Рада разрешила привлекать частные инвестиции в строительство дорог, - Мининфраструктуры

Верховная Рада Украины приняла инициированный Министерством инфраструктуры законопроект №5090, создающий условия для привлечения частных инвестиций в дорожное строительство.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

Документ вводит долгосрочные обязательства государственных партнеров (концессиодателей) в рамках договоров государственно-частного партнерства (ГЧП) и/или концессии.

"Принятый закон регулирует вопрос о взаимных обязанностях государства и инвесторов в проектах государственно-частного партнерства. В частности, бизнес получает гарантию того, что государство выполнит свои обязательства по оплате за эксплуатационную готовность, так называемые availability payments", - пояснил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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Сейчас, по его словам, в рамках программы "Большая стройка" уже реализуются 2 пилотных проекта ГЧП: маршруты Харьков - Днепр - Запорожье и Ягодин - Ковель - Луцк, которые внедряются при поддержке IFC и ЕБРР.

"Кроме этого, благодаря принятому законопроекту уже в этом году планируем объявить конкурс на строительство первой новой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно", – подчеркнул он.

Как говорится в сообщении Министерства, договоры, заключенные в рамках ГЧП, в том числе концессионные договоры, являются долгосрочными – в среднем от 5 до 50 лет. Они могут предусматривать выполнение финансовых обязательств, в частности осуществление платежей частному партнеру, после ввода объекта в эксплуатацию и до конца действия договора.

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В Мининфраструктуры рассказали, что принятый ВР законопроект №5090 решает ряд проблем, сдерживавших инвесторов от участия в ГЧП и препятствовавших увеличению масштабов дорожного строительства.

Реализация законопроекта создаст дополнительные источники пополнения Государственного бюджета Украины. Это, в частности, плата за использование автодорог общего пользования транспортными средствами с полной массой 12 тонн и более и административные штрафы за правонарушение габаритно-весового контроля.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского в Украине уже обновлено 40% основной сети дорог – около 14 тысяч километров.