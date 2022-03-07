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Перемовини з РФ стартують сьогодні о 16:00, делегація – без змін, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перемовини з РФ стартують сьогодні о 16:00, делегація – без змін, - Подоляк

Перемовини української та російської делегацій заплановані на 16.00 7 березня.

Про це повідомив у твітері член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ

"Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін", - зауважив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третій раунд перемовин - в понеділок, - Арахамія

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Без змін? А Кіреєв?
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07.03.2022 13:35
+22
Условия Украины должны быть следующими - путин сдохни мразь
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07.03.2022 13:35
+18
Чушь. Требования паРаши не поменялись - полная капитуляция. Гуманитарные коридоры (как единственную причину переговоров) они все равно не соблюдают от слова совсем. Зачем тратить время на пустую болтовню?
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07.03.2022 13:40
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А на хрена там потрібен Арахамія головного мозку?Воно ж тупе і дурне,який з нього толк?
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07.03.2022 19:10 Відповісти
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