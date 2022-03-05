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"Розмова була. Заяв не буде", - Пєсков про перемовини Путіна і Беннета

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Переговори президента РФ Володимира Путіна з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом відбулися, інформації для преси за їх підсумками не очікується.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Розмова була. Заяв не буде", - сказав речник.

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Як повідомлялось, Бенет у суботу прибув із неоголошеним візитом до Москви для переговорів із Путіним щоб обговорити ситуацію довокола України.
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Топ коментарі
+30
Вашингтонский Обком

@_Fashington

·

Пропаганда:

путинская армия громит НАТО, форсирует Ла-Манш, захватывает Лондон, пересекает Атлантику и Путин ужинает в Белом Доме.

Реальность:

твою армию отлавливают по лесам черниговские крестьяне.
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05.03.2022 20:08
+24
Летал проверить на адекватность, результат отрицательный.
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05.03.2022 20:04
+15
Кто-то еще верит в переговоры с гитлером?
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05.03.2022 20:05
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Може Ізраїль підкине ***** безпілотників, щоб росіянам допомогти?
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05.03.2022 20:02 Відповісти
Цензура *****, але ж корабль можна казати...
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05.03.2022 20:03 Відповісти
Самий жорсткий і самий відвертий телеефір в історії путінської росії.
Останнє слово телеканалу "Дождь!.
Раджу послухати.

https://www.youtube.com/watch?v=O7aSEpxpsmI
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05.03.2022 20:22 Відповісти
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05.03.2022 20:03 Відповісти
Вот расплодились, гады
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05.03.2022 20:08 Відповісти
Там половина от соседа нявки)))
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05.03.2022 20:16 Відповісти
А вона ж то, ****, родом з Дніпра
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05.03.2022 20:21 Відповісти
Що це за виродки ?
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05.03.2022 20:48 Відповісти
Шо за выродки? Да это ж международный ПРЕСТУПНИК... ну и его выродки.
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05.03.2022 21:23 Відповісти
А когда будет официальное объявление войны параше?
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05.03.2022 20:03 Відповісти
війну , тому хто захищається, об'являти не треба.
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05.03.2022 20:05 Відповісти
И что это даст, кроме очередной новости в пропогандонии?
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05.03.2022 20:05 Відповісти
А зачем диды гнали немцев и дошли до берлина. Оттеснили бы до границы и все. Есть у меня версия, что ишли до берлина шоб немок потрахать да добра накрасть в свои *****. Зачем было брать берлин и бить Гитлера?
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05.03.2022 20:09 Відповісти
Та війна була світова, не пересмикуйте.
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05.03.2022 20:21 Відповісти
"Розмова була. Заяв не буде", - Пєсков про перемовини Путіна і Беннета
========================
)(уйло жалівся на українців і казав що усі вони антисеміти
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05.03.2022 20:10 Відповісти
Ага, "наркомани, фашисти" та "антисеміти", курва...
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05.03.2022 20:22 Відповісти
Лидер украинской нации Владимир Зеленский готов принять участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным на нейтральной территории. Подходящим вариантом может послужить турецкая Анкара.

стіл 50-ти метровий вже зробили?
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05.03.2022 20:04 Відповісти
це з новин, не *********
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05.03.2022 20:17 Відповісти
Пєсков так звичайно гострить коли все дуже хєрово!
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05.03.2022 20:04 Відповісти
*говорить
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05.03.2022 20:05 Відповісти
Та не, він саме гострить. У нього кожна відповідь як від швейцара до холопів.
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05.03.2022 20:42 Відповісти
Пєсков взяв Хер...а сон недобрав...
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05.03.2022 20:08 Відповісти
Летал проверить на адекватность, результат отрицательный.
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05.03.2022 20:04 Відповісти
Интересно к чему бы это - еще и такой срочный визит
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05.03.2022 20:04 Відповісти
А как же обещание оприлюднить результаты по её окончании?
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05.03.2022 20:05 Відповісти
Кто-то еще верит в переговоры с гитлером?
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05.03.2022 20:05 Відповісти
Кабзон вірить, поговорять ще.
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05.03.2022 20:12 Відповісти
Человек ради спасения людей Шабат нарушил! Еврейский Бог пуйла теперь точно покарает💀
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05.03.2022 20:06 Відповісти
Та какие заявы ,полная капитуляция ********* .
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05.03.2022 20:06 Відповісти
***** ему прочитал методичку и Мойша поехал плакаться к стене плача.
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05.03.2022 20:06 Відповісти
Перемовини мають бути одни - газ, куля, чи мотузка.
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05.03.2022 20:06 Відповісти
Ну ось і непряме підтвердження:
Не Україну вони обговорювали, а порятунок бабла.
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05.03.2022 20:08 Відповісти
Вашингтонский Обком

@_Fashington

·

Пропаганда:

путинская армия громит НАТО, форсирует Ла-Манш, захватывает Лондон, пересекает Атлантику и Путин ужинает в Белом Доме.

Реальность:

твою армию отлавливают по лесам черниговские крестьяне.
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05.03.2022 20:08 Відповісти
или вторая армия в мире обосралась под Охтыркой
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05.03.2022 21:29 Відповісти
Так це була просто розмоваааа!!

Ізрашльтяне!!! Ваш прємєр літає до вбивці
ппобалакати..!!!! за державний кошт
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05.03.2022 20:09 Відповісти
Шо, Беннет так за Бабин Яр насовал что у путлера ступор наступил? Может путлеру было сказано что МОССАД знает где его бункер сейчас находится?
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05.03.2022 20:09 Відповісти
Плешивого выпустили из бункера, или они по телевизору общались?
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05.03.2022 20:10 Відповісти
он сегодня со сосками аерофлота базарил за столом сидел рядом вроде дневной свет в окне даже был ..
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05.03.2022 21:31 Відповісти
Уже разобрали это видео. Монтаж. Когда руками машет, видно, что использовали "зеленку".
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05.03.2022 22:21 Відповісти
так может монтаж сделал тот кто выложил это в сети
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05.03.2022 23:55 Відповісти
Та *****. Навіщо вони з тим смертників сином сатани ****** розмовляють взагалі??? Мо знову моль ядерною зброєю лякало.....
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05.03.2022 20:11 Відповісти
нафталин просто хотел поинтересоваться, не приключилась ли с алиночкой какая хворь, как вообще со здоровьем, как дети, как с погодой? так, вежливая розмова.
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05.03.2022 20:13 Відповісти
окурок ищет очко, в котором можно занычковаться......
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05.03.2022 20:14 Відповісти
Йо"нутый головой об мавзолей исчет чудо за любые бабки.
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05.03.2022 20:15 Відповісти
Точніше сказати, як співав Боярський не можна: "Рыжий конь".
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05.03.2022 20:16 Відповісти
Колись Брежнев топив за арабів, коли резервісти і цахал накостиляли підлим арабам, то тепер цей топить за фурерка, або приїхав взнанти як він себе відчуває фізично і чи стоїть розхраховувати на повернення бабла. А на всяк випадок попрохав зупинитися. Однак заяв не буде.
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05.03.2022 20:18 Відповісти
Нагадує " золото партії 90-х"
***** пі..зда
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05.03.2022 20:20 Відповісти
Не буде...Мабуть ізраїльські ідеї попросили ***** не ображати наших іудеїв,бо здадуть координати тих структур,куди іудеї *****(тимченки,ротенберги,дерипаски....) допомагали виводити ********** гроші,бо більше такої влади не оберуть.Але,як казав сліпий,побачимо.
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05.03.2022 20:21 Відповісти
В Тель-Авіві триває акція на підтримку України: Росію прирівняли до нацистів.
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05.03.2022 20:23 Відповісти
Поговори зрозумів те саме що і Нємцов і поїхав додому
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05.03.2022 20:24 Відповісти
Боюся припускати, але здається Бенета обрали передати ******* "чорну мітку". Дай, Боже, щоб я не помилявся.
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05.03.2022 20:26 Відповісти
Нема чого казати, бо розмова була короткою.
Беннет: "Щоб ти здох, *****! Іди на х#й!!"
*****: "Как на х#й...?"
Короткі гудки...
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05.03.2022 20:28 Відповісти
Ні, прем`єр Ізраїлю сам прилетів у Росію до *****. Можливо привіз "чорну мітку" від світового єврейства. Я ж бо оптиміст
П.С. Як написав Білінгкет єдиний фейк від України - це новина про те, що головний скрепоносець заховався у бункері Уралу. Вся інша інфа правдива або трохи перебільшена.
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05.03.2022 20:35 Відповісти
Ну раз так, то невідомо з яким двійником чи трійником ***** ведуться перемовини
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05.03.2022 20:39 Відповісти
Украинцы вас спасёт только ваша армия и единство нации пуйло уже в панике
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05.03.2022 20:43 Відповісти
Ми єдині , як ніколи , тому перемога буде за нами !!

Слава нашим мужнім захисникам нашоі краіни 👍🏼✊💪
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05.03.2022 20:52 Відповісти
Гой ображає єврея при всьому Ізраїльскому нейтралітеті якось не кошерно
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05.03.2022 20:46 Відповісти
кто гой? Владимир Владимирович Шеломов(он же путин-х..йло)
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05.03.2022 21:33 Відповісти
УП утверждает , что Беннет прибыл ,, таємно "!

Чепуха и ложь, что «прибув таємно».
Весь мир знал ещё вчера, что он прибудет на переговоры.

Пусть «переговариваются», почему бы и нет.
PS: наверное, «УП» по пути с «российским военным кораблём». imho.😠
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05.03.2022 20:51 Відповісти
уп мутная помойка сливной бачек кацапской гебни
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05.03.2022 21:34 Відповісти
А стоило ли тратить деньги израильских налогоплательщиков (гонять самолети в Москву, жечь тонны керосина), чтоб НА ЭКРАНЕ увидеть *****!?
Можно было бы из Израиля по видиосвязи поговорить!
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06.03.2022 08:20 Відповісти
Пусть эвридеи там с арабами договорятся сначала, а потом уже посредниками выступают где-нибудь.
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06.03.2022 08:36 Відповісти
 
 