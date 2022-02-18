Україна підтримує виконання Мінських угод, але не за вказівкою РФ, - Данілов
Україна підтримує виконання Мінських домовленостей, але не умовах Російської Федерації. Крім того, сама Росія ці угоди абсолютно не виконує.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ..
"Те, що стосується виконання Мінських угод. Ми - за виконання Мінських угод за логікою, яка на сьогоднішній день існує у процесі, а не за виконання за вказівкою Російської Федерації. Ми не можемо погодитися, перш за все, з тим, що РФ порушує ці угоди, по-перше, вона їх абсолютно не виконує, там є перший пункт, із чого треба починати", - зазначив секретар РНБО.
Також Данілов наголосив, що є ще ситуація, коли РФ видала вже 800 тисяч паспортів на окупованій території Донецької та Луганської областей та вимагає першочергово провести там вибори.
"Як можна проводити вибори, якщо люди мають паспорти іноземної країни? Це просто неможливо", - підкреслив він.
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В принципе при нынешних скоростях его присутствие мало что даст, когда военный самолет всю страну может за час пролететь. Главное происходит до войны - должны быть уже отданы ВСЕ приказы для разных вариантов событий, и в час икс машина армии должна заработать сама.. Но этого как говорят в ВСУ пока нет - Так хаотичные приказы и куча неотложных проблем в Армии которые решать никто не собирается - скидывают их в кучу, эти проблемы пока не завалят всех и все..ЗеГниды !!!.. Может пусть поедет - но с концами, а мы как то сами тут уже...
1. Прекращение огня,
2. отвод тяжелых вооружений.
3. обмен пленными всех на всех
4. разоружение всех незаконных формирований
5. вывод иностранных войск и техники---а тебе не нравятся эти пункты?
остальные, при наличии ума и дипломатического опыта--- яйца выеденного не стоят, т.к. устарели , ситуация поменялась и были подписаны под давлением!
чы монобольшинству зюзи то ни к чему?