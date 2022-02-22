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Питання встановлення "кордонів "ЛДНР" ще вирішуватиметься, - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Питання встановлення

У МЗС Росії заявили, що питання встановлення "кордонів "ДНР" та "ЛНР" ще вирішуватиметься.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Тут необхідно було зупинити розвиток подій, пов'язаний з людськими жертвами, і тому була визнана реальність, яка сформувалася. Решта - і розвиток державності, встановлення дипломатичних відносин - справа майбутнього. Подивіться скільки держав - і демократичних, і ті, які напевно не є демократичними з точки зору заходу, а й західні демократичні країни, які є суверенними, що входять до ООН, не вирішили досі свої питання з кордонами, з такими ж суверенними державами. Тому нічого тут такого дивовижного, що бувають суверенні країни, держави, у яких не вирішено або просто не зафіксовано кордонів – часто-густо. У тому числі йдеться про найбільші країни. Тому це все питання майбутнього, яке вирішуватиметься", - сказала представник МЗС РФ Марія Захарова.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Кордоны кацапстана тоже не до конца определены. Калининград, Карелия, Сахалин...
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22.02.2022 16:58
+13
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 17:01
+11
А Курилы Японии и Сибирь Китаю? За МКАД нет российских земель.
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22.02.2022 17:37
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Кордоны кацапстана тоже не до конца определены. Калининград, Карелия, Сахалин...
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22.02.2022 16:58 Відповісти
Машка полстакана идет на ХУ тор вместе с ******
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22.02.2022 17:17 Відповісти
До речі, на нах особисто вистачить два квадратні метри площі і три куба за об'ємом укра' нської землі.
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22.02.2022 17:44 Відповісти
БУДУЩЕЕ РОССИИ - ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ВОПРОС ГРАНИЦ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И КИТАЕМ
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22.02.2022 17:54 Відповісти
А Курилы Японии и Сибирь Китаю? За МКАД нет российских земель.
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22.02.2022 17:37 Відповісти
Да и вообще, нет такой страны рф, ее Ельцин придумал в 1991.
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22.02.2022 17:39 Відповісти
бывают суверенные страны, государства, в которых не решено или просто не зафиксировано границ - сплошь и рядом. Среди них речь идет о крупнейших странах -

цыгане, что-ли?
или перельотные кацапы ?

заерзали потерявши только в Британии около 100 млрд. дол. за день
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22.02.2022 17:48 Відповісти
мы уже слышали, у роисии кордонов нету
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22.02.2022 16:59 Відповісти
Мозгов у них нету. А сейчас пляди затаились и ждут реакции, поэтому и говорят что границы ещё не определили. Но с такой реакцией наших гарантов по Будапешту они определят границы по львовскую область.
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22.02.2022 17:42 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 17:01 Відповісти
А де те маленьке нікчемне обдовбане з Банкової? Чому немає адекватних заяв?
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22.02.2022 17:09 Відповісти
нет покоя "**********" нету... то так то этак размечтались кацабы поймите чем дальше заползете тем больше и дольше бежать придется...
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22.02.2022 17:09 Відповісти
Усі вфйськові формування АФії які зайдуть у сіру зону повинні бути знищені.!!!!!!
ВСУ повинно зайняти усі попередні ключові позиції які здала зелень.
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22.02.2022 17:14 Відповісти
А кордон був затверджений до нього і не йому його перевстановлювати.
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22.02.2022 17:22 Відповісти
главное для рахи помнить - откусывая шмат, не сломать зубы... и не вдавиться собственными зубами
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22.02.2022 17:40 Відповісти
Как россия может вмешиваться в дела двух молодых "государств", решая где их границы? Полное пренебрежение международным правом. ЛНР и ДНР должны объявить войну россии ))
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22.02.2022 17:30 Відповісти
аппетит приходит во время еды.... понимание проблемы - во время поноса ))))
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22.02.2022 17:33 Відповісти
Это ответ для лохов и тень на плетень.. Они признали "независимость" двух "республик". У "республик" в их " конституциях" записано что их территории распространяются на территории в админ границ Луганской и Донецкой областей. ВСЕ !!! Признание РФ "ЛНР и ДНР, это автоматическое признание их в оговоренных их "конституциями" территорий. Кто думает что это не так.. Неисправимые оптимисты. Просто сейчас РФерия не будет заострять этот вопрос., давая прямой ответ,. как "ежик в тумане". Но факт то остается фактом..
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22.02.2022 17:38 Відповісти
Да нету никакой разницы что признала или не прзнала брехливая Свиноублюдия в каждый конкретный момент времени!

Неужели после Будапешта, после Договора о дружбе и границах и по после двух Минсков это еще кому-то пояснять?

Значение имеет другое: где и как сильно это скотам дали по рогам. ВСЕ.
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22.02.2022 17:55 Відповісти
Не все так просто. Они ещё сами не решили. Песков на этот вопрос трижды отвечал, что Россия признает ЛДНР в границах, в которых они себя провозгласили (т.е. в административных границах Донецкой и Луганской областей), но потом последовало разъяснение, что следует руководствоваться заявлением зам. главы МИД Руденко (опять на -ко!), который сказал, что Россия признает ЛДНР в границах, в которых они осуществляют административное руководство. Вот и Захарова сейчас хвостом крутит.
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22.02.2022 18:20 Відповісти
А адмін повноваження їхні слід читати так:" райони які під окупацією України".
Тобто будуть відбивати. Причому вже буде задіяна авіація
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22.02.2022 18:41 Відповісти
Прав уважаемый Андерсен a4cbf7de
Как вы сами цитировали признает ЛДНР в границах, в которых они осуществляют административное руководство.
Т.е сейчас они огрызок признают что есть. Если со временем..........признают по факту.
Вообще. На свалку истории Руссо и Вольтера. Ветер перемен сдул шелуху и обнажилась сущность человечества 15-го века.
Где кацапов остановим - там и границы будут.
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22.02.2022 18:45 Відповісти
Путин уже уточнил. В границах их "конституций" ( в админ границах областей.) Уже это сообщение есть и на Цензоре.
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22.02.2022 19:50 Відповісти
Уже Путин ответил... В админ границах Луганской и Донецкой областей ( по их "конституциям") о чем я сразу и говорил..
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22.02.2022 19:47 Відповісти
помойму в кремле уходят в аутизм
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22.02.2022 17:39 Відповісти
Ай да Машка ай молодець.
Тепер і Грузія , і Молдова, і Фінляндія, і Японія, і Китай, мають шанс на повернення своїх ісконних територій.
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22.02.2022 17:40 Відповісти
И решит его Украина!
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22.02.2022 17:40 Відповісти
напоминает разговор с гопниками из моей юности :

- слышь братан, сигаретки не найдется ?
- на
- а можно две ?
- возьми, отраву не жалко
- а зажигалка есть ?
- да, держи
- а пару гривен на пивас не подкинешь ?
- по моему ты уже наглеешь...
- а откуда ты такой дерзкий взялся ?!
- папа с мамой сделали...
- хамишь ?.... ой пля, э постой... че ты сразу по епалу то бьешь... яж нормально подошел... эй не... не... ой, извини...

как то так... пока по епалу не увалишь - вся твоя дипломатия воспринимается как слабость. поэтому надо сразу увалить, а потом разговаривать.
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22.02.2022 17:42 Відповісти
Много текста.
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22.02.2022 20:09 Відповісти
це те, що я називаю громадянською війною
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22.02.2022 17:42 Відповісти
Границы Рашки будет устанавливать Китай отакое..
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22.02.2022 17:45 Відповісти
Полный бред! Вы захватили разбойным кровавым способом территорию соседнего государства и в наглую вопреки всем международным законам и правилам устанавливаете там границы, объявляя оккупированные вами территории какими-то "суверенными государствами"! Это какая-то новая кокаиновая дипломатия по - российски.
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22.02.2022 17:49 Відповісти
Предками угорців є дикі напівкочівники, прабатьківщиною яких вважаються південні області на схід від Уралу. За версією антрополога Даміра аль-Кірамі вони мають близьку спорідненість народів Угорщини та народів ******** Татарстану, Башкирії та москалів кацапів , які у 18 столітті підло замаскувалися під нібито росіян. У ряді досліджень найближчим до ******** угорців з європейських народів також є угро - фіни та естонці.
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22.02.2022 17:53 Відповісти
Границы Московии (место обитания представителей кацапо-фауны для тех кто останется с их популяции в живых) буду вскоре устанавливать-уточнять --- Китай и Украина.. Слава Украине !!!
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22.02.2022 17:56 Відповісти
А яку ще муйню може нести ця "шаланда"!
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22.02.2022 18:08 Відповісти
А с чего все взяли, что они ограничатся границами Луганской и Донецкой области? С них станется объявить что вся Украина по Львов - это Лугандон.
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22.02.2022 18:10 Відповісти
Нет, нет! Вот на что, на что, а на Львов они не претендуют.
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22.02.2022 18:22 Відповісти
Все понимают, что нынешние границы приблизительно на неделю.
Готовимся, изучаем опыт Чечни уничтожения рашистов.
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22.02.2022 20:08 Відповісти
 
 