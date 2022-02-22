Питання встановлення "кордонів "ЛДНР" ще вирішуватиметься, - МЗС РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У МЗС Росії заявили, що питання встановлення "кордонів "ДНР" та "ЛНР" ще вирішуватиметься.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Тут необхідно було зупинити розвиток подій, пов'язаний з людськими жертвами, і тому була визнана реальність, яка сформувалася. Решта - і розвиток державності, встановлення дипломатичних відносин - справа майбутнього. Подивіться скільки держав - і демократичних, і ті, які напевно не є демократичними з точки зору заходу, а й західні демократичні країни, які є суверенними, що входять до ООН, не вирішили досі свої питання з кордонами, з такими ж суверенними державами. Тому нічого тут такого дивовижного, що бувають суверенні країни, держави, у яких не вирішено або просто не зафіксовано кордонів – часто-густо. У тому числі йдеться про найбільші країни. Тому це все питання майбутнього, яке вирішуватиметься", - сказала представник МЗС РФ Марія Захарова.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
Будь ласка, зачекайте...
цыгане, что-ли?
или перельотные кацапы ?
заерзали потерявши только в Британии около 100 млрд. дол. за день
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
ВСУ повинно зайняти усі попередні ключові позиції які здала зелень.
Неужели после Будапешта, после Договора о дружбе и границах и по после двух Минсков это еще кому-то пояснять?
Значение имеет другое: где и как сильно это скотам дали по рогам. ВСЕ.
Тобто будуть відбивати. Причому вже буде задіяна авіація
Как вы сами цитировали признает ЛДНР в границах, в которых они осуществляют административное руководство.
Т.е сейчас они огрызок признают что есть. Если со временем..........признают по факту.
Вообще. На свалку истории Руссо и Вольтера. Ветер перемен сдул шелуху и обнажилась сущность человечества 15-го века.
Где кацапов остановим - там и границы будут.
Тепер і Грузія , і Молдова, і Фінляндія, і Японія, і Китай, мають шанс на повернення своїх ісконних територій.
- слышь братан, сигаретки не найдется ?
- на
- а можно две ?
- возьми, отраву не жалко
- а зажигалка есть ?
- да, держи
- а пару гривен на пивас не подкинешь ?
- по моему ты уже наглеешь...
- а откуда ты такой дерзкий взялся ?!
- папа с мамой сделали...
- хамишь ?.... ой пля, э постой... че ты сразу по епалу то бьешь... яж нормально подошел... эй не... не... ой, извини...
как то так... пока по епалу не увалишь - вся твоя дипломатия воспринимается как слабость. поэтому надо сразу увалить, а потом разговаривать.
Готовимся, изучаем опыт Чечни уничтожения рашистов.