Велика Британія наполегливо рекомендує своїм громадянам залишити Україну "доки доступні комерційні поїздки"

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наполегливо рекомендує громадянам Великої Британії залишити Україну, доки доступні комерційні поїздки.

Про це вона написала у своєму твіттері 22 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Я продовжую працювати у Львові зі своєю командою. Я наполегливо рекомендую громадянам Великої Британії залишити країну, доки доступні комерційні поїздки. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна порада або допомога, за телефоном +380 44 490 3660 або відвідайте gov.uk для отримання останніх порад та інформації про подорожі", - написала Сіммонс.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Очікується, що обидві палати російського парламенту ратифікують рішення Путіна на засіданнях у 22 лютого. Згідно з текстами договорів, зокрема, РФ братиме участь у захисті кордонів т. зв. "ЛНР" та "ДНР" та отримає право користуватися військовою інфраструктурою та базами на окупованих територіях Донбасу.