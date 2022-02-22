КПВВ "Станиця Луганська" функціонує в штатному режимі, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України має достатню високу бойову підготовку, щоб забезпечити безпеку осіб, які перетинають лінію розмежування. Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" функціонує в штатному режимі з 08.00 до 16.00.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

"Суттєво знизилась кількість осіб, які щоденно перетинають КПВВ в бік тимчасово окупованої території. Сьогодні станом на 13.00 в бік тимчасово окупованої території України прослідувало 308 осіб (минулого вівторка – 704), в зворотній бік - 556 (минулого вівторка – 1037)", - зазначається у повідомленні.

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20 лютого через загострення ситуації та небезпеку командувач операції Об‘єднаних сил прийняв рішення щодо тимчасового припинення функціонування КПВВ "Щастя".

Як повідомлялося, 18 лютого під час повернення гуманітарного вантажу УВКБ ООН окупаційні війська цинічно обстріляли КПВВ "Щастя", де знаходились цивільні особи та прикордонники.