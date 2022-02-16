Розпочато капремонти на судноплавних шлюзах Дніпра, - Кубраков

В Україні цього року стартувало "Велике будівництво" на річках. Наразі вже розпочалися капітальні ремонти на судноплавних шлюзах Дніпра.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"На завершальній стадії роботи з модернізації пункту управління Київського шлюзу. Надалі ми плануємо провести капітальний ремонт на решті 5 дніпровських шлюзів", - зазначив він.

За словами Кубракова, важливі базові умови для розвитку річкової інфраструктури створює законопроєкт № 5090, прийнятий Верховною Радою у вівторок, 15 лютого.

"Багаторічне ігнорування потреби саме річкової інфраструктури та судноплавства вимагає від держави системного підходу, а також довгострокового планування", - переконаний він.

Відповідно до ухваленого законопроєкту, основним інструментом для досягнення поставлених цілей стане новостворений Державний фонд внутрішніх водних шляхів.

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Кубраков пояснив, що Мінінфраструктури обрало саме цей шлях, спираючись на успішний досвід функціонування Дорожнього фонду, який дозволив реалізовувати програму "Велике будівництво" в частині дорожньої модернізації.

Міністр також повідомив, що зараз на стадії попереднього техніко-економічного обґрунтування перебувають проєкти з побудови другої гілки Каховського та реконструкції трикамерної гілки Запорізького судноплавних шлюзів.

Крім того, заплановані адміністративні зміни: на базі ДП "Укрводшлях" буде створено єдине підприємство для обслуговування та розвитку річкової інфраструктури, яке здійснюватиме зокрема й лоцманське проведення та навігаційне забезпечення.

"Впевнено просуваємось на шляху до відродження судноплавства на найбільших українських річках", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році в Україні планується збудувати та відновити близько 5 500 км доріг державного значення, а також 300 мостів та штучних споруд.

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