65002) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+36
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16.02.2022 11:55
+20
худоба зайвохромосомна
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16.02.2022 11:50
+20
И шо теперь делать? Почти 8 лет ждали, ждали новоросцы и вот на тебе. росия своих не кидает.
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16.02.2022 11:51
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худоба зайвохромосомна
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16.02.2022 11:50 Відповісти
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16.02.2022 11:55 Відповісти
О как заднюю включили..неее не поможет..... в вопросах ОРЛДО вы не посредники ВЫ НАСТОЯЩШАЯ СТОРОНА ОККУПАЦИИ ВОЙНЫ АГРЕССИИ.. и будет вам Рашка за вчерашний обссыкон из **\\думы пендель...
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16.02.2022 12:23 Відповісти
И шо теперь делать? Почти 8 лет ждали, ждали новоросцы и вот на тебе. росия своих не кидает.
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16.02.2022 11:51 Відповісти
Штирлиц никогда не торопил события. (с)
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16.02.2022 11:53 Відповісти
Повіситись
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16.02.2022 12:08 Відповісти
недоносцы
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16.02.2022 16:49 Відповісти
Многоходовочник. Фишер, ****.
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16.02.2022 11:51 Відповісти
Михаил Моисеевич Ботвинник в таких ситуациях уже сдавался, ...лять...
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16.02.2022 16:14 Відповісти
Як хочу так і кручу )))) кацапські мавпи тільки те і вміють,що все перекручувати.
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16.02.2022 11:51 Відповісти
А "ВІЦЕ-ПРЕМ₴ЄР верещук" заявила що проведення референдуму щодо мінських угод можливе лише у разі відсутності інших варіантів та інструментів. Джерело:

- Які тобі, тупій дурі, потрібні ще референдуми в Україні і для чого?
Ти, безграмотна, та ще й настільки лінива, шоб хоч Конституцію прочитати і затямити, що будь-які референдуми по зміні кордонів та території України - є назаконними!

-Держдума росії, проголосувавши більшістю голосів за визнання "державної правосуб'єктності л-днр" - підтвердила з того моменту де-юре нечинність мінських угод для РФ -тобто денонсувала їх в односторонньому порядку!

-Але ж біда в тому, що у чинній владі України абсолютна більшість таких тупих і неграмотних як і нинішній "віце-прем'єр", які не здатні до державного управління... не здатні до управління... НІ В ОДНІЙ сфері чи галузі управління суспільними відносинами!

Нинішнє владне кодло - дуже вправне лише в одній галузі - в галузі кримінальної руїни всього того, що було створено до них... - і основ державності, економічної стійкості, правового функціонування, обороноздатності країни!

Але надто ефективне в розробці та здійсненні методів та способів особистого збагачення за рахунок жорстокого та безжального обездолення основної маси населення України
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16.02.2022 12:18 Відповісти
Ну, вы так уж буром поперли на верещучку. З посадою головы сiльрады, если вокруг лохи менее образованные, ей 100500 справиться.
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16.02.2022 12:39 Відповісти
Каароч, принцип, мол, тупой - еще тупее, у зебуинов никто не отменял.
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16.02.2022 12:40 Відповісти
Блин, а верещучка - симитка или нет? Шобы не нарваться на антисимитские забУбоны...
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16.02.2022 12:43 Відповісти
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16.02.2022 11:52 Відповісти
Жидосики.
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16.02.2022 11:53 Відповісти
Алкоголь - зло....
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16.02.2022 11:52 Відповісти
Отличительная черта российской дипломатии выдавать желаемое за действительное. Собственный позор представлять как велчие.
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16.02.2022 12:21 Відповісти
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16.02.2022 11:55 Відповісти
Типо , хутя никому и в глупость не упал, никто его даже не слушает.
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16.02.2022 12:45 Відповісти
Тот шо справа(во весь рост) - бульбофюрер-чапай.
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16.02.2022 12:48 Відповісти
Х#йла нужно в жарить санкциями чтоб оно дрыстануло с Крыма и Донбасса в окрестности Магадана там и сдохло...
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16.02.2022 11:56 Відповісти
Интересно , в раше есть разумные прямоходящие , которые понимают , что путло не вечен ? Или все тупые ?
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16.02.2022 11:59 Відповісти
там таких большинство. КГБ просто всё подмяло под себя. Болванчика правильно говорящего поставили. А сами тупо п..ят бабло
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16.02.2022 12:02 Відповісти
Ну и пусть признают. Будет еще один изгой добавлен к преднестровью, абхазии и остальным отхожим местам. Это теперь памятники злобе, зависти, тупости лохтората.
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16.02.2022 12:00 Відповісти
та нэвжэж?
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16.02.2022 12:02 Відповісти
Так то ж ... же ... ж
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16.02.2022 12:06 Відповісти
Та не оправдывайтесь, не надо.
Всем нормальным людям изначально было понятно, что их признание вам и нах НЕ НУЖНО!
Это была только "страшилка для ЛОХов".
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16.02.2022 12:03 Відповісти
Обоснуй
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16.02.2022 12:07 Відповісти
Тебе действительно это требуется?
Ни одного плюса этого "признания".
Куча минусов этого "признания".
И совершенно противоречит их планам имплантировать эту Лугандонию обратно в тело Украины.
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16.02.2022 12:32 Відповісти
Так и минские договоренности не коррелируют с Будапештским меморандумом
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16.02.2022 12:07 Відповісти
Ах ти ж сволота. Воно з Будапештським меморандумомкорелюється.
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16.02.2022 12:07 Відповісти
держите меня семеро ..... примерное поведения ***** .
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16.02.2022 12:09 Відповісти
Корреляция... Слово то какое смачное... к тому же рифмуется хорошо... и самое главное большинстве смакующих это самое словецо не понимают его смысла 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝🤪😜
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16.02.2022 12:10 Відповісти
А что такое, г-н Песков, корреляция по-рассейски?
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16.02.2022 12:17 Відповісти
...другого ответа никто и не ждал от паРаши, все выкрутили в свою пользу, пид*ры!!!
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16.02.2022 12:23 Відповісти
Я розумію "кореляцію", як залежність одніє дії, стану від іншої дії, стану.
Але тут актуальним є "коефіцієнт кореляції",(розраховується математичним способом і має значення від 0 до 1) чим він вищий, тим імовірнішою є взаємозв'язок.
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16.02.2022 13:23 Відповісти
Это другое! Интересно осел с "партнёрами" схавает эту туфту😁😁
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16.02.2022 12:28 Відповісти
Ну я же говорил. Это они жабры дуют по Минским чтобы все о посевной кампании рус паспортами забыли.
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16.02.2022 12:30 Відповісти
Сам наклав кучу лайна, сам її і зжер. Кльові у них там зпоребрикові нанополіттехнології.
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16.02.2022 12:32 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/putina-nazvali-pasportizatsiyu-ordlo-gumanitarnoy-1645006941.html В кооперативе "Озеро" назвали паспортизацию в ОРДЛО " мерой отжатия полезных ископаемых": такое происходит в русском мире .
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16.02.2022 12:36 Відповісти
Квазі країна Російська Фальсифікація стверджує: "Що хочу те і говорю, те і роблю". І все це по нашому "закону" гопників і бандитів.
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16.02.2022 12:44 Відповісти
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16.02.2022 12:46 Відповісти
Для нас було краще ,щоб визнали.Але є договорняк ,щоб втулити їх нам на своїх умовах.
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16.02.2022 12:54 Відповісти
з цими придурками нема про що розмовляти, в цьому нема найменшого сенсу і, зрозуміло, користі треба просто робити своє, при нагоді вправляючи мізки цим кончаним.
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16.02.2022 13:30 Відповісти
Своих плешивый должен забрать в свою говень. И защищать там на местах. За Уралом места всем потерпевшим хватит. Маршал-оленевод построит в тундре новые города. Там в тундре нет никаких злых укро- бандеровцев.
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16.02.2022 13:46 Відповісти
Нє, нє хлопці. Люміній так люміній. Вирішили визнати, то визнавайте. Адже не питали ви в українців дозволу, коли видавали лугандонам свої паспорти. Тепер будь ласка годуйте цю масу.

Можете навіть контрибуцію їм платити як чеченцям. Адже угробили ви промисловість Донбасу, як у свій час угробили міста Чечні.

А в перспективі вас чекають ще й міжнародні суди та Гаага.
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16.02.2022 13:54 Відповісти
Т.е. Письков прямо сказал, что ложыли они на всякие соглашения с прибором, что пахан принял к сведению. Хотя, есть еще ненулевая вероятность, что он просто понтанулся умным словом "корелляция". В значении коего ни бум-бум.
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16.02.2022 13:55 Відповісти
 
 