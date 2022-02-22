Рішення Росії про визнання "Л/ДНР" суперечить Статуту ООН, - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголошує, що рішення Росії визнати незалежність так званих "Л/ДНР" суперечить принципам і Статутові цієї організації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні, заявила заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло.

"Ми висловлюємо великий жаль з приводку цього рішення, яке ризикує мати регіональні та міжнародні наслідки. Також шкодуємо у зв’язку з рішенням Росії спрямувати на схід України військовослужбовців, котрі як, стверджується, виконуватимуть там миротворчу місію", - сказала вона.

В ООН також стривожені активними обстрілами вздовж лінії зіткнення, внаслідок чого гинуть люди, вказала Дікарло. За її словами, Моніторингова місія ОБСЄ з 18 до 20 лютого зафіксувала 3231 порушення режиму припинення вогню.

"Ми закликаємо всі сторони спрямувати зусилля на припинення бойових дій і уникати заяв і дій, які можуть погіршити ситуацію", - наголосила заступниця генсека ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення РФ до України стане катастрофою, - генсек ООН Гутерріш

Вона додала, що ООН заявляє про прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Ризик глобального конфлікту реальний, і будь-що необхідно йому запобігти. Генсек готовий працювати над урегулюванням цієї кризи", - резюмувала Дікарло.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.