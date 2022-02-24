Цифрові документи в "Дії" будуть недоступні

Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Дії.

"Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується, щоб гарантувати безпеку даних українців.

Тому деякі цифрові документи та низка послуг у застосунку Дія будуть недоступними.

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Нагадаємо, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені.

Зберігаємо спокій, піклуємося про близьких та зміцнюємо Україну", - йдеться у повідомленні.

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