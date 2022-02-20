Країни, скептично налаштовані щодо членства України в ЄС, почали замислюватися, - Кулеба
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Країни, які сьогодні скептично налаштовані щодо членства України в Європейському Союзі, на тлі російської агресії почали замислюватися над цим питанням.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-включення з Мюнхена.
"Ми закликаємо партнерів відкинути будь-які вагання і необгрунтовані застереження і чітко сказати: Україна є частиною нас, ми є єдиним цілим. Я не знаю, як швидко це призведе до результату, на який ми очікуємо, але з усіх розмов, які я мав тут, у Мюнхені, я можу вам сказати, що як ніколи європейські країни, навіть ті, що скептично ставилися до членства України в ЄС, почали замислюватися над цим питанням", - сказав Кулеба.
За його словами, ми бачимо, що позиції можна змінювати, "якщо працювати і правильно використовувати момент".
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив, що Україна вимагає чітких часових меж членства у Європейському Союзі і НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
государство называется Нидерланды. голландия она только в советских учебниках географии
Тут перспективы получше будут.
Куди й подінеться їхня войовничисть...
А як тоді можна вступити в ЄС і в нАТО ?
тоді мислити буде пізно.
треба буде витрачати сотні мільярдів на оборонку та ще й кожен день думати що по сосідству мавпа з гранатою........
а тепер, вони довго думають, зброю не надають, мізерні кредити під великий відсоток та ще й умови.
НУ,НУ........
когут не попереджує коли в сраку клюне.
вони кивають да, ы чекають.
пуйло на це ведеться
Українські політики та олігархи виїжджають з України на тлі російської загрози.
Зокрема, за 3 дні вилетіли 60 чартерних рейсів.
Переважно ними скористалися представники фракції «Опозиційна платформа - За життя» та їхні родини.
Ну і не красти, звичайно, а й самим вкладати гроші в нашу армію, бо наразі ЦЕ найголовніше, а зовсім не дороги і університети, які можуть пів-року - рік потерпіти!