Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг России с мусорного до преддефолтного
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг правительства России с B3 в Ca. Следующий уровень D означает дефолт.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.
Решение было вызвано ожиданием Moody's того, что контроль над движением капитала со стороны Центрального банка России (ЦБ РФ) ограничит трансграничные платежи, в том числе для обслуживания долга по государственным облигациям.
"Снижение рейтинга к Ca обусловлено серьезными опасениями по поводу готовности и способности России погасить свои долговые обязательства", - говорится в сообщении.
Отрицательный прогноз по рейтингу отражает существенные риски для макроэкономической стабильности, связанные с введением жестких и скоординированных санкций после вторжения России в Украину.
"Обеспокоенность по поводу готовности правительства платить и непредсказуемость действий правительства могут привести к большим, чем средне исторических, потерь для инвесторов", - считают аналитики агентства.
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