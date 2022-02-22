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Рішення Росії про визнання "Л/ДНР" суперечить Статуту ООН, - Гутерріш

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Рішення Росії про визнання

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголошує, що рішення Росії визнати незалежність так званих "Л/ДНР" суперечить принципам і Статутові цієї організації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні, заявила заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло.

"Ми висловлюємо великий жаль з приводку цього рішення, яке ризикує мати регіональні та міжнародні наслідки. Також шкодуємо у зв’язку з рішенням Росії спрямувати на схід України військовослужбовців, котрі як, стверджується, виконуватимуть там миротворчу місію", - сказала вона.

В ООН також стривожені активними обстрілами вздовж лінії зіткнення, внаслідок чого гинуть люди, вказала Дікарло. За її словами, Моніторингова місія ОБСЄ з 18 до 20 лютого зафіксувала 3231 порушення режиму припинення вогню.

"Ми закликаємо всі сторони спрямувати зусилля на припинення бойових дій і уникати заяв і дій, які можуть погіршити ситуацію", - наголосила заступниця генсека ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення РФ до України стане катастрофою, - генсек ООН Гутерріш

Вона додала, що ООН заявляє про прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Ризик глобального конфлікту реальний, і будь-що необхідно йому запобігти. Генсек готовий працювати над урегулюванням цієї кризи", - резюмувала Дікарло.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
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Топ коментарі
+12
Думаю, в угоду кремлю вы еще и статут перепишите
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22.02.2022 10:48
+9
ПЕТИЦІЯ
Отже, механізм позбавлення РФ повноважень постійного члена РБ ООН наступний:
1. Публічно заявити про наміри України позбавити РФ статусу постійного члена РБ ООН.
2. Скликати самміт восьми держав, які утворилися в результаті розпаду СРСР, Грузії, України, Азербайджану, Молдови (ГУАМ), Узбекистану (теж колись входив в ГУАМ, яка навіть називалась ГУУАМ, проводить власну політику, не залежну від РФ), Естонії, Латвії, Литви.
3. Прийняти на саміті спільну заяву про наміри позбавити РФ повноважень постійного члена РБ ООН.
4. Україна, Азербайджан, Молдова, Узбекистан повинні денонсувати Рішення Ради Глав Держав Співдружності Незалежних Держав від 21 грудня 1991 року повністю, або в частині, яка надає РФ повноваження постійного члена РБ ООН.
5. Звернутися в секретаріат ООН з заявою про втрату РФ прав постійного членства в РБ ООН, в зв'язку з чим РФ не повинна допускатися на засідання РБ ООН як постійний член. Виносити дане питання на Генасамблею ООН не слід, поки не буде достатньої його підтримки.

Рекомендую Президенту України вжити вищевказаних заходів, можливо, з певними модифікаціями, що дозволить ефективно виконати конституційний обов'язок гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України.
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22.02.2022 10:50
+9
Ай ай ай. А ну, давайте, рашу из совбеза уберите. Импотенты ))
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22.02.2022 10:51
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Думаю, в угоду кремлю вы еще и статут перепишите
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22.02.2022 10:48 Відповісти
если бы попутно выяснив каким макаром кому в какой валюте руководства ООН было заплачено ВЗЯТКА ...властями России что ее как бы тихой сапой посадили в члены ООН без процедуры типа она правопреемник СССР на основании каких документов.. и также в Уставе прописать если страна тем более член СБ ООН сам агрессор автоматическое исключение из состава ООН И СБ ООН...а по факту контакты только для гуманитарных вопросов.. перестали быть агрессором плиз в ООН.. по новой процедуре...
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22.02.2022 13:17 Відповісти
Залякав **** всіх.
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22.02.2022 10:50 Відповісти
ПЕТИЦІЯ
Отже, механізм позбавлення РФ повноважень постійного члена РБ ООН наступний:
1. Публічно заявити про наміри України позбавити РФ статусу постійного члена РБ ООН.
2. Скликати самміт восьми держав, які утворилися в результаті розпаду СРСР, Грузії, України, Азербайджану, Молдови (ГУАМ), Узбекистану (теж колись входив в ГУАМ, яка навіть називалась ГУУАМ, проводить власну політику, не залежну від РФ), Естонії, Латвії, Литви.
3. Прийняти на саміті спільну заяву про наміри позбавити РФ повноважень постійного члена РБ ООН.
4. Україна, Азербайджан, Молдова, Узбекистан повинні денонсувати Рішення Ради Глав Держав Співдружності Незалежних Держав від 21 грудня 1991 року повністю, або в частині, яка надає РФ повноваження постійного члена РБ ООН.
5. Звернутися в секретаріат ООН з заявою про втрату РФ прав постійного членства в РБ ООН, в зв'язку з чим РФ не повинна допускатися на засідання РБ ООН як постійний член. Виносити дане питання на Генасамблею ООН не слід, поки не буде достатньої його підтримки.

Рекомендую Президенту України вжити вищевказаних заходів, можливо, з певними модифікаціями, що дозволить ефективно виконати конституційний обов'язок гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України.
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22.02.2022 10:50 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/134302
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22.02.2022 10:50 Відповісти
Де ви президента України побачили?
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22.02.2022 10:52 Відповісти
Що за маячня? Ви вважаєте, що постійне членство в РБ ООН -- це дар божий?
Постійне членство в РБ ООН -- це ядерні потенціали, що здатні кілька разів знищити людство. А Ви петиціями проти людожерів. Смішно.
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Всі олігархи втікли на захід, і думають що челядь відвоює і відстоїть їх електростанції, заводи та параходи. Один Коломойський не втік, чекає асвабадітєлєй та готується організовувати добробати лиш вже з Георгіївськими лєнточками. А бубочка йому підігрує тимчасово поки не вернуть Януковоща гауляйтером. В країні починається хаос.
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22.02.2022 10:50 Відповісти
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22.02.2022 10:52 Відповісти
Проблема не в том , что они улетели
А в том, что они могут вернуться.
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22.02.2022 10:53 Відповісти
Позбавте кацапів права вето і введіть "каски" в ОРДЛО. Чи засцяли?
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22.02.2022 10:50 Відповісти
как-то этот гуттериш без уважения всё это заявил! москали должны требовать, чтобы этот гуттериш делал эти заявления из коленно-локтевой позы
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22.02.2022 10:50 Відповісти
Ай ай ай. А ну, давайте, рашу из совбеза уберите. Импотенты ))
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22.02.2022 10:51 Відповісти
закликаємо всі сторони спрямувати зусилля на припинення бойових дій

у нас є якесь МЗС щоб розтолкувало Гутерішу про хто веде бойові дії.
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22.02.2022 10:51 Відповісти
Ну так може хоча б з РадБезу їх вивести? Нє?... Ссикотно?
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22.02.2022 10:51 Відповісти
На тому статуті вже давно коричневі "черкаші" расєї....
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22.02.2022 10:52 Відповісти
Возможный ввод российских войск на Донбасс нельзя назвать полномасштабным вторжением, поэтому в отношении России будет принята только часть санкций, разработанных ЕС на случай нападения на Украину, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Партнёры"...
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22.02.2022 10:54 Відповісти
по-моему эту контору пора распускать за ненадобностью
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22.02.2022 10:54 Відповісти
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголошує, що рішення Росії визнати незалежність так званих "Л/ДНР" суперечить принципам і Статутові цієї організації. Джерело: https://censor.net/ua/n3317939

Ну от, дождались ответа оон? Так как сами нихрена не делаем, импотентные "партнеры" примут сторону параши. Расширение присутствия орков - вопрос времени.
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22.02.2022 10:57 Відповісти
А вот мне интересно, как вообще ООН собирается дальше функционировать, когда один из постоянных представителей - всемирно признанный агрессор???❓❓❓
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22.02.2022 10:58 Відповісти
Може досить вже цього цирку?Нарешті наберіться мужності,і заявіть на весь світ правду-раша незаконно перебуває в Радбезі ООН.Взагалі членство московії в ООН під великим сумнівом.
Ви закрили очі на порушення статуту ООН в угоду раші,брехали багато років.Почніть з себе!Ви виглядаєте жалюгідно!
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22.02.2022 10:59 Відповісти
Росія не є членом Радбезу ООН
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22.02.2022 11:07 Відповісти
ООН бла,бла,бла.Оце їхня реакція!
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22.02.2022 11:02 Відповісти
Ну и...?
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22.02.2022 11:03 Відповісти
І????
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22.02.2022 11:05 Відповісти
Нахера эта оон вообще нужна?
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22.02.2022 11:19 Відповісти
домагайтесь для початку виключення РФ з ФІФА та усіх міжнародних спортивних організацій, включно з МОК
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22.02.2022 11:26 Відповісти
и теперь можно расию выбросить не только из Совбеза, но и из ООН вообще... а попутно пристолбить ярлык - страна-агрессор, страна-спонсор мирового терроризма...
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22.02.2022 11:32 Відповісти
ООН реально исчерпала потенциал своих возможностей. Кроме озабоченности и осуждения больше ничего сделать не могут. Теперь и в самом деле пора поменять слово в аббревиатуре « ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗАБОЧЕННЫХ НАЦИЙ
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22.02.2022 12:35 Відповісти
 
 