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Новости Экономика
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рейтинг (600) Россия (38349) Moody's (8)

Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг России с мусорного до преддефолтного

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг России с мусорного до преддефолтного

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг правительства России с B3 в Ca. Следующий уровень D означает дефолт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Решение было вызвано ожиданием Moody's того, что контроль над движением капитала со стороны Центрального банка России (ЦБ РФ) ограничит трансграничные платежи, в том числе для обслуживания долга по государственным облигациям.

"Снижение рейтинга к Ca обусловлено серьезными опасениями по поводу готовности и способности России погасить свои долговые обязательства", - говорится в сообщении.

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Отрицательный прогноз по рейтингу отражает существенные риски для макроэкономической стабильности, связанные с введением жестких и скоординированных санкций после вторжения России в Украину.

"Обеспокоенность по поводу готовности правительства платить и непредсказуемость действий правительства могут привести к большим, чем средне исторических, потерь для инвесторов", - считают аналитики агентства.

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Топ комментарии
+20
Завтра касапутин введёт крепостное право..
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06.03.2022 17:16
+13
Смерть кацапам!
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06.03.2022 17:16
+9
Хуйло разрешил отдавать долги рублями, но кому нужна макулатура… Начинается китаизация платежной системы «мир». Они через Китай попробуют обойти санкции. Интересно, сколько гектаров Сибири потребуют за это китайцы.
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06.03.2022 17:19
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Смерть кацапам!
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06.03.2022 17:16 Ответить
Завтра касапутин введёт крепостное право..
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06.03.2022 17:16 Ответить
чесно кажучи...смітєвий звучить гарніше ))))))
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06.03.2022 17:18 Ответить
***** разрешил отдавать долги рублями, но кому нужна макулатура… Начинается китаизация платежной системы «мир». Они через Китай попробуют обойти санкции. Интересно, сколько гектаров Сибири потребуют за это китайцы.
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06.03.2022 17:19 Ответить
Від Амуру до Уралу. Для початку.
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06.03.2022 17:42 Ответить
В общем я так понял пока не зайдет территориальная оборона Китая то в Рашке твердой валюті больше не будет.
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06.03.2022 17:20 Ответить
Треба Коломойського на пмж у россію...він дефолти любить...
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06.03.2022 17:21 Ответить
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06.03.2022 17:21 Ответить

О, варіації на тему "Бабуся та кіт". Славно!
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06.03.2022 17:43 Ответить
Сдохните все . суки. Не жалко никого из рашистов (Боженька. прости меня! В такой день !)
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06.03.2022 17:22 Ответить
Скоро субъекты федерации начнут откалываться чтобы отгородиться от этой жопы. Все будут хотеть вернуться на прежний уровень благосостояния.
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06.03.2022 17:22 Ответить
Тут вже казали, що цілком в русскам стілє з росії може піти голодна навала на Україну...ще один метод ведення війни...
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06.03.2022 17:26 Ответить
Рейтинги какие-то, цивилизация
Да им наплевать, в навозе тепло
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06.03.2022 17:25 Ответить
Deep Purple повернули Медвєдєву його автограф на знак незгоди із діями РФ в Україні! Це улюблений гурт Медведєва
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06.03.2022 17:26 Ответить
Вчерашнее заседание Совбеза под руководством Пу, прошло не в пример вяло относительно предыдущего и причиной тому смена повестки. Пу хотел вынести на обсуждение Совбеза введение военного положения и мобилизацию, но за несколько часов до начала заседания передумал и поэтому само заседание получилось откровенно скучным, а обсуждаемые вопросы были второстепенны и явно не тянули на обсуждение на всю страну. То, что Пу и бурят, и калмык, и русский и кто-то ещё, это конечно замечательно, но не впечатляет. Как и не впечатляют суммы которые собираются выплачивать семьям погибших в войне за бредовые идеи Пу российских воинов. Звание героя, которое обесценили раздавая его Чепигам, Мишкиным и Соловьевым, теперь вообще ничего не стоит. Поэтому вчерашний цирк под названием "заседание Совбеза" разочаровал тех, кто ожидал повторения шоу с признанием. Но отсутствие шоу вчера, совсем не говорит о том, что его не будет сегодня или в ближайшее время. И военное положение, как минимум в ряде приграничных с Украиной регионов и мобилизация остаются основными вопросами на повестке
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06.03.2022 17:35 Ответить
До Киева еще не дошли, а уже дефолт. Как жи так???🤣
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06.03.2022 18:55 Ответить
 
 