Украина поддерживает выполнение Минских соглашений, но не по указанию РФ, - Данилов
Украина поддерживает выполнение Минских договоренностей, но не в условиях Российской Федерации. Кроме того, сама Россия эти соглашения совершенно не выполняет.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
"То, что касается выполнения Минских соглашений. Мы – за выполнение Минских соглашений по логике, которая на сегодняшний день существует в процессе, а не за выполнение по указанию Российской Федерации. Мы не можем согласиться, прежде всего, с тем, что РФ нарушает эти соглашения, во-первых, они их абсолютно не выполняют, там есть первый пункт, с чего нужно начинать", - отметил секретарь СНБО.
Также Данилов подчеркнул, что существует еще ситуация, когда РФ выдала уже 800 тысяч паспортов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и требует в первую очередь провести там выборы.
"Как можно проводить выборы, если у людей есть паспорта иностранной страны? Это просто невозможно", - подчеркнул он.
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В принципе при нынешних скоростях его присутствие мало что даст, когда военный самолет всю страну может за час пролететь. Главное происходит до войны - должны быть уже отданы ВСЕ приказы для разных вариантов событий, и в час икс машина армии должна заработать сама.. Но этого как говорят в ВСУ пока нет - Так хаотичные приказы и куча неотложных проблем в Армии которые решать никто не собирается - скидывают их в кучу, эти проблемы пока не завалят всех и все..ЗеГниды !!!.. Может пусть поедет - но с концами, а мы как то сами тут уже...
1. Прекращение огня,
2. отвод тяжелых вооружений.
3. обмен пленными всех на всех
4. разоружение всех незаконных формирований
5. вывод иностранных войск и техники---а тебе не нравятся эти пункты?
остальные, при наличии ума и дипломатического опыта--- яйца выеденного не стоят, т.к. устарели , ситуация поменялась и были подписаны под давлением!
чы монобольшинству зюзи то ни к чему?