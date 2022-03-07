Макрон провів телефонні розмови із Зеленським і Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю мав телефонні розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Макрон повідомив у своєму Твіттері,.

"Ми ведемо роботу щодо збереження цілісності цивільних ядерних об’єктів України на додаток до пріоритетних вимог, висунутих до Росії: припинення вогню та захист мирного населення", - написав Макрон.

Згідно з повідомленням Єлисейського палацу президент Франції висловив Путіну серйозну стурбованість ризиками для ядерної безпеки, захисту та гарантій, які з’явилися внаслідок російського вторгнення в Україну, а також наголосив на необхідності конкретних заходів щодо відповіді на такі ризики.

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Макрон підкреслив абсолютну необхідність уникати будь-яких посягань на цілісність українських цивільних ядерних об’єктів, надійність та безпека яких має бути гарантована відповідно до правил Міжнародного агентства з атомної енергії та пропозицій генерального директора.

Путін погодився з тим, що роботу в цьому напрямку МАГАТЕ має розпочати без зволікань. Своєю чергою Макрон заявив, що в рамках цієї роботи важливо, щоб безпека і захист всіх цивільних ядерних об'єктів в країні дійсно були забезпечені під керівництвом компетентних українських органів.

Президент Франції також закликав Путіна поважати міжнародне гуманітарне право, захист цивільного населення та доставку допомоги. "Він нагадав про важливість переговорного рішення, цілком прийнятного для українців", - зазначається в комюніке.

Також Макрон скористався цією розмовою, щоб висловити свою стурбованість у зв’язку з загрозою нападу на Одесу.

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У розмові з президентом України французький президент підтвердив абсолютну необхідність уникати будь-якого нападу на цілісність цивільних ядерних об’єктів. Обговорювалась і гуманітарна ситуація в країні.

"Президент Республіки залишається уважним до потреб України, і Франція продовжуватиме посилювати підтримку в цій сфері", - зазначається у комюніке Єлисейського палацу.

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