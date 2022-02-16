Начаты капремонты на судоходных шлюзах Днепра, - Кубраков

В Украине в этом году стартовала "Большая стройка" на реках. Уже начались капитальные ремонты на судоходных шлюзах Днепра.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

"На завершающей стадии работы по модернизации пункта управления Киевского шлюза. В дальнейшем мы планируем провести капитальный ремонт на остальных 5 днепровских шлюзах", - отметил он.

По словам Кубракова, важные базовые условия для развития речной инфраструктуры создает законопроект №5090, принятый Верховной Радой во вторник, 15 февраля.

"Многолетнее игнорирование потребности именно речной инфраструктуры и судоходства требует от государства системного подхода, а также долгосрочного планирования", – убежден он.

Согласно принятому законопроекту, основным инструментом для достижения поставленных целей станет новосозданный Государственный фонд внутренних водных путей.

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Кубраков объяснил, что Мининфраструктуры избрало именно этот путь, опираясь на успешный опыт функционирования Дорожного фонда, позволившего реализовывать программу "Большая стройка" в части дорожной модернизации.

Министр также сообщил, что сейчас на стадии предварительного технико-экономического обоснования находятся проекты по строительству второй ветки Каховского и реконструкции трехкамерной ветви Запорожского судоходных шлюзов.

Кроме того, запланированы административные изменения: на базе ГП "Укрвошлях" будет создано единственное предприятие для обслуживания и развития речной инфраструктуры, которое будет осуществлять, в частности, лоцманское проведение и навигационное обеспечение.

"Уверенно продвигаемся по пути к возрождению судоходства на крупнейших украинских реках", - отметил министр.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2022 году в Украине планируется построить и восстановить около 5 500 км дорог государственного значения, а также 300 мостов и искусственных сооружений.

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