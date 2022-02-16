"Визнання "ЛДНР" не корелюється з мінськими угодами, - Пєсков
Немає чіткого регламенту в ситуації зі зверненням депутатів Держдуми з пропозицією визнати "ЛДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Пєсков зазначив, що президент Путін взяв звернення до відома та відреагував на нього.
Він також нагадав, що визнання самопроголошених республік "не корелюється з мінськими угодами".
Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".
Топ коментарі
+36 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.02.2022 11:55
+20 Система Станиславского
показати весь коментар16.02.2022 11:50
+20 Eduard Povolotsky
показати весь коментар16.02.2022 11:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Які тобі, тупій дурі, потрібні ще референдуми в Україні і для чого?
Ти, безграмотна, та ще й настільки лінива, шоб хоч Конституцію прочитати і затямити, що будь-які референдуми по зміні кордонів та території України - є назаконними!
-Держдума росії, проголосувавши більшістю голосів за визнання "державної правосуб'єктності л-днр" - підтвердила з того моменту де-юре нечинність мінських угод для РФ -тобто денонсувала їх в односторонньому порядку!
-Але ж біда в тому, що у чинній владі України абсолютна більшість таких тупих і неграмотних як і нинішній "віце-прем'єр", які не здатні до державного управління... не здатні до управління... НІ В ОДНІЙ сфері чи галузі управління суспільними відносинами!
Нинішнє владне кодло - дуже вправне лише в одній галузі - в галузі кримінальної руїни всього того, що було створено до них... - і основ державності, економічної стійкості, правового функціонування, обороноздатності країни!
Але надто ефективне в розробці та здійсненні методів та способів особистого збагачення за рахунок жорстокого та безжального обездолення основної маси населення України
Всем нормальным людям изначально было понятно, что их признание вам и нах НЕ НУЖНО!
Это была только "страшилка для ЛОХов".
Ни одного плюса этого "признания".
Куча минусов этого "признания".
И совершенно противоречит их планам имплантировать эту Лугандонию обратно в тело Украины.
Але тут актуальним є "коефіцієнт кореляції",(розраховується математичним способом і має значення від 0 до 1) чим він вищий, тим імовірнішою є взаємозв'язок.
Можете навіть контрибуцію їм платити як чеченцям. Адже угробили ви промисловість Донбасу, як у свій час угробили міста Чечні.
А в перспективі вас чекають ще й міжнародні суди та Гаага.