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Цифрові документи в "Дії" будуть недоступні

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

Цифрові документи в

Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Дії.

"Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується, щоб гарантувати безпеку даних українців.

Тому деякі цифрові документи та низка послуг у застосунку Дія будуть недоступними.

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Нагадаємо, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені.

Зберігаємо спокій, піклуємося про близьких та зміцнюємо Україну", - йдеться у повідомленні.

Цифрові документи в Дії будуть недоступні 01

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Автор: Анна Судак
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Друзі, зберігаймо спокій! Наші ЗСУ дають відсіч!
Віримо в свою армію! З нами сила, з нами Бог. Слава Україні 💛💙
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24.02.2022 20:14 Відповісти
Как это???? А нахєра бубачка їм грався???
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24.02.2022 20:15 Відповісти
Так же ж треба було чимось 3 роки українцям голову морочити замість того щоб зміцнювати оборону
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24.02.2022 20:17 Відповісти
Згоден, але зараз будьмо єдині! Навіть зі Зеленським у відстоюванні України!
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24.02.2022 20:19 Відповісти
Обидно то, что за эти цяцьки наши ребята сейчас платят самую дорогую цену, свои жизни.
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24.02.2022 20:26 Відповісти
 
 