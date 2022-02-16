"Признание "ЛДНР" не коррелируется с минскими соглашениями, - Песков
Нет четкого регламента в ситуации с обращением депутатов Госдумы с предложением признать ЛДНР.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что президент Путин взял обращение к сведению и отреагировал на него.
Он также напомнил, что признание самопровозглашенных республик "не коррелируется с минскими соглашениями".
Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".
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- Які тобі, тупій дурі, потрібні ще референдуми в Україні і для чого?
Ти, безграмотна, та ще й настільки лінива, шоб хоч Конституцію прочитати і затямити, що будь-які референдуми по зміні кордонів та території України - є назаконними!
-Держдума росії, проголосувавши більшістю голосів за визнання "державної правосуб'єктності л-днр" - підтвердила з того моменту де-юре нечинність мінських угод для РФ -тобто денонсувала їх в односторонньому порядку!
-Але ж біда в тому, що у чинній владі України абсолютна більшість таких тупих і неграмотних як і нинішній "віце-прем'єр", які не здатні до державного управління... не здатні до управління... НІ В ОДНІЙ сфері чи галузі управління суспільними відносинами!
Нинішнє владне кодло - дуже вправне лише в одній галузі - в галузі кримінальної руїни всього того, що було створено до них... - і основ державності, економічної стійкості, правового функціонування, обороноздатності країни!
Але надто ефективне в розробці та здійсненні методів та способів особистого збагачення за рахунок жорстокого та безжального обездолення основної маси населення України
Всем нормальным людям изначально было понятно, что их признание вам и нах НЕ НУЖНО!
Это была только "страшилка для ЛОХов".
Ни одного плюса этого "признания".
Куча минусов этого "признания".
И совершенно противоречит их планам имплантировать эту Лугандонию обратно в тело Украины.
Але тут актуальним є "коефіцієнт кореляції",(розраховується математичним способом і має значення від 0 до 1) чим він вищий, тим імовірнішою є взаємозв'язок.
Можете навіть контрибуцію їм платити як чеченцям. Адже угробили ви промисловість Донбасу, як у свій час угробили міста Чечні.
А в перспективі вас чекають ще й міжнародні суди та Гаага.