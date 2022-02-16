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Рада разрешила привлекать частные инвестиции в строительство дорог, - Мининфраструктуры

Рада разрешила привлекать частные инвестиции в строительство дорог, - Мининфраструктуры

Верховная Рада Украины приняла инициированный Министерством инфраструктуры законопроект №5090, создающий условия для привлечения частных инвестиций в дорожное строительство.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

Документ вводит долгосрочные обязательства государственных партнеров (концессиодателей) в рамках договоров государственно-частного партнерства (ГЧП) и/или концессии.

"Принятый закон регулирует вопрос о взаимных обязанностях государства и инвесторов в проектах государственно-частного партнерства. В частности, бизнес получает гарантию того, что государство выполнит свои обязательства по оплате за эксплуатационную готовность, так называемые availability payments", - пояснил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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Сейчас, по его словам, в рамках программы "Большая стройка" уже реализуются 2 пилотных проекта ГЧП: маршруты Харьков - Днепр - Запорожье и Ягодин - Ковель - Луцк, которые внедряются при поддержке IFC и ЕБРР.

"Кроме этого, благодаря принятому законопроекту уже в этом году планируем объявить конкурс на строительство первой новой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно", – подчеркнул он.

Как говорится в сообщении Министерства, договоры, заключенные в рамках ГЧП, в том числе концессионные договоры, являются долгосрочными – в среднем от 5 до 50 лет. Они могут предусматривать выполнение финансовых обязательств, в частности осуществление платежей частному партнеру, после ввода объекта в эксплуатацию и до конца действия договора.

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В Мининфраструктуры рассказали, что принятый ВР законопроект №5090 решает ряд проблем, сдерживавших инвесторов от участия в ГЧП и препятствовавших увеличению масштабов дорожного строительства.

Реализация законопроекта создаст дополнительные источники пополнения Государственного бюджета Украины. Это, в частности, плата за использование автодорог общего пользования транспортными средствами с полной массой 12 тонн и более и административные штрафы за правонарушение габаритно-весового контроля.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского в Украине уже обновлено 40% основной сети дорог – около 14 тысяч километров.

Автор: 

ВР (29233) Мининфраструктуры (941) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+1
вот с этого и надо было начинать строительство дорог, частник не даст воровать его деньги на дорогах
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16.02.2022 11:56
+1
Шо, бабло закончилось? Растащили?
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16.02.2022 12:15
+1
Кто хоть однажды связывался с этими концессиями и "державно-приватним партнерством" - зареклись навсегда. Ибо ну его нахер пытаться что-то делать с идиотами.

Зато бесконечные проверки, комиссии и вымогательства откатов за все.
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16.02.2022 12:16
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вот с этого и надо было начинать строительство дорог, частник не даст воровать его деньги на дорогах
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16.02.2022 11:56 Ответить
Он может и не даст воровать, но поставит такие цены за проезд, что дешевле летать будет.
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16.02.2022 12:00 Ответить
Шо, бабло закончилось? Растащили?
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16.02.2022 12:15 Ответить
Кто хоть однажды связывался с этими концессиями и "державно-приватним партнерством" - зареклись навсегда. Ибо ну его нахер пытаться что-то делать с идиотами.

Зато бесконечные проверки, комиссии и вымогательства откатов за все.
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16.02.2022 12:16 Ответить
а валєжнік?
коли вже валєжнік дозволять?
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16.02.2022 12:29 Ответить
Кому нахер нужны ваши дороги накануне войны?! Где ракеты для массового истребления кацапов?
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16.02.2022 12:30 Ответить
Аж тепер Зєлєнскій має шанс вкласти свої власні гроші у будівництво доріг, щоб потім з чистою совістю (якщо така є) писати на білбордах "за програмою президента України". 😊
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16.02.2022 12:40 Ответить
Это украденные с Коломойшей и в офшоры выведенные? Конечно...конечно...спешит прям спотыкается!
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16.02.2022 12:45 Ответить
Нє, ну а що, у нього є інші? 😲 Він що, колись за верстатом стояв, чи на базарі торгував? 😏
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16.02.2022 12:48 Ответить
УЖЕ ХОТЯТ ДОРОГИ РАЗДЕРЕБАНИТЬ! НИКТО ЖЕ С ИНВЕСТОРОВ НОВУЮ ДОРОГУ НЕ ПОСТРОИТ!
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16.02.2022 18:51 Ответить
 
 