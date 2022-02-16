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Новости Война
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"Признание "ЛДНР" не коррелируется с минскими соглашениями, - Песков

Нет четкого регламента в ситуации с обращением депутатов Госдумы с предложением признать ЛДНР.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент Путин взял обращение к сведению и отреагировал на него.

Он также напомнил, что признание самопровозглашенных республик "не коррелируется с минскими соглашениями".

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Признание "Л/ДНР" Кремлем должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями, - МИД Литвы

Автор: 

Песков Дмитрий (1858) россия (95413) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+36
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16.02.2022 11:55
+20
худоба зайвохромосомна
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16.02.2022 11:50
+20
И шо теперь делать? Почти 8 лет ждали, ждали новоросцы и вот на тебе. росия своих не кидает.
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16.02.2022 11:51
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худоба зайвохромосомна
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16.02.2022 11:50 Ответить
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16.02.2022 11:55 Ответить
О как заднюю включили..неее не поможет..... в вопросах ОРЛДО вы не посредники ВЫ НАСТОЯЩШАЯ СТОРОНА ОККУПАЦИИ ВОЙНЫ АГРЕССИИ.. и будет вам Рашка за вчерашний обссыкон из **\\думы пендель...
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16.02.2022 12:23 Ответить
И шо теперь делать? Почти 8 лет ждали, ждали новоросцы и вот на тебе. росия своих не кидает.
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16.02.2022 11:51 Ответить
Штирлиц никогда не торопил события. (с)
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16.02.2022 11:53 Ответить
Повіситись
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16.02.2022 12:08 Ответить
недоносцы
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16.02.2022 16:49 Ответить
Многоходовочник. Фишер, ****.
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16.02.2022 11:51 Ответить
Михаил Моисеевич Ботвинник в таких ситуациях уже сдавался, ...лять...
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16.02.2022 16:14 Ответить
Як хочу так і кручу )))) кацапські мавпи тільки те і вміють,що все перекручувати.
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16.02.2022 11:51 Ответить
А "ВІЦЕ-ПРЕМ₴ЄР верещук" заявила що проведення референдуму щодо мінських угод можливе лише у разі відсутності інших варіантів та інструментів. Джерело:

- Які тобі, тупій дурі, потрібні ще референдуми в Україні і для чого?
Ти, безграмотна, та ще й настільки лінива, шоб хоч Конституцію прочитати і затямити, що будь-які референдуми по зміні кордонів та території України - є назаконними!

-Держдума росії, проголосувавши більшістю голосів за визнання "державної правосуб'єктності л-днр" - підтвердила з того моменту де-юре нечинність мінських угод для РФ -тобто денонсувала їх в односторонньому порядку!

-Але ж біда в тому, що у чинній владі України абсолютна більшість таких тупих і неграмотних як і нинішній "віце-прем'єр", які не здатні до державного управління... не здатні до управління... НІ В ОДНІЙ сфері чи галузі управління суспільними відносинами!

Нинішнє владне кодло - дуже вправне лише в одній галузі - в галузі кримінальної руїни всього того, що було створено до них... - і основ державності, економічної стійкості, правового функціонування, обороноздатності країни!

Але надто ефективне в розробці та здійсненні методів та способів особистого збагачення за рахунок жорстокого та безжального обездолення основної маси населення України
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16.02.2022 12:18 Ответить
Ну, вы так уж буром поперли на верещучку. З посадою головы сiльрады, если вокруг лохи менее образованные, ей 100500 справиться.
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16.02.2022 12:39 Ответить
Каароч, принцип, мол, тупой - еще тупее, у зебуинов никто не отменял.
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16.02.2022 12:40 Ответить
Блин, а верещучка - симитка или нет? Шобы не нарваться на антисимитские забУбоны...
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16.02.2022 12:43 Ответить
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16.02.2022 11:52 Ответить
Жидосики.
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16.02.2022 11:53 Ответить
Алкоголь - зло....
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16.02.2022 11:52 Ответить
Отличительная черта российской дипломатии выдавать желаемое за действительное. Собственный позор представлять как велчие.
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16.02.2022 12:21 Ответить
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16.02.2022 11:55 Ответить
Типо , хутя никому и в глупость не упал, никто его даже не слушает.
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16.02.2022 12:45 Ответить
Тот шо справа(во весь рост) - бульбофюрер-чапай.
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16.02.2022 12:48 Ответить
Х#йла нужно в жарить санкциями чтоб оно дрыстануло с Крыма и Донбасса в окрестности Магадана там и сдохло...
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16.02.2022 11:56 Ответить
Интересно , в раше есть разумные прямоходящие , которые понимают , что путло не вечен ? Или все тупые ?
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16.02.2022 11:59 Ответить
там таких большинство. КГБ просто всё подмяло под себя. Болванчика правильно говорящего поставили. А сами тупо п..ят бабло
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16.02.2022 12:02 Ответить
Ну и пусть признают. Будет еще один изгой добавлен к преднестровью, абхазии и остальным отхожим местам. Это теперь памятники злобе, зависти, тупости лохтората.
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16.02.2022 12:00 Ответить
та нэвжэж?
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16.02.2022 12:02 Ответить
Так то ж ... же ... ж
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16.02.2022 12:06 Ответить
Та не оправдывайтесь, не надо.
Всем нормальным людям изначально было понятно, что их признание вам и нах НЕ НУЖНО!
Это была только "страшилка для ЛОХов".
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16.02.2022 12:03 Ответить
Обоснуй
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16.02.2022 12:07 Ответить
Тебе действительно это требуется?
Ни одного плюса этого "признания".
Куча минусов этого "признания".
И совершенно противоречит их планам имплантировать эту Лугандонию обратно в тело Украины.
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16.02.2022 12:32 Ответить
Так и минские договоренности не коррелируют с Будапештским меморандумом
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16.02.2022 12:07 Ответить
Ах ти ж сволота. Воно з Будапештським меморандумомкорелюється.
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16.02.2022 12:07 Ответить
держите меня семеро ..... примерное поведения ***** .
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16.02.2022 12:09 Ответить
Корреляция... Слово то какое смачное... к тому же рифмуется хорошо... и самое главное большинстве смакующих это самое словецо не понимают его смысла 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝🤪😜
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16.02.2022 12:10 Ответить
А что такое, г-н Песков, корреляция по-рассейски?
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16.02.2022 12:17 Ответить
...другого ответа никто и не ждал от паРаши, все выкрутили в свою пользу, пид*ры!!!
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16.02.2022 12:23 Ответить
Я розумію "кореляцію", як залежність одніє дії, стану від іншої дії, стану.
Але тут актуальним є "коефіцієнт кореляції",(розраховується математичним способом і має значення від 0 до 1) чим він вищий, тим імовірнішою є взаємозв'язок.
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16.02.2022 13:23 Ответить
Это другое! Интересно осел с "партнёрами" схавает эту туфту😁😁
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16.02.2022 12:28 Ответить
Ну я же говорил. Это они жабры дуют по Минским чтобы все о посевной кампании рус паспортами забыли.
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16.02.2022 12:30 Ответить
Сам наклав кучу лайна, сам її і зжер. Кльові у них там зпоребрикові нанополіттехнології.
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16.02.2022 12:32 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/putina-nazvali-pasportizatsiyu-ordlo-gumanitarnoy-1645006941.html В кооперативе "Озеро" назвали паспортизацию в ОРДЛО " мерой отжатия полезных ископаемых": такое происходит в русском мире .
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16.02.2022 12:36 Ответить
Квазі країна Російська Фальсифікація стверджує: "Що хочу те і говорю, те і роблю". І все це по нашому "закону" гопників і бандитів.
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16.02.2022 12:44 Ответить
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16.02.2022 12:46 Ответить
Для нас було краще ,щоб визнали.Але є договорняк ,щоб втулити їх нам на своїх умовах.
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16.02.2022 12:54 Ответить
з цими придурками нема про що розмовляти, в цьому нема найменшого сенсу і, зрозуміло, користі треба просто робити своє, при нагоді вправляючи мізки цим кончаним.
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16.02.2022 13:30 Ответить
Своих плешивый должен забрать в свою говень. И защищать там на местах. За Уралом места всем потерпевшим хватит. Маршал-оленевод построит в тундре новые города. Там в тундре нет никаких злых укро- бандеровцев.
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16.02.2022 13:46 Ответить
Нє, нє хлопці. Люміній так люміній. Вирішили визнати, то визнавайте. Адже не питали ви в українців дозволу, коли видавали лугандонам свої паспорти. Тепер будь ласка годуйте цю масу.

Можете навіть контрибуцію їм платити як чеченцям. Адже угробили ви промисловість Донбасу, як у свій час угробили міста Чечні.

А в перспективі вас чекають ще й міжнародні суди та Гаага.
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16.02.2022 13:54 Ответить
Т.е. Письков прямо сказал, что ложыли они на всякие соглашения с прибором, что пахан принял к сведению. Хотя, есть еще ненулевая вероятность, что он просто понтанулся умным словом "корелляция". В значении коего ни бум-бум.
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16.02.2022 13:55 Ответить
 
 