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В результаті російських бомбардувань Коростеня 3-річному хлопчику відірвало ногу, - Цаплієнко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В результаті російських бомбардувань Коростеня 3-річному хлопчику відірвало ногу, - Цаплієнко

В результаті російських бомбардувань житлових будинків у Коростені Житомирської області вночі загинула людина.

Про це повідомляє в телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Нічне бомбардування житлових будинків у Коростені Житомирської області. Зруйновано 10 житлових будинків. 1 особа загинула. Двоє поранено. У тому числі дитина. 3-річному хлопчику відірвало ногу. За його життя борються лікарі", - написав медійник.

Нагадаємо, війська РФ завдали ракетного удару по населених пунктах Житомирщини в ніч проти 6 березня. Внаслідок ракетного удару по приватному сектору загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряний удар військ РФ по Коростеню: четверо людей загинули, за життя ще п'ятьох борються медики

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Топ коментарі
+17
Будьте прокляты твари кацапские
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06.03.2022 11:34
+6
Черти конченный
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06.03.2022 11:34
+6
Будьте прокляті, за все, що зробили, вдвоє - за все, що зробите.
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06.03.2022 11:37
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💥методички кремля, технологии войны

Психогенное воздействие является следствием:шокового воздействия окружающих условий или каких-то событий (например, картин массовых разрушений, многочисленных жертв и т.п.) на сознание человека, в результате чего он не в состоянии рационально действовать, теряет ориентацию в пространстве, испытывает аффект или депрессию, впадает в панику, в ступор и т.д.

Чем менее подготовлен человек к психотравмирующим воздействиям окружающей действительности, тем более резко выражены его психические травмы, получившие название психогенных потерь. Поэтому в органах психологической войны некоторых государств (напримерИзраиля) имеются специалисты, задачей которых является не только деморализация населения и личного состава войск противника, но и оказание реальной помощи своим военнослужащим для их восстановления от психогенных потерь и быстрого ввода в строй.
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06.03.2022 11:33 Відповісти
Рекомендую,трішки вправляє мозок,не сцять... https://www.youtube.com/watch?v=1iikhdMru6c&ab_channel=TarasBilka
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06.03.2022 11:38 Відповісти
Будьте прокляты твари кацапские
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06.03.2022 11:34 Відповісти
Черти конченный
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06.03.2022 11:34 Відповісти
Окупанти відкрили вогонь по мирних жителів у Новопскові на Луганщині.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1500144208061030402?s=20&t=AmKSpFLsSFUzhcjqZonDCQ
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06.03.2022 11:36 Відповісти
Будьте прокляті, за все, що зробили, вдвоє - за все, що зробите.
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06.03.2022 11:37 Відповісти
Пилотов и артеллеристов ,расстреливать на месте, в плен не брать , они твари и убийцы Они так уж точно всё знают
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06.03.2022 11:45 Відповісти
Ці злочинці будуть покарані ,а тим часом нашим правоохоронцям треба заарештувати колоборантів всіх опзж ,шаріів та іншу прорашиську наволоч саме вони повині відповісти за те що несе рашиська чума .
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06.03.2022 11:46 Відповісти
В першу чергу. І у перших лавах - на шибеницю.
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06.03.2022 11:49 Відповісти
close the sky
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06.03.2022 11:48 Відповісти
 
 