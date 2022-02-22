Мін'юст готує додаткові матеріали для ЄСПЛ через "визнання "ЛДНР" Росією, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що міністерство готує додаткові матеріали для Європейського суду з прав людини проти Росії.

Про це глава Мін'юсту повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуємося подавати додаткові матеріали до ЄСПЛ щодо дій Росії на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Водночас міністр не уточнив, які саме документи подасть Україна в ЄСПЛ.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не помітив, щоб великі бізнесмени взялися позбавлятися ознак олігарха, - Малюська