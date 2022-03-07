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Макрон провів телефонні розмови із Зеленським і Путіним

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Макрон провів телефонні розмови із Зеленським і Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю мав телефонні розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Макрон повідомив у своєму Твіттері,.

"Ми ведемо роботу щодо збереження цілісності цивільних ядерних об’єктів України на додаток до пріоритетних вимог, висунутих до Росії: припинення вогню та захист мирного населення", - написав Макрон.

Згідно з повідомленням Єлисейського палацу президент Франції висловив Путіну серйозну стурбованість ризиками для ядерної безпеки, захисту та гарантій, які з’явилися внаслідок російського вторгнення в Україну, а також наголосив на необхідності конкретних заходів щодо відповіді на такі ризики.

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Макрон підкреслив абсолютну необхідність уникати будь-яких посягань на цілісність українських цивільних ядерних об’єктів, надійність та безпека яких має бути гарантована відповідно до правил Міжнародного агентства з атомної енергії та пропозицій генерального директора.

Путін погодився з тим, що роботу в цьому напрямку МАГАТЕ має розпочати без зволікань. Своєю чергою Макрон заявив, що в рамках цієї роботи важливо, щоб безпека і захист всіх цивільних ядерних об'єктів в країні дійсно були забезпечені під керівництвом компетентних українських органів.

Президент Франції також закликав Путіна поважати міжнародне гуманітарне право, захист цивільного населення та доставку допомоги. "Він нагадав про важливість переговорного рішення, цілком прийнятного для українців", - зазначається в комюніке.

Також Макрон скористався цією розмовою, щоб висловити свою стурбованість у зв’язку з загрозою нападу на Одесу.

Також читайте: Макрон після розмови з Путіним: "Найгірше ще попереду"

У розмові з президентом України французький президент підтвердив абсолютну необхідність уникати будь-якого нападу на цілісність цивільних ядерних об’єктів. Обговорювалась і гуманітарна ситуація в країні.

"Президент Республіки залишається уважним до потреб України, і Франція продовжуватиме посилювати підтримку в цій сфері", - зазначається у комюніке Єлисейського палацу.

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Топ коментарі
+4
Де жа вю. Опять озабоченные озаботились!😈
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07.03.2022 00:28
+4
А как по-французски Иди нахуй?
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07.03.2022 00:30
+4
Зеленський НЕ ВЕДИСЬ.
Тільки повне звільнення України й демілітарізація засрашки.
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07.03.2022 00:35
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Заквакал когда жареным запахло
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07.03.2022 00:27 Відповісти
Де жа вю. Опять озабоченные озаботились!😈
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07.03.2022 00:28 Відповісти
Дуже рветься зайняти місце фрау, як "видатний миротворець Європи"
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07.03.2022 01:50 Відповісти
А как по-французски Иди *****?
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07.03.2022 00:30 Відповісти
🤣🤣🤣
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07.03.2022 00:34 Відповісти
Уйобен зе бітте? Та нє, то німецькою. )
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07.03.2022 00:40 Відповісти
хреновый из тебя переговорщик и голубь мира общипанный
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07.03.2022 00:31 Відповісти
Точно что де жа вю!Макарон вообще непонятно под чью дудку рассказывает свои озабочення
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07.03.2022 00:33 Відповісти
Зеленський НЕ ВЕДИСЬ.
Тільки повне звільнення України й демілітарізація засрашки.
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07.03.2022 00:35 Відповісти
Проститутка французская! Герондофил! Чего оно шлендрает от одного до другого. кто его просит! Одна шлюха путлеровская меркель исчезла. не вылезла и ни разу ни вякнула. Это она . ****. выкормила путлера. всю европу поставила от него в зависимось. И. видимо. шваль. и планы его знала. Быстренько сдрыснула с политики.
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07.03.2022 00:36 Відповісти
Франція здулась?! Знов вмовляння божевільного?знов занепокоєння?((
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07.03.2022 00:37 Відповісти
Йди свою бабусю тарабань, макарон. Запарив.
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07.03.2022 00:41 Відповісти
Оскільки у ***** органи дідуся атрофувалися, то він автоматично переходить до категорії, яка цікавить Макрона...
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07.03.2022 00:45 Відповісти
просто любит попздеть. бывает.
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07.03.2022 00:42 Відповісти
Але ж більш нічого не робить той Макарон!
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07.03.2022 00:51 Відповісти
жавбоїд ідеш за рашистським кораблем н,,,й. Ні слова про виведення рашистських війск з територіїУкраїни,
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07.03.2022 00:47 Відповісти
Воно сцикло.
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07.03.2022 00:52 Відповісти
Та коли вже ті вибори у Франції, щоб воно нарешті перестало піаритись тут?!
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07.03.2022 00:49 Відповісти
попиарился никрофил !!! любит бабушку, но не дедушка?
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07.03.2022 01:03 Відповісти
За любу ціну треба зупинити безумного фюрера Путіна.
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07.03.2022 01:05 Відповісти
Коли у бабусі болить голова Макрон відчуває занепокоєння
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07.03.2022 01:19 Відповісти
На фоне єтой войньі Макрон делает себе предвьіборную кампанию и зарабатьівает дивидентьі на будущие вьіборьі. Голубь мира.
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07.03.2022 01:33 Відповісти
 
 