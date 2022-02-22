Питання встановлення "кордонів "ЛДНР" ще вирішуватиметься, - МЗС РФ

У МЗС Росії заявили, що питання встановлення "кордонів "ДНР" та "ЛНР" ще вирішуватиметься.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Тут необхідно було зупинити розвиток подій, пов'язаний з людськими жертвами, і тому була визнана реальність, яка сформувалася. Решта - і розвиток державності, встановлення дипломатичних відносин - справа майбутнього. Подивіться скільки держав - і демократичних, і ті, які напевно не є демократичними з точки зору заходу, а й західні демократичні країни, які є суверенними, що входять до ООН, не вирішили досі свої питання з кордонами, з такими ж суверенними державами. Тому нічого тут такого дивовижного, що бувають суверенні країни, держави, у яких не вирішено або просто не зафіксовано кордонів – часто-густо. У тому числі йдеться про найбільші країни. Тому це все питання майбутнього, яке вирішуватиметься", - сказала представник МЗС РФ Марія Захарова.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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