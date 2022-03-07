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Перемовини з РФ стартують сьогодні о 16:00, делегація – без змін, - Подоляк
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Перемовини української та російської делегацій заплановані на 16.00 7 березня.
Про це повідомив у твітері член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ
"Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін", - зауважив він.
Топ коментарі
+28 cTaPuK XoTTaBitch
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+22 Виктор Дийнега
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+18 Дмитрий Шевченко 926c6be7
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Виктор Сватула
показати весь коментар07.03.2022 19:10 Відповісти Мені подобається 1
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