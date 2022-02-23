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ВР (11728) законопроєкт (1776) зброя (5748)

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про вільне володіння вогнепальною зброєю

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Верховна Рада затвердила у першому читанні законопроєкт про вільне володіння громадянами України вогнепальною зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення було прийняте на засіданні Верховної Ради 23 лютого.

Відповідне рішення підтримали 274 народні депутати.

Законопроєкт підтримали із скороченим строком підготовки до другого читання.

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про вільне володіння вогнепальною зброєю 01

Відзначачється, що законопроєкт, лібералізуючи з одного боку обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Люди купують не гречку, а боєприпаси. Це добре", - Фацевич. ВIДЕО

Нагадаємо, нардеп "слуги народу" Павло Фролов у блозі на "Цензор.НЕТ" пояснив, що законопроєкт врегульовує питання виробництва, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонту, застосування винятково цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї із зазначенням категорії зброї:

А – автоматичну вогнепальну зброю (фізичні особи не зможуть набувати у власність)

В – гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю

С – короткоствольну вогнепальну зброю (отримати можуть лише спортсмени)

D – довгоствольну вогнепальну гладкоствольну зброю (можна від 18 років)

Е – довгоствольну вогнепальну нарізну і комбіновану вогнепальну зброю (можна від 25 років)

Вимоги для володільців зброї: громадянство України; відсутність медичних протипоказань та судимості та випадків притягнення до адмін.відповідальності протягом року; поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності за можливу шкоду третій особі.
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Топ коментарі
+115
#цікаві_факти #Посол Японії в Україні залишився в Києві, йому доставили з Токіо самурайський меч прадіда та традиційні обладунки. Перевдягнувшись в них, він заявив, що самурай мусить захищати країну, в якій знаходиться! Слава Японії! Слава Україні!
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23.02.2022 12:24
+37
Е - довгоствольну вогнепальну нарізну і комбіновану вогнепальну зброю (можна від 25 років) Джерело: https://censor.net/ua/n3318289

цікаво, а до Е - відносятся джавелини, Н-лав та стінгери?))
довгоствольна, комбінована, вогнепальна.. потрібні в хаті кожного українця! Дайте 5, кожної)
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23.02.2022 12:21
+32
жесть,події так швидко розгортаються що я вже не встигаю,моніторити))колись про це все зінмуть фільм)
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23.02.2022 12:20
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В Україні у цивільному обігу перебувають конструктивно схожі зі зброєю вироби, до яких відноситься:
1.1. пневматична зброя калібру до 4,5 мм (включно) і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с (включно) та бойові припаси до неї;
- по этому закону даже на пневмат нужно разрешение, как как практически у всех скорость пули больше 100
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23.02.2022 13:35 Відповісти
Чё за хрень - 100 м/с ????
С разбега камень кидаешь?
Я сыну тренироваться взял воздушку, американка с родной оптикой - 355 м/с вроде ...
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23.02.2022 14:04 Відповісти
Уважно читаємо - "калібром понад 4.5 мм".Ти сину якого калібру купував пневматику? Певне 4.5 мм,там обмежень нема.
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23.02.2022 14:34 Відповісти
я просто в шоке! это же просто издевательство какое то, ну и дебильная власть
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23.02.2022 13:39 Відповісти
Поліс обов'язкового страхування на який хрін !!?? Три шкури з людей хочуть здерти скоти!
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23.02.2022 13:39 Відповісти
Цей поліс коштує 51 гривню на термін 3 роки
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23.02.2022 14:31 Відповісти
Я так понял разница что не надо справок от нарколога и психиатра, проходить екзамен, и иметь военный билет? И все?
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23.02.2022 13:42 Відповісти
Там треш лютий... Гірше ніж є...
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23.02.2022 14:26 Відповісти
Я бы нашему народу все же оружие не доверял. Хочешь защищать страну - иди в армию, тероборону, добробаты, полицию, сбу, просто перекрикивай кремлевских ботов в интернете.

Если разрешить вольное владение оружием, то быков, стреляющих друг в друга на дорогах станет не в пример больше. Страдать будут и люди вокруг этих быков. Да и вообще не вижу смысла приводить в пример Швейцарию или другие страны. Они так хорошо живут не потому что у них свободное владение оружием, а потому что люди там адекватные.
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23.02.2022 13:49 Відповісти
Та ти не в темі.В цьому законі нічого нового Ти плутаєш право на придбання з правом на зберігання та перевезення,а всі три вищезгаданні пункти з правом на носіння.
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23.02.2022 14:29 Відповісти
начни с себя - сдай свои кухонные ножи, а то вдруг зарежешь кого-то
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23.02.2022 14:36 Відповісти
А может тогда хотя бы с полиции начнем? Чтоб она хоть иногда что-то делала, а не пальцем в носе ковырялась. А то если у нас стрельба из рпг - это хулиганство, то пара выстрелов из пистолета - максимум штраф в размере 5 необлагаемых минимумов.
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23.02.2022 14:44 Відповісти
Ну то в чому проблема? Починай
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23.02.2022 16:02 Відповісти
ему надо ногти вырвать и зубы спилить, а то прирежет кому то сонную артерию
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23.02.2022 16:46 Відповісти
Вот что может купить простой Человек в место гречки.
.
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23.02.2022 13:51 Відповісти
Все як завжди : "пакращення" підкралось непомітно... Ми чекали ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ СПРАВЖНЬОЮ ЗБРОЄЮ, а нам підсунули "вільно сопіти у дві дірочки.."
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23.02.2022 13:55 Відповісти
Отправить на АТО , ООС этих бездарей биатлонистов и биалонисток укринаы, типа сестер Семиренки, бездарь Билосюк . Этих невилданных козлов и лентяев-********** и приму которые просрали олимпийцские игры в Китае !!пусть кровью и потом иправляют свои промахи и своё безразличии к чести Украины!! пусть уничтожают россиских снайперов!!Заодно и научатся хорошо стрелять!!
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23.02.2022 14:06 Відповісти
как только рейтинг зюзи под угрозой из-за очередного обсера, достают очередную косточку, и то ради того чтобы засветить в новостях. маминькин рембо который хотел пистолет, вероятно даже не полезет разбираться, и из заголовка дальше пойдет мечтать про пистолет но будет уверен что приняли же его мечту!
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23.02.2022 14:20 Відповісти
А що тут нового? Пан журналіст,що це писав може пояснити відмінності з попереднім станом речей?
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23.02.2022 14:27 Відповісти
ничего нового там нет. Простые граждане так и остались скотом не имеющим права на самозащиту.
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23.02.2022 14:52 Відповісти
Цей закон і т.з. "закон про самозахист"-це два різні закони.Тут мова йде про обіг зброї,а не про аспекти її застосування.
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23.02.2022 15:18 Відповісти
Во-первых, куйня редчайшая этот закон. Во- вторых, когда начнётся полномасштабная война, этим законом они смогут разве что подтереться. Всем уже будет наплевать.
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23.02.2022 14:34 Відповісти
Це не про вільне володіння, це кістка як псові, би закрилися, допоки не прочитають текст, а не тільки заголовок. Це дебільний закон і такі ж не читаючи (або навпаки добре прочитали) його й прийняли. Ще й в час війни. Сказати що я злий, коли прочитав текст закону, це нічого не сказати. Так і хочеться би хтось з депутатів зараз під руку попався
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23.02.2022 14:42 Відповісти
Вынужден повторяться. "Суть этого закона" была закреплена римлянами -

"Раб не имеет права брать в руки оружие, только если для переноски и под присмотром хозяина!

Гражданин ОБЯЗАН иметь оружие......"

Ещё есть вопросы?
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23.02.2022 14:52 Відповісти
Тут у нас недавно тоже один знаток истори рассказьівал про то что Украину ленин организовал.
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23.02.2022 15:06 Відповісти
У римлян был в свободной продаже в сетевых оружейных магазинах и супермаркетах нарезной короткоствол? Цікаво
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23.02.2022 15:40 Відповісти
диагноз,или просто ляпнул неподумав?
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23.02.2022 15:59 Відповісти
Ты видишь какие фразы я комментирую?
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23.02.2022 16:11 Відповісти
вижу,но у римлян было свое оружие,в нашем веке другое,но постулат их правильный,гражданин должен иметь оружие
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23.02.2022 16:15 Відповісти
Збройні магазини відчинені, як у Римській республіці (бо в часи імперії вже було зась).
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23.02.2022 16:19 Відповісти
и что магазины открыты,по правилам хранение легального огнестрелаесли к тебе в дом вломились,можешь уже ненапрягатся его из сейфа доставать собирать снаряжать,потомеще впаяють превышение самообороны,утрируя херня у преступника раскаленный ютюг,он же нестереляет,а емусвидишь ли утебя в твоем доме без твоего ведома штаны захотелось погладить,мятые мол какна на улицу выйти
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23.02.2022 16:25 Відповісти
Це випадково кіт по клавіатурі пройшовся?
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23.02.2022 16:36 Відповісти
прости,я не знал что это твой кот
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23.02.2022 16:40 Відповісти
При всем уважении, не кормите троля... Просто в спам.
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23.02.2022 16:31 Відповісти
Ничего не поменялось. Во-первых, только первое чтение, во-вторых, прочитали бы сравнительную таблицу. Там меняется в основном терминология и разрешается охранным агентствам применять личное оружие для охраны охраняемых объектов, до этого были разрешены только спецсредства. Приобрести оружие можно с 2020 года, если человек не имбецил. Нас кормят дерьмом с лопаты. Оружейные магазины пусты, но Рада приняла закон о легализации оружия, это как если бы люди одуплились о возможности покупать алкоголь через 2 года после отмены сухого закона. Хоть бы кто-то включил мозг. У меня ружье уже год, и никаких проблем в его покупке не было. Войска откровенно неукомплектованы, зарплаты как у бомжей, увольнения никто не отменил, бюджет на строительство дорог для кацапских танков не меняют. Вас используют в собственных интересах, спекулируют на нынешней опасности, защищая свои шкурные интересы, а вы только и рады. Реально этот закон позволит только создать законные вооруженные группировки. Хочешь ствол - иди служи, никаких короткостволов не должно быть разрешено. Как им воевать? Грабить разве что
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23.02.2022 14:45 Відповісти
Ну взагалі-то не з 2020 року,а з 1991.
До цього була ментівська інструкція,а тепер її переоформили в закон.
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23.02.2022 15:21 Відповісти
Вторая поправка к Конституции USA.
гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года, одновременно с остальными девятью поправками, входящими в Билль о правах.
*****
Поскольку хорошо организованная милиция необходима для безопасности свободного государства,
право народа хранить и носить оружие не
должно нарушаться.

Оригинальный текст (англ.)

A well regulated Militia,
being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
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23.02.2022 15:24 Відповісти
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23.02.2022 15:25 Відповісти
ЗБРОЯ - ЦЕ КОРОТКОСТВОЛЬНА НАРІЗНА З ПРАВОМ ПОВСЯКДЕННОГО НОСІННЯ, ВСЕ ОСТАННЄ ВІД ЛУКАВОГО!
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23.02.2022 20:35 Відповісти
Вообще ни о чем. Короткоствольное оружие самообороны по прежнему под запретом для населения. Разрешены лишь газовые пугалки и резинострелы которые зимой через толстую куртку нападающий даже не почувствует.
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23.02.2022 14:49 Відповісти
Інструкція МВС стала законом.А так-нічого нового.
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23.02.2022 15:22 Відповісти
Я не зрозумів- а в чому поліпшення? Пістолети не дозволили і автомати теж? А рушниці - гладкоствольна та нарізний карабін в мене й так були. Що змінилось
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23.02.2022 14:54 Відповісти
И стингера нет, и джавелина.
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23.02.2022 15:04 Відповісти
В лучшую сторону - ничего. Население так и оставили без права на самозащиту. Газострелы в качестве оружия самозащиты - плевок в лицо.
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23.02.2022 15:07 Відповісти
Так вони ж це роблять для свого захисту від населення, а не для захисту населення! Для цього ж хочуть ввести надзвичайний стан замість воєнного стану! Страх перед народом та Збройними Силами України в них більший ніж перед можливою російською окупацією...
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23.02.2022 15:31 Відповісти
Вони це роблять, бо не читають те, що підписують
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23.02.2022 15:43 Відповісти
Коротше, це ***** а не зако
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23.02.2022 14:55 Відповісти
У нас дебильный народ и если разрешат оружие то увеличится количество преступлений. Люди не должны иметь оружие. Потому что для алкашей закон не писан возьмет оружие и в соседа пальнет .
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23.02.2022 14:59 Відповісти
дебильный тут только твой коментарий ЗЕбота.
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23.02.2022 15:07 Відповісти
А де саме? В Саратовє,чи у Волоґдє?
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23.02.2022 15:23 Відповісти
Не сомневаюсь, что у вас дебильный народ - 20 лет терпеть тоталитарного карлика
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23.02.2022 15:44 Відповісти
фактически этим законом узаконивают стволы в карманах титушек-"спортсменов" и их тренеров уголовников, прекрасная новость
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23.02.2022 15:02 Відповісти
Закон , чисто по еврейски .
Закон есть -
ствола и патронов - нет.
Как там раньше было -
лучше
ствол
в кармане, чем полицмен
на
телефоне !
Кольт уравнивает всех Граждан в правах.
Вторая поправка к Конституции USA .
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23.02.2022 15:16 Відповісти
Откуда вы беретесь?
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23.02.2022 15:20 Відповісти
Я вам так скажу-закон розроблений на базі інструкції МВС (фактично копіпаста).
Так собі зрозумів,що це єдина відмінність.
Не найліпший варіант,але і не найгірший.
Всі хто хоче фулл-авто зброю для боротьби з агресором-прошу до військомату.
Щодо інших типів зброї-любе голубе у магазинах вашого міста,ну звичайно окрім так улюблених "знавцями" пістолетів.
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23.02.2022 15:26 Відповісти
Як же можна без короткоствола з танком воювати?
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23.02.2022 15:47 Відповісти
Та отож.Ясно що і з дробовиком (найбільш популярна народна зброя) шанс проти армійського нарізняка такий собі,геть невеличкий-але ж пістолет,на думку багатьох отаких дописувачів,беззаперечно поверне перевагу на їх бік.Люди не думають головою,і все валять докупи-так,я теж за легальний ліцензований продаж короткостволу громадянам,проте чомусь звучить ідея,що саме короткостволи треба дозволити,ніби вони і є тим ключиком до перемоги Повно півавтоматичної зброї в магазинах,що за своїми технічними даними вельми наближена до армійської-ні,от все пропало,без пістолетів не переможемо,ніяк
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23.02.2022 16:07 Відповісти
Сегодня без особых сложностей в Украине можно купить длинноствольное гладкоствольное и нарезное оружие. Очень сложно - травматическое. Этот закон просто ужесточает наказание за незаконное владение. ВСЕ. И получается, вместо того чтобы дать людям возможность легально вооружаться эти ... рукава-от-жилетки ужесточают наказание за желание себя защищать. Власть-"Зе" в очередной раз себя показала. Уже много раз это говорил, но повторюсь: защита Украины от русской агрессии должна начинаться с физического уничтожения всего депутатского корпуса, в том числе бывших, офиса президента и кабмина. (мысль от безнадегиКакой смысл воевать с Путиным, если эти condom-ы продолжат разрушать и грабить страну?
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23.02.2022 15:29 Відповісти
Не чуди. Кому оружие нужно - уже его имеют, не спрашивая на это разрешения
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23.02.2022 15:46 Відповісти
Согласен. Кому нужно - давно стали преступниками в своей стране за желание иметь возможность защититься. Вы понимаете разницу между "нарушать закон", "совершение преступление" и "правами гражданина"?
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23.02.2022 16:21 Відповісти
Все бандиты, воры, грабители, корупционеры и олигархи его имеют.. Для них это не деньги Имеют титушки- они спортсмены.
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23.02.2022 19:47 Відповісти
ЗБРОЯ - ЦЕ КОРОТКОСТВОЛЬНА НАРІЗНА З ПРАВОМ ПОВСЯКДЕННОГО НОСІННЯ, ВСЕ ОСТАННЄ ВІД ЛУКАВОГО!
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23.02.2022 20:32 Відповісти
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23.02.2022 15:57 Відповісти
--- Швидше б уже прийняли той закон про зброю... Переконаний: путінської підлоти на місцях поменшало б у рази ! Оскільки сьогодні вони просто. відверто. знущаються над всими нами... Особливо тяжко без нагана у селі...Маю хатку у глухомані... Пару років тому прибився у село турок /із карателів-- найманців. що чавили Ічкерію на боці кацапидлів... / Спілкувалися із ним жестами... А нещодавно місцеві хлопчаки загубили мобілку / під дво-рищем. де його прихистила молодичка./ і порпались у бур*яні... А йому здалося . що підкрадаються злодюжки. щоб курочку поцупить ....Вискочив. озвірівши.../ і давай сокири метать у хлопчаків... Один втік. а другого добряче пошматував... Викликали поліцію. а вони навть НЕ захотіли слухать людей...Відмовилися навіть пов*язать яничара: Мовляв він . турок. іноземиць . а ми нехочемо ускладнень... Батько потерпілого вимагав : --Ви хоч сокиру. як доказ -- підберіть... Та де там слухать затуркану. сільську бидлоту.яка так легко продається на виборах.../ А там постійно Лесика Довгого за 200р. ощасливлюють своїми голосами... А був би пістолдь батько хлопчика .неодмінно б встановив істину...
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23.02.2022 15:59 Відповісти
А хіба ви не могли до цього якусь двустволку придбати?
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23.02.2022 16:08 Відповісти
Про Закон об оружии. Мне нравятся эти люди, что его писали, и те, что принимали. Нравится их твердость до конца. В смысле, 3,14дарасы остаются 3,14дарасами до последнего.
Уважаю.
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23.02.2022 16:18 Відповісти
Вам не дали безкоштовно пісталєтаф-пулімьотаф, яка пічалька.
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23.02.2022 16:20 Відповісти
«Вогнепальна зброя категорії С, яка відповідно до особливостей цього закону належить фізичним особам, за виключенням нагородної вогнепальної зброї, не може зберігатися за місцем проживання чи іншого володіння власника та повинна бути передана на зберігання в стрілецький тир або стрільбище. Носіння цивільної вогнепальної зброї категорій В та нагородної зброї дозволяється, за винятком місць, де існує заборона перебування зі зброєю»

- законопроект №5708
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23.02.2022 17:09 Відповісти
В - травмат
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23.02.2022 17:09 Відповісти
https://ua.news/ua/nazvan-glavnyj-nedostatok-prynyatogo-zakona-o-grazhdanskom-ognestrelnom-oruzhyy/
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23.02.2022 17:11 Відповісти
Прийняли не той закон,
за який була громадськість. А

той, за який топило МВС.
Головна різниця в табличці, однак я особливо наголошу на двох моментах.
Перший. Простим смертним короткоствольну зброю - саме ту, яку зручно використовувати для самозахисту - ніззя.
Другий. Повністю легалізується схема з нагородними пістолетами від МВС. Причому така, що простим смертним пістолети ніззя,
але якщо тебе нагородили -
то можна.
Простим смертним з пістолета постріляти можна тільки в тирі,
носити ніззя,
але якщо ти власник нагородного пістолета - ходи, де хоч, окрім певних місць»
Alex Uzh

https://ua.news/ua/nazvan-glavnyj-nedostatok-prynyatogo-zakona-o-grazhdanskom-ognestrelnom-oruzhyy/
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23.02.2022 17:27 Відповісти
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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23.02.2022 20:22 Відповісти
не совсем так:
"вступайте в ВСУ и там, у вас будет огромный выбор по оружию" .
ВСУ, это все-таки армия, свобода выбора в которой определяется командиром и, в лучшем случае , согласно твоей военной специальности, или подготовке...
Это не супермаркет
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23.02.2022 18:39 Відповісти
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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23.02.2022 20:21 Відповісти
ЗБРОЯ - ЦЕ КОРОТКОСТВОЛЬНА НАРІЗНА З ПРАВОМ ПОВСЯКДЕННОГО НОСІННЯ, ВСЕ ОСТАННЄ ВІД ЛУКАВОГО!
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23.02.2022 20:24 Відповісти
Бо вдома є сталеві двері, бойова собака і сокира, а от з собою це таскати складно.
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23.02.2022 20:26 Відповісти
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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23.02.2022 20:29 Відповісти
УКРАЇНЦІВ І ДАЛІ ТРИМАЮТЬ ЗА РАБІВ НА ПРАВАХ ТРАВИ, БО ВСІ ВІЛЬНІ НАРОДИ МАЮТЬ ПРАВО ВІЛЬНО ВОЛОДІТИ І НОСИТИ КОРОТКОСТВОЛЬНУ НАРІЗНУ ЗБРОЮ.
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23.02.2022 20:38 Відповісти
Схожу разок до тренажерної зали, нехай випишуть довідку що я спортсмен.
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23.02.2022 22:25 Відповісти
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