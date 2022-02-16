"Визнання "ЛДНР" не корелюється з мінськими угодами, - Пєсков

Немає чіткого регламенту в ситуації зі зверненням депутатів Держдуми з пропозицією визнати "ЛДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Пєсков зазначив, що президент Путін взяв звернення до відома та відреагував на нього.

Він також нагадав, що визнання самопроголошених республік "не корелюється з мінськими угодами".

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

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