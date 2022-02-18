Україна підтримує виконання Мінських угод, але не за вказівкою РФ, - Данілов

Україна підтримує виконання Мінських домовленостей, але не умовах Російської Федерації. Крім того, сама Росія ці угоди абсолютно не виконує.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ..

"Те, що стосується виконання Мінських угод. Ми - за виконання Мінських угод за логікою, яка на сьогоднішній день існує у процесі, а не за виконання за вказівкою Російської Федерації. Ми не можемо погодитися, перш за все, з тим, що РФ порушує ці угоди, по-перше, вона їх абсолютно не виконує, там є перший пункт, із чого треба починати", - зазначив секретар РНБО.

Також Данілов наголосив, що є ще ситуація, коли РФ видала вже 800 тисяч паспортів на окупованій території Донецької та Луганської областей та вимагає першочергово провести там вибори.

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"Як можна проводити вибори, якщо люди мають паспорти іноземної країни? Це просто неможливо", - підкреслив він.