В результаті російських бомбардувань Коростеня 3-річному хлопчику відірвало ногу, - Цаплієнко

В результаті російських бомбардувань житлових будинків у Коростені Житомирської області вночі загинула людина.

Про це повідомляє в телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Нічне бомбардування житлових будинків у Коростені Житомирської області. Зруйновано 10 житлових будинків. 1 особа загинула. Двоє поранено. У тому числі дитина. 3-річному хлопчику відірвало ногу. За його життя борються лікарі", - написав медійник.

Нагадаємо, війська РФ завдали ракетного удару по населених пунктах Житомирщини в ніч проти 6 березня. Внаслідок ракетного удару по приватному сектору загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення.

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