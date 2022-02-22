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Заступниця генсека ООН Дікарло закликала до негайного припинення бойових дій в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Заступниця генсека ООН Дікарло закликала до негайного припинення бойових дій в Україні

Визнання Росією "Л/ДНР" порушує суверенітет і територіальну цілісність України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на екстреному засіданні Ради Безпеки організації у Нью-Йорку, присвяченому російсько-українському конфлікту і скликаному в ніч на вівторок.

За словами Дікарло, "ризик великомасштабного конфлікту реальний і йому варто запобігти за всяку ціну".

Проведення засідання найвпливовішого органу ООН у такий пізній час відображає всю серйозність дій Москви, зазначила вона.

Усі залучені до конфлікту сторони мають зосередитись на припиненні військових дій, наголосила заступниця генсека ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули, 18 поранено та травмовано. За добу війська РФ 84 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
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Топ коментарі
+12
Яка страшна заява
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22.02.2022 08:36
+4
Завтра они пойдут на денпр,харьков,одесу и им ничего не сделают иди вы думаете весь этот метелолом зря тянули за тысячи км,нужно было все эти годы вооружатся до зубов,а так все время упущено
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22.02.2022 08:39
+3
ООН- организация озабоченных недоумков
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22.02.2022 08:42
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Вы клоуны,уже **** уже окупировали лугандонию.минируйте все аэс и шантажируйте запад иначе до них не дойдет
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22.02.2022 08:36 Відповісти
Яка страшна заява
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22.02.2022 08:36 Відповісти
Як то кажуть - Я вся трусюсь !!!
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22.02.2022 08:39 Відповісти
всьо, вона свою роботу виконала...
і наякого покарання за таку бездіяльність
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22.02.2022 08:39 Відповісти
Россия всегда любила выстрелить себе в ногу, на этот раз решили выстрелить в голову, удачи. А мы освободились от минских соглашений и спасибо!
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22.02.2022 08:37 Відповісти
они то выстрелили себе в голову, но запад заботливо закрыл её металической пластиной
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22.02.2022 08:38 Відповісти
Завтра они пойдут на денпр,харьков,одесу и им ничего не сделают иди вы думаете весь этот метелолом зря тянули за тысячи км,нужно было все эти годы вооружатся до зубов,а так все время упущено
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22.02.2022 08:39 Відповісти
То викиньте з "Савбеза" парашу. Аби з своїм "вето" не срала там.
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22.02.2022 08:37 Відповісти
И что дальше?
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22.02.2022 08:38 Відповісти
СП-3 судя по всему
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22.02.2022 08:39 Відповісти
Абзабоченность!!!
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22.02.2022 08:41 Відповісти
А які дії нашої сторони ?
Абсолютне мовчання.
Вони в шоці ? Вони обкурились ?
Прогавили спецоперацію фуйла.
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22.02.2022 08:40 Відповісти
Де там пункт А, де Б, де В ???
Ніц нема. Отаких державників обрали.
Як настане А- всі втечуть.
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22.02.2022 08:41 Відповісти
Пані Ксеніє, вони не прогавили, вони є одним з гравців. На друго-третіх ролях. *********** - "примою" - не посвітить.
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22.02.2022 08:47 Відповісти
Може й так. Здають країну і бояться...
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22.02.2022 09:13 Відповісти
Импотенты
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22.02.2022 08:40 Відповісти
Так и слышу ржание кацапни на Пиз..еж этой дуры.
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22.02.2022 08:41 Відповісти
Пока не запылала настоящая война с ***********, надо странам НАТО для обеспечения безопасности региона, выступить с заявлением о закрытии неба над Украиной от бомбардировок и введения миротворцев. Иначе завтра **********, при поддержке ОДКБ тоталитарных режимов, вторгнется наводить тоталитарный "порядок" и уничтожать Украину, тем более, что он объявил войну с Западом, назвав границу Украины, границей с США.
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22.02.2022 08:41 Відповісти
Еще раз пишу,европа приввкла жить мирно и сыто им глубоко насрать что будет с нами.даже если бы ***** вторглось в естонию,латвию...нато и это бы проглотило
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22.02.2022 08:48 Відповісти
Забыли видать эрзацхлеб и кофе и миллионы жертв во второй мировой. Не будет никакой сытой жизни, очередной окрепший тоталитарный режим несёт войну.
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22.02.2022 08:53 Відповісти
ООН- организация озабоченных недоумков
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22.02.2022 08:42 Відповісти
Хєрові ознаки, якшо поодинокі шавки з ООН досі грозять пальчиком у бік московіі. А коли ж з'являться серйозні рішення?
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22.02.2022 08:42 Відповісти
я осибисто закликаю розігнати ООН,яке тільки закликає і ніколи не діє.На гроші, які йшли на ООН, купити їжу для бездомних котів і псів.
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22.02.2022 08:51 Відповісти
будь яку ціну? тільки давайте щоб цю ціну платив агресор та организація що 8 років дивилась на це за пальцем у дупі, а не Україна, що вже втратила більше за обох.
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22.02.2022 09:37 Відповісти
Ну спасибо, вы то больше ничего и не можете
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22.02.2022 10:03 Відповісти
 
 