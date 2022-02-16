Розпочато капремонти на судноплавних шлюзах Дніпра, - Кубраков
В Україні цього року стартувало "Велике будівництво" на річках. Наразі вже розпочалися капітальні ремонти на судноплавних шлюзах Дніпра.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
"На завершальній стадії роботи з модернізації пункту управління Київського шлюзу. Надалі ми плануємо провести капітальний ремонт на решті 5 дніпровських шлюзів", - зазначив він.
За словами Кубракова, важливі базові умови для розвитку річкової інфраструктури створює законопроєкт № 5090, прийнятий Верховною Радою у вівторок, 15 лютого.
"Багаторічне ігнорування потреби саме річкової інфраструктури та судноплавства вимагає від держави системного підходу, а також довгострокового планування", - переконаний він.
Відповідно до ухваленого законопроєкту, основним інструментом для досягнення поставлених цілей стане новостворений Державний фонд внутрішніх водних шляхів.
Кубраков пояснив, що Мінінфраструктури обрало саме цей шлях, спираючись на успішний досвід функціонування Дорожнього фонду, який дозволив реалізовувати програму "Велике будівництво" в частині дорожньої модернізації.
Міністр також повідомив, що зараз на стадії попереднього техніко-економічного обґрунтування перебувають проєкти з побудови другої гілки Каховського та реконструкції трикамерної гілки Запорізького судноплавних шлюзів.
Крім того, заплановані адміністративні зміни: на базі ДП "Укрводшлях" буде створено єдине підприємство для обслуговування та розвитку річкової інфраструктури, яке здійснюватиме зокрема й лоцманське проведення та навігаційне забезпечення.
"Впевнено просуваємось на шляху до відродження судноплавства на найбільших українських річках", - зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році в Україні планується збудувати та відновити близько 5 500 км доріг державного значення, а також 300 мостів та штучних споруд.
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