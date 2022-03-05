"Розмова була. Заяв не буде", - Пєсков про перемовини Путіна і Беннета
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Переговори президента РФ Володимира Путіна з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом відбулися, інформації для преси за їх підсумками не очікується.
Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Розмова була. Заяв не буде", - сказав речник.
Як повідомлялось, Бенет у суботу прибув із неоголошеним візитом до Москви для переговорів із Путіним щоб обговорити ситуацію довокола України.
Топ коментарі
+30 Алла Новосад 5b57f84f
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Раджу послухати.
https://www.youtube.com/watch?v=O7aSEpxpsmI
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)(уйло жалівся на українців і казав що усі вони антисеміти
стіл 50-ти метровий вже зробили?
Не Україну вони обговорювали, а порятунок бабла.
@_Fashington
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Пропаганда:
путинская армия громит НАТО, форсирует Ла-Манш, захватывает Лондон, пересекает Атлантику и Путин ужинает в Белом Доме.
Реальность:
твою армию отлавливают по лесам черниговские крестьяне.
Ізрашльтяне!!! Ваш прємєр літає до вбивці
ппобалакати..!!!! за державний кошт
***** пі..зда
Беннет: "Щоб ти здох, *****! Іди на х#й!!"
*****: "Как на х#й...?"
Короткі гудки...
П.С. Як написав Білінгкет єдиний фейк від України - це новина про те, що головний скрепоносець заховався у бункері Уралу. Вся інша інфа правдива або трохи перебільшена.
Слава нашим мужнім захисникам нашоі краіни 👍🏼✊💪
Чепуха и ложь, что «прибув таємно».
Весь мир знал ещё вчера, что он прибудет на переговоры.
Пусть «переговариваются», почему бы и нет.
PS: наверное, «УП» по пути с «российским военным кораблём». imho.😠
Можно было бы из Израиля по видиосвязи поговорить!