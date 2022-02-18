Украина поддерживает выполнение Минских соглашений, но не по указанию РФ, - Данилов

Украина поддерживает выполнение Минских договоренностей, но не в условиях Российской Федерации. Кроме того, сама Россия эти соглашения совершенно не выполняет.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что касается выполнения Минских соглашений. Мы – за выполнение Минских соглашений по логике, которая на сегодняшний день существует в процессе, а не за выполнение по указанию Российской Федерации. Мы не можем согласиться, прежде всего, с тем, что РФ нарушает эти соглашения, во-первых, они их абсолютно не выполняют, там есть первый пункт, с чего нужно начинать", - отметил секретарь СНБО.

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Также Данилов подчеркнул, что существует еще ситуация, когда РФ выдала уже 800 тысяч паспортов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и требует в первую очередь провести там выборы.

"Как можно проводить выборы, если у людей есть паспорта иностранной страны? Это просто невозможно", - подчеркнул он.