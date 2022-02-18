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Новини Війна
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Україна підтримує виконання Мінських угод, але не за вказівкою РФ, - Данілов

Україна підтримує виконання Мінських угод, але не за вказівкою РФ, - Данілов

Україна підтримує виконання Мінських домовленостей, але не умовах Російської Федерації. Крім того, сама Росія ці угоди абсолютно не виконує.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ..

"Те, що стосується виконання Мінських угод. Ми - за виконання Мінських угод за логікою, яка на сьогоднішній день існує у процесі, а не за виконання за вказівкою Російської Федерації. Ми не можемо погодитися, перш за все, з тим, що РФ порушує ці угоди, по-перше, вона їх абсолютно не виконує, там є перший пункт, із чого треба починати", - зазначив секретар РНБО.

Також Данілов наголосив, що є ще ситуація, коли РФ видала вже 800 тисяч паспортів на окупованій території Донецької та Луганської областей та вимагає першочергово провести там вибори.

Також читайте: Росія не згадується у тексті Мінських угод, - заступник глави МЗС РФ Вершинін на Радбезі ООН

"Як можна проводити вибори, якщо люди мають паспорти іноземної країни? Це просто неможливо", - підкреслив він.

Автор: 

Данілов (1259) росія (64871) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+6
Прикалываюсь с этого дебилизма. Там 600000 РУСаусвайс, каждый день обстрелы, а у дебилов- Минские соглашения.
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18.02.2022 21:22
+6
Данілов, не треба підписуватись за всю Україну. Я наприклад не підтримую виконання мінських угод. Щось мені не подобається ідея все життя платити податки на "відновлення Донбасу", замість того, щоб розвивати економіку адекватної України. І щоб у ВРУ сиділи сепари і вирішували за мене, йти в ЄС чи в Таёжный союз. Якщо тобі і Зелє і Єрмаку твоєму це подобається,то розповідайте цю маячню один одному...
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18.02.2022 21:40
+3
Які Угоди- таке і виконання.
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18.02.2022 21:22
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Які Угоди- таке і виконання.
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18.02.2022 21:22 Відповісти
Доживемо до понеділка і побачимо, що там залишиться із мантрою про Мінські угоди.
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18.02.2022 21:24 Відповісти
Усе як було залишиться.
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18.02.2022 21:34 Відповісти
Мне интересно, а где Зеленский? Почему он не выступает? Сегодня такие были провокации, эвакуация в дэнэрэ, а Зеленский молчит. Он что в трансе?
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18.02.2022 23:00 Відповісти
Власти США опасаются, что Россия может воспользоваться отъездом Зеленского в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский не стал отменять свою поездку на фоне негативных новостей и обстрелов на Донбасе.
В принципе при нынешних скоростях его присутствие мало что даст, когда военный самолет всю страну может за час пролететь. Главное происходит до войны - должны быть уже отданы ВСЕ приказы для разных вариантов событий, и в час икс машина армии должна заработать сама.. Но этого как говорят в ВСУ пока нет - Так хаотичные приказы и куча неотложных проблем в Армии которые решать никто не собирается - скидывают их в кучу, эти проблемы пока не завалят всех и все..ЗеГниды !!!.. Может пусть поедет - но с концами, а мы как то сами тут уже...
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19.02.2022 01:20 Відповісти
ЦРУ выдало новые данные разведки - кацапо-вояк на границе с Украиной уже не 160 тыс. как было раньше - а за 200 тыс. !!! а эти Зеленые мрази про Минск Нам чешут *** !!!
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19.02.2022 01:12 Відповісти
Прикалываюсь с этого дебилизма. Там 600000 РУСаусвайс, каждый день обстрелы, а у дебилов- Минские соглашения.
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18.02.2022 21:22 Відповісти
Так тільки недавно кричав Наркоман, що йому не подобається ні один пункт і він їх не буде виконувати. А московія виконала хоч один пункт, щоб таке було заявляти. Були в нас різні диплотами, але "квартальні" - це бомба, це тупізм, це розрив шаблонів...
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18.02.2022 21:23 Відповісти
А комусь в Україні крім Зє подобається бодай один пункт цих угод?
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18.02.2022 21:25 Відповісти
А можна було підписати щось інше, коли залишки армії в кільці, іншої немає і ворог постійно обситрілює територію з росії? Якщо є такі розумні - то буль ласка, підпишіть інші, слабо? Там кричали за "Будапештський", то підпишіть? А всі санкції прив'язані до "мінських" і чому Володя спішив виконувати 6-й чи 7-й пункти, коли росія не виконала ще 1-й , 2-й і 3-й. Де логіка?
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18.02.2022 21:41 Відповісти
Да, мне подобаються несколько пунктов!
1. Прекращение огня,
2. отвод тяжелых вооружений.
3. обмен пленными всех на всех
4. разоружение всех незаконных формирований
5. вывод иностранных войск и техники---а тебе не нравятся эти пункты?
остальные, при наличии ума и дипломатического опыта--- яйца выеденного не стоят, т.к. устарели , ситуация поменялась и были подписаны под давлением!
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19.02.2022 00:19 Відповісти
сложно забороныты владельцам мокшанского аусвайса голосовать?
чы монобольшинству зюзи то ни к чему?
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18.02.2022 21:34 Відповісти
а толку? поки ти нe забeрeш украiнський то мають право.
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18.02.2022 22:06 Відповісти
Право они мають поки новый Закон не принято! Все в наших руках.
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19.02.2022 00:46 Відповісти
Данілов, не треба підписуватись за всю Україну. Я наприклад не підтримую виконання мінських угод. Щось мені не подобається ідея все життя платити податки на "відновлення Донбасу", замість того, щоб розвивати економіку адекватної України. І щоб у ВРУ сиділи сепари і вирішували за мене, йти в ЄС чи в Таёжный союз. Якщо тобі і Зелє і Єрмаку твоєму це подобається,то розповідайте цю маячню один одному...
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18.02.2022 21:40 Відповісти
Приматы постоянно закидали ПАПу за то, что минские договоренности - кафно, но почти за три года при власти так и не смогли придумать что-то лучше... Имбицилы гребаные!
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18.02.2022 21:48 Відповісти
чoго нe змогли? судовi позови на пороха - цiла пєстня!
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18.02.2022 22:07 Відповісти
Минск -это предательство и только идиот или предатель за минск
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18.02.2022 22:58 Відповісти
ЗЕ-эскерт?
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18.02.2022 23:20 Відповісти
а ты за Минск?-ну тогда ты или идиот или предатель
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18.02.2022 23:26 Відповісти
Это абракадарра и бестолковщина..ПОтому что Минские соглашения написал х**ло.
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18.02.2022 23:02 Відповісти
Мы будем выполнять, но не будем выполнять. Типо так. А если не выпонять, то что?
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18.02.2022 23:15 Відповісти
"В ЖОПУ" эту МИНСКУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ!
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19.02.2022 08:19 Відповісти
 
 