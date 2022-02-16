Рада дозволила залучати приватні інвестиції у будівництво доріг, - Мінінфраструктури

Верховна Рада України ухвалила ініційований Міністерством інфраструктури законопроєкт №5090, який створює умови для залучення приватних інвестицій в дорожнє будівництво.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Документ запроваджує довгострокові зобов’язання державних партнерів (концесієдавців) у рамках договорів державно-приватного партнерства (ДПП) та/або концесії.

"Прийнятий закон врегульовує питання взаємних обов’язків держави та інвесторів у проєктах державно-приватного партнерства. Зокрема, бізнес отримує гарантію того, що держава виконає свої зобов’язання в частині оплати за експлуатаційну готовність, так звані availability payments", - пояснив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Наразі, за його словами, у межах програми "Велике будівництво" вже реалізуються 2 пілотні проєкти ДПП: маршрути Харків – Дніпро – Запоріжжя та Ягодин – Ковель – Луцьк, які впроваджуються при підтримці IFC та ЄБРР.

"Окрім цього, завдяки прийнятому законопроєкту уже цьогоріч плануємо оголосити конкурс на будівництво першої нової концесійної дороги Краковець – Львів – Броди – Рівне", – підкреслив він.

Як ідеться у повідомленні Міністерства, договори, укладені в рамках ДПП, зокрема концесійні договори, є довгостроковими – в середньому від 5 до 50 років. Вони можуть передбачати виконання фінансових зобов'язань, зокрема здійснення платежів приватному партнеру, після введення об’єкта в експлуатацію та до кінця дії такого договору.

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У Мінінфраструктури розповіли, що прийнятий ВР закононопроєкт №5090 вирішує низку проблем, які стримували інвесторів від участі в ДПП та перешкоджали збільшенню масштабів дорожнього будівництва.

Реалізація законопроєкту також створить додаткові джерела поповнення Державного бюджету України. Це, зокрема плата за використання автодоріг загального користування транспортними засобами з повною масою 12 тонн і більше та адміністративні штрафи за правопорушення габаритно-вагового контролю.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою президента в Україні уже оновлено 40% основної мережі доріг – близько 14 тисяч кілометрів.

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