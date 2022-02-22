Рішення Росії про визнання "Л/ДНР" суперечить Статуту ООН, - Гутерріш
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголошує, що рішення Росії визнати незалежність так званих "Л/ДНР" суперечить принципам і Статутові цієї організації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні, заявила заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло.
"Ми висловлюємо великий жаль з приводку цього рішення, яке ризикує мати регіональні та міжнародні наслідки. Також шкодуємо у зв’язку з рішенням Росії спрямувати на схід України військовослужбовців, котрі як, стверджується, виконуватимуть там миротворчу місію", - сказала вона.
В ООН також стривожені активними обстрілами вздовж лінії зіткнення, внаслідок чого гинуть люди, вказала Дікарло. За її словами, Моніторингова місія ОБСЄ з 18 до 20 лютого зафіксувала 3231 порушення режиму припинення вогню.
"Ми закликаємо всі сторони спрямувати зусилля на припинення бойових дій і уникати заяв і дій, які можуть погіршити ситуацію", - наголосила заступниця генсека ООН.
Вона додала, що ООН заявляє про прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.
"Ризик глобального конфлікту реальний, і будь-що необхідно йому запобігти. Генсек готовий працювати над урегулюванням цієї кризи", - резюмувала Дікарло.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
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Отже, механізм позбавлення РФ повноважень постійного члена РБ ООН наступний:
1. Публічно заявити про наміри України позбавити РФ статусу постійного члена РБ ООН.
2. Скликати самміт восьми держав, які утворилися в результаті розпаду СРСР, Грузії, України, Азербайджану, Молдови (ГУАМ), Узбекистану (теж колись входив в ГУАМ, яка навіть називалась ГУУАМ, проводить власну політику, не залежну від РФ), Естонії, Латвії, Литви.
3. Прийняти на саміті спільну заяву про наміри позбавити РФ повноважень постійного члена РБ ООН.
4. Україна, Азербайджан, Молдова, Узбекистан повинні денонсувати Рішення Ради Глав Держав Співдружності Незалежних Держав від 21 грудня 1991 року повністю, або в частині, яка надає РФ повноваження постійного члена РБ ООН.
5. Звернутися в секретаріат ООН з заявою про втрату РФ прав постійного членства в РБ ООН, в зв'язку з чим РФ не повинна допускатися на засідання РБ ООН як постійний член. Виносити дане питання на Генасамблею ООН не слід, поки не буде достатньої його підтримки.
Рекомендую Президенту України вжити вищевказаних заходів, можливо, з певними модифікаціями, що дозволить ефективно виконати конституційний обов'язок гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України.
Постійне членство в РБ ООН -- це ядерні потенціали, що здатні кілька разів знищити людство. А Ви петиціями проти людожерів. Смішно.
А в том, что они могут вернуться.
у нас є якесь МЗС щоб розтолкувало Гутерішу про хто веде бойові дії.
"Партнёры"...
Ну от, дождались ответа оон? Так как сами нихрена не делаем, импотентные "партнеры" примут сторону параши. Расширение присутствия орков - вопрос времени.
Ви закрили очі на порушення статуту ООН в угоду раші,брехали багато років.Почніть з себе!Ви виглядаєте жалюгідно!