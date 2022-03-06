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рейтинг (502) Росія (28488) Moody's (5)

Агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Росії зі сміттєвого до переддефолтного

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Росії зі сміттєвого до переддефолтного

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг уряду Росії з B3 до Ca. Наступний рівень D означає дефолт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

Рішення було викликане очікуванням Moody's того, що контроль за рухом капіталу з боку Центрального банку Росії (ЦБ РФ) обмежить транскордонні платежі, в тому числі для обслуговування боргу за державними облігаціями.

"Зниження рейтингу до Ca обумовлено серйозними побоюваннями щодо готовності і здатності Росії погасити свої боргові зобов'язання", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Moody's знизило рейтинги Росії до "B3" з "Baa3"

Негативний прогноз по рейтингу відображає значні ризики для макроекономічної стабільності, пов'язані з введенням жорстких і скоординованих санкцій після вторгнення Росії в Україну.

"Стурбованість з приводу готовності уряду платити і непередбачуваності дій уряду можуть привести до великих, ніж середні Історичні, втрат для інвесторів", - вважають аналітики агентства.

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Топ коментарі
+11
Завтра касапутин введёт крепостное право..
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06.03.2022 17:16
+9
Смерть кацапам!
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06.03.2022 17:16
+9
Хіба що узаконить- воно там давно і добровільне.
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06.03.2022 17:20
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Смерть кацапам!
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06.03.2022 17:16 Відповісти
Завтра касапутин введёт крепостное право..
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06.03.2022 17:16 Відповісти
Хіба що узаконить- воно там давно і добровільне.
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06.03.2022 17:20 Відповісти
чесно кажучи...смітєвий звучить гарніше ))))))
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06.03.2022 17:18 Відповісти
А потім москалі почнуть копати дно.
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06.03.2022 17:19 Відповісти
***** разрешил отдавать долги рублями, но кому нужна макулатура… Начинается китаизация платежной системы «мир». Они через Китай попробуют обойти санкции. Интересно, сколько гектаров Сибири потребуют за это китайцы.
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06.03.2022 17:19 Відповісти
Від Амуру до Уралу. Для початку.
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06.03.2022 17:42 Відповісти
В общем я так понял пока не зайдет территориальная оборона Китая то в Рашке твердой валюті больше не будет.
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06.03.2022 17:20 Відповісти
Треба Коломойського на пмж у россію...він дефолти любить...
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06.03.2022 17:21 Відповісти
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06.03.2022 17:21 Відповісти

О, варіації на тему "Бабуся та кіт". Славно!
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06.03.2022 17:43 Відповісти
Сдохните все . суки. Не жалко никого из рашистов (Боженька. прости меня! В такой день !)
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06.03.2022 17:22 Відповісти
Скоро субъекты федерации начнут откалываться чтобы отгородиться от этой жопы. Все будут хотеть вернуться на прежний уровень благосостояния.
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06.03.2022 17:22 Відповісти
Тут вже казали, що цілком в русскам стілє з росії може піти голодна навала на Україну...ще один метод ведення війни...
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06.03.2022 17:26 Відповісти
Рейтинги какие-то, цивилизация
Да им наплевать, в навозе тепло
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06.03.2022 17:25 Відповісти
Deep Purple повернули Медвєдєву його автограф на знак незгоди із діями РФ в Україні! Це улюблений гурт Медведєва
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06.03.2022 17:26 Відповісти
Вчерашнее заседание Совбеза под руководством Пу, прошло не в пример вяло относительно предыдущего и причиной тому смена повестки. Пу хотел вынести на обсуждение Совбеза введение военного положения и мобилизацию, но за несколько часов до начала заседания передумал и поэтому само заседание получилось откровенно скучным, а обсуждаемые вопросы были второстепенны и явно не тянули на обсуждение на всю страну. То, что Пу и бурят, и калмык, и русский и кто-то ещё, это конечно замечательно, но не впечатляет. Как и не впечатляют суммы которые собираются выплачивать семьям погибших в войне за бредовые идеи Пу российских воинов. Звание героя, которое обесценили раздавая его Чепигам, Мишкиным и Соловьевым, теперь вообще ничего не стоит. Поэтому вчерашний цирк под названием "заседание Совбеза" разочаровал тех, кто ожидал повторения шоу с признанием. Но отсутствие шоу вчера, совсем не говорит о том, что его не будет сегодня или в ближайшее время. И военное положение, как минимум в ряде приграничных с Украиной регионов и мобилизация остаются основными вопросами на повестке
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06.03.2022 17:35 Відповісти
 
 