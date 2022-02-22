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Новини Політика України
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Мін'юст готує додаткові матеріали для ЄСПЛ через "визнання "ЛДНР" Росією, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мін'юст готує додаткові матеріали для ЄСПЛ через

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що міністерство готує додаткові матеріали для Європейського суду з прав людини проти Росії.

Про це глава Мін'юсту повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуємося подавати додаткові матеріали до ЄСПЛ щодо дій Росії на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Водночас міністр не уточнив, які саме документи подасть Україна в ЄСПЛ.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не помітив, щоб великі бізнесмени взялися позбавлятися ознак олігарха, - Малюська

Автор: Богдан Гуньковський
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проснулись мля...
готовьте наперёд сразу и "на вхождение в состав паРаши" ...
недаром вчера
нарышкин
"сдал" и следующий план фуйла....
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22.02.2022 14:43 Відповісти
Inter arma silent leges, пан міністр

собирать бумажки для жалоб - это не ответ на те вызовы, которые поставлены перед страной
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22.02.2022 14:47 Відповісти
А какой результат мы ожидаем от ЕСПЧ?
Ну вот давайте пофантазируем: Украина наконец-то собрала все материалы, состоялся суд и вынесен приговор суда, где россия признана виновной в нарушении прав человека. И? Что дальше?
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22.02.2022 14:49 Відповісти
А вообще кто-то знает кто у нас министр юстиции?
Я за все время видела какого недоумка малюску, бегающего продавая тюрьмы.
Больше, ну просто ничего.
Может кто больше проинформирован?)))
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22.02.2022 15:08 Відповісти
 
 