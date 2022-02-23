Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про вільне володіння вогнепальною зброєю
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Верховна Рада затвердила у першому читанні законопроєкт про вільне володіння громадянами України вогнепальною зброєю.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення було прийняте на засіданні Верховної Ради 23 лютого.
Відповідне рішення підтримали 274 народні депутати.
Законопроєкт підтримали із скороченим строком підготовки до другого читання.
Відзначачється, що законопроєкт, лібералізуючи з одного боку обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.
Нагадаємо, нардеп "слуги народу" Павло Фролов у блозі на "Цензор.НЕТ" пояснив, що законопроєкт врегульовує питання виробництва, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонту, застосування винятково цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї із зазначенням категорії зброї:
А – автоматичну вогнепальну зброю (фізичні особи не зможуть набувати у власність)
В – гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю
С – короткоствольну вогнепальну зброю (отримати можуть лише спортсмени)
D – довгоствольну вогнепальну гладкоствольну зброю (можна від 18 років)
Е – довгоствольну вогнепальну нарізну і комбіновану вогнепальну зброю (можна від 25 років)
Вимоги для володільців зброї: громадянство України; відсутність медичних протипоказань та судимості та випадків притягнення до адмін.відповідальності протягом року; поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності за можливу шкоду третій особі.
Будь ласка, зачекайте...
1.1. пневматична зброя калібру до 4,5 мм (включно) і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с (включно) та бойові припаси до неї;
- по этому закону даже на пневмат нужно разрешение, как как практически у всех скорость пули больше 100
С разбега камень кидаешь?
Я сыну тренироваться взял воздушку, американка с родной оптикой - 355 м/с вроде ...
Если разрешить вольное владение оружием, то быков, стреляющих друг в друга на дорогах станет не в пример больше. Страдать будут и люди вокруг этих быков. Да и вообще не вижу смысла приводить в пример Швейцарию или другие страны. Они так хорошо живут не потому что у них свободное владение оружием, а потому что люди там адекватные.
.
"Раб не имеет права брать в руки оружие, только если для переноски и под присмотром хозяина!
Гражданин ОБЯЗАН иметь оружие......"
Ещё есть вопросы?
До цього була ментівська інструкція,а тепер її переоформили в закон.
гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года, одновременно с остальными девятью поправками, входящими в Билль о правах.
*****
Поскольку хорошо организованная милиция необходима для безопасности свободного государства,
право народа хранить и носить оружие не
должно нарушаться.
Оригинальный текст (англ.)
A well regulated Militia,
being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
Закон есть -
ствола и патронов - нет.
Как там раньше было -
лучше
ствол
в кармане, чем полицмен
на
телефоне !
Кольт уравнивает всех Граждан в правах.
Вторая поправка к Конституции USA .
Так собі зрозумів,що це єдина відмінність.
Не найліпший варіант,але і не найгірший.
Всі хто хоче фулл-авто зброю для боротьби з агресором-прошу до військомату.
Щодо інших типів зброї-любе голубе у магазинах вашого міста,ну звичайно окрім так улюблених "знавцями" пістолетів.
Уважаю.
- законопроект №5708
за який була громадськість. А
той, за який топило МВС.
Головна різниця в табличці, однак я особливо наголошу на двох моментах.
Перший. Простим смертним короткоствольну зброю - саме ту, яку зручно використовувати для самозахисту - ніззя.
Другий. Повністю легалізується схема з нагородними пістолетами від МВС. Причому така, що простим смертним пістолети ніззя,
але якщо тебе нагородили -
то можна.
Простим смертним з пістолета постріляти можна тільки в тирі,
носити ніззя,
але якщо ти власник нагородного пістолета - ходи, де хоч, окрім певних місць»
Alex Uzh
https://ua.news/ua/nazvan-glavnyj-nedostatok-prynyatogo-zakona-o-grazhdanskom-ognestrelnom-oruzhyy/
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
"вступайте в ВСУ и там, у вас будет огромный выбор по оружию" .
ВСУ, это все-таки армия, свобода выбора в которой определяется командиром и, в лучшем случае , согласно твоей военной специальности, или подготовке...
Это не супермаркет
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."