В результаті російських бомбардувань Коростеня 3-річному хлопчику відірвало ногу, - Цаплієнко
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В результаті російських бомбардувань житлових будинків у Коростені Житомирської області вночі загинула людина.
Про це повідомляє в телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Нічне бомбардування житлових будинків у Коростені Житомирської області. Зруйновано 10 житлових будинків. 1 особа загинула. Двоє поранено. У тому числі дитина. 3-річному хлопчику відірвало ногу. За його життя борються лікарі", - написав медійник.
Нагадаємо, війська РФ завдали ракетного удару по населених пунктах Житомирщини в ніч проти 6 березня. Внаслідок ракетного удару по приватному сектору загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення.
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Психогенное воздействие является следствием:шокового воздействия окружающих условий или каких-то событий (например, картин массовых разрушений, многочисленных жертв и т.п.) на сознание человека, в результате чего он не в состоянии рационально действовать, теряет ориентацию в пространстве, испытывает аффект или депрессию, впадает в панику, в ступор и т.д.
Чем менее подготовлен человек к психотравмирующим воздействиям окружающей действительности, тем более резко выражены его психические травмы, получившие название психогенных потерь. Поэтому в органах психологической войны некоторых государств (напримерИзраиля) имеются специалисты, задачей которых является не только деморализация населения и личного состава войск противника, но и оказание реальной помощи своим военнослужащим для их восстановления от психогенных потерь и быстрого ввода в строй.
https://twitter.com/ua_industrial/status/1500144208061030402?s=20&t=AmKSpFLsSFUzhcjqZonDCQ