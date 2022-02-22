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Велика Британія наполегливо рекомендує своїм громадянам залишити Україну "доки доступні комерційні поїздки"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велика Британія наполегливо рекомендує своїм громадянам залишити Україну

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наполегливо рекомендує громадянам Великої Британії залишити Україну, доки доступні комерційні поїздки.

Про це вона написала у своєму твіттері 22 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Я продовжую працювати у Львові зі своєю командою. Я наполегливо рекомендую громадянам Великої Британії залишити країну, доки доступні комерційні поїздки. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна порада або допомога, за телефоном +380 44 490 3660 або відвідайте gov.uk для отримання останніх порад та інформації про подорожі", - написала Сіммонс.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Очікується, що обидві палати російського парламенту ратифікують рішення Путіна на засіданнях у 22 лютого. Згідно з текстами договорів, зокрема, РФ братиме участь у захисті кордонів т. зв. "ЛНР" та "ДНР" та отримає право користуватися військовою інфраструктурою та базами на окупованих територіях Донбасу.
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Топ коментарі
+4
А в страну агрессора пускай летают десятки рейсов в день,санкции положены только жертве а не агрессору
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22.02.2022 12:07
+2
"Крєпітєсь, Запад нам поможет".
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22.02.2022 12:08
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зачетно...английский юмор он такой.
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22.02.2022 12:05 Відповісти
можно уже составлять топ визжащих про эвакуцию!
сортировать по количеству воплей о необходимости бежать ))
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22.02.2022 12:20 Відповісти
Это и есть "адские санкции" наверное, еще надо запретить продавать айфоны в Донецке, а Пушиле посещать ЕС - и международная поддержка Украины достигнет максимума.
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22.02.2022 12:07 Відповісти
Пво,про спасибо
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22.02.2022 12:07 Відповісти
вообще-то все уже почти вывели инструкторов как того требовал пресс-алкаше мид рф!
осталось отобрать у ВСУ завезённое оружие и покаятся...
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22.02.2022 12:18 Відповісти
А в страну агрессора пускай летают десятки рейсов в день,санкции положены только жертве а не агрессору
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22.02.2022 12:07 Відповісти
США вже рекомендує бубочці переїхати з Києва до Львова...

Тікають...
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22.02.2022 12:07 Відповісти
"Крєпітєсь, Запад нам поможет".
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22.02.2022 12:08 Відповісти
Остання надія на Ізраїль...
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22.02.2022 12:10 Відповісти
израиль сбежал уже
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22.02.2022 12:17 Відповісти
Як це взагалі виглядає, зате словами підтримують...партнери же.
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22.02.2022 12:10 Відповісти
такое чувство что запад сдал Украину все выехали до Львова они просто кинули небольшую кость стране в виде поставок оружия и все
А главцирк наверно тоже уже сдрыснул до Львова ведь оттуда спокойнее видосики записывать
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22.02.2022 12:12 Відповісти
 
 