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Новини
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Рада дозволила залучати приватні інвестиції у будівництво доріг, - Мінінфраструктури

Рада дозволила залучати приватні інвестиції у будівництво доріг, - Мінінфраструктури

Верховна Рада України ухвалила ініційований Міністерством інфраструктури законопроєкт №5090, який створює умови для залучення приватних інвестицій в дорожнє будівництво.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Документ запроваджує довгострокові зобов’язання державних партнерів (концесієдавців) у рамках договорів державно-приватного партнерства (ДПП) та/або концесії.

"Прийнятий закон врегульовує питання взаємних обов’язків держави та інвесторів у проєктах державно-приватного партнерства. Зокрема, бізнес отримує гарантію того, що держава виконає свої зобов’язання в частині оплати за експлуатаційну готовність, так звані availability payments", - пояснив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Наразі, за його словами, у межах програми "Велике будівництво" вже реалізуються 2 пілотні проєкти ДПП: маршрути Харків – Дніпро – Запоріжжя та Ягодин – Ковель – Луцьк, які впроваджуються при підтримці IFC та ЄБРР.

"Окрім цього, завдяки прийнятому законопроєкту уже цьогоріч плануємо оголосити конкурс на будівництво першої нової концесійної дороги Краковець – Львів – Броди – Рівне", – підкреслив він.

Як ідеться у повідомленні Міністерства, договори, укладені в рамках ДПП, зокрема концесійні договори, є довгостроковими – в середньому від 5 до 50 років. Вони можуть передбачати виконання фінансових зобов'язань, зокрема здійснення платежів приватному партнеру, після введення об’єкта в експлуатацію та до кінця дії такого договору.

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У Мінінфраструктури розповіли, що прийнятий ВР закононопроєкт №5090 вирішує низку проблем, які стримували інвесторів від участі в ДПП та перешкоджали збільшенню масштабів дорожнього будівництва.

Реалізація законопроєкту також створить додаткові джерела поповнення Державного бюджету України. Це, зокрема плата за використання автодоріг загального користування транспортними засобами з повною масою 12 тонн і більше та адміністративні штрафи за правопорушення габаритно-вагового контролю.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою президента в Україні уже оновлено 40% основної мережі доріг – близько 14 тисяч кілометрів.

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Автор: 

ВР (14949) Мінінфраструктури (2060) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+1
вот с этого и надо было начинать строительство дорог, частник не даст воровать его деньги на дорогах
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16.02.2022 11:56
+1
Шо, бабло закончилось? Растащили?
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16.02.2022 12:15
+1
Кто хоть однажды связывался с этими концессиями и "державно-приватним партнерством" - зареклись навсегда. Ибо ну его нахер пытаться что-то делать с идиотами.

Зато бесконечные проверки, комиссии и вымогательства откатов за все.
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16.02.2022 12:16
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вот с этого и надо было начинать строительство дорог, частник не даст воровать его деньги на дорогах
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16.02.2022 11:56 Відповісти
Он может и не даст воровать, но поставит такие цены за проезд, что дешевле летать будет.
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16.02.2022 12:00 Відповісти
Шо, бабло закончилось? Растащили?
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16.02.2022 12:15 Відповісти
Кто хоть однажды связывался с этими концессиями и "державно-приватним партнерством" - зареклись навсегда. Ибо ну его нахер пытаться что-то делать с идиотами.

Зато бесконечные проверки, комиссии и вымогательства откатов за все.
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16.02.2022 12:16 Відповісти
а валєжнік?
коли вже валєжнік дозволять?
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16.02.2022 12:29 Відповісти
Кому нахер нужны ваши дороги накануне войны?! Где ракеты для массового истребления кацапов?
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16.02.2022 12:30 Відповісти
Аж тепер Зєлєнскій має шанс вкласти свої власні гроші у будівництво доріг, щоб потім з чистою совістю (якщо така є) писати на білбордах "за програмою президента України". 😊
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16.02.2022 12:40 Відповісти
Это украденные с Коломойшей и в офшоры выведенные? Конечно...конечно...спешит прям спотыкается!
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16.02.2022 12:45 Відповісти
Нє, ну а що, у нього є інші? 😲 Він що, колись за верстатом стояв, чи на базарі торгував? 😏
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16.02.2022 12:48 Відповісти
УЖЕ ХОТЯТ ДОРОГИ РАЗДЕРЕБАНИТЬ! НИКТО ЖЕ С ИНВЕСТОРОВ НОВУЮ ДОРОГУ НЕ ПОСТРОИТ!
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16.02.2022 18:51 Відповісти
 
 