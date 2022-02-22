Заступниця генсека ООН Дікарло закликала до негайного припинення бойових дій в Україні

Визнання Росією "Л/ДНР" порушує суверенітет і територіальну цілісність України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на екстреному засіданні Ради Безпеки організації у Нью-Йорку, присвяченому російсько-українському конфлікту і скликаному в ніч на вівторок.

За словами Дікарло, "ризик великомасштабного конфлікту реальний і йому варто запобігти за всяку ціну".

Проведення засідання найвпливовішого органу ООН у такий пізній час відображає всю серйозність дій Москви, зазначила вона.

Усі залучені до конфлікту сторони мають зосередитись на припиненні військових дій, наголосила заступниця генсека ООН.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".