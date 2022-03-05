"Розмова була. Заяв не буде", - Пєсков про перемовини Путіна і Беннета

Переговори президента РФ Володимира Путіна з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом відбулися, інформації для преси за їх підсумками не очікується.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Розмова була. Заяв не буде", - сказав речник.

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Як повідомлялось, Бенет у суботу прибув із неоголошеним візитом до Москви для переговорів із Путіним щоб обговорити ситуацію довокола України.