УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15116 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 146 10
Держприкордонслужба (4331) КПВВ (320) Станиця Луганська (192)

КПВВ "Станиця Луганська" функціонує в штатному режимі, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

КПВВ

Державна прикордонна служба України має достатню високу бойову підготовку, щоб забезпечити безпеку осіб, які перетинають лінію розмежування. Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" функціонує в штатному режимі з 08.00 до 16.00.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

"Суттєво знизилась кількість осіб, які щоденно перетинають КПВВ в бік тимчасово окупованої території. Сьогодні станом на 13.00 в бік тимчасово окупованої території України прослідувало 308 осіб (минулого вівторка – 704), в зворотній бік - 556 (минулого вівторка – 1037)", - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстрілюють із мінометів дорожній коридор "Луганськ-Щастя", - Держприкордонслужба. ВIДЕО

20 лютого через загострення ситуації та небезпеку командувач операції Об‘єднаних сил прийняв рішення щодо тимчасового припинення функціонування КПВВ "Щастя".

Як повідомлялося, 18 лютого під час повернення гуманітарного вантажу УВКБ ООН окупаційні війська цинічно обстріляли КПВВ "Щастя", де знаходились цивільні особи та прикордонники.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закривайте цей смітник..ФСЕЕЕЕЕ Лугандон і Даунбас надовго заходить в совок..
показати весь коментар
22.02.2022 15:56 Відповісти
Щас попрут с Лугандона за пенсиями новоросы!
показати весь коментар
22.02.2022 15:58 Відповісти
Ну і дибіли... Закрити все нахер, нехай пенсію в кацапів просять.
показати весь коментар
22.02.2022 16:01 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо! Ще килимки їм там постеліть, та музику вмикайте...
показати весь коментар
22.02.2022 16:05 Відповісти
То есть только сегодня за полдня и только через один переход на подконтрольную территорию Украины зашло 556 потенциальных диверсантов?
Интересно а в 1942 году этот переход точно также действовал?
показати весь коментар
22.02.2022 16:06 Відповісти
Нет слов....😡
показати весь коментар
22.02.2022 16:14 Відповісти
И кому нахер сегодня нужна эта КППВ!! Ведь ясно , что все кто живёт в ЛНР и ДНР это уже предатели Украины !!Они молча приняли , а некоторые с интузиазмом признание Путинм ДНР и ЛНР!!Следовательно они уже никогда не вернуться в Украину!! Иначе бы уже давно пересекли бы границу У краины и искали бы убежище у нас!! Выбор уже все сделали, и Те и другие!! .. и не надо говорить отом . что там наши щири Украинцы и они потребують допогу!!.....Все это ****** в пользу Зеленского и Путина!! ...Так , что границу на замок и всех остальных с ЛДНР послать на ***!!
показати весь коментар
22.02.2022 16:48 Відповісти
Может у них телевизора нет или интернета и они не в курсе, что "сношаются" с "другим государством"?
показати весь коментар
22.02.2022 17:14 Відповісти
... а граждані свобдної от української хунти рєспублікі, тапер мають візи?
показати весь коментар
22.02.2022 17:37 Відповісти
 
 