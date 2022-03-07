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Миколу Баскова оголосять у міжнародний розшук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Миколу Баскова оголосять у міжнародний розшук

Український суд дозволив затримати російського виконавця Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу як підозрюваному. Прокуратура почала процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення генпрокурора України Ірини Венедіктової у Facebook.

"Миколо Вікторовичу Басков, відсьогодні ваш процесуальний статус на території держави Україна - підозрюваний. Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви вчинили злочин, покарання за який передбачає позбавлення волі. Окрім того, український суд, вивчивши позицію слідства і прокуратури, прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання про ваш арешт", - написала вона.

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При цьому генпрокурор підкреслила, що невдовзі Басков буде затриманий правоохоронними органами тієї країни, кордон якої він перетне.

Венедіктова порекомендувала Баскову знайти юристів, оскільки "перші дзвінки, які ви зробите, результату не дадуть".

"Ваші друзі у владі порекомендують забути про цей безглуздий інцидент і продовжувати багато і красиво жити. Наше ж завдання дещо інше: показати всьому світу, що українські прокурори і судді діють виключно в рамках закону, надаючи підозрюваній особі всі можливості для здійснення свого захисту", - додала генпрокурор.

Раніше український суд прийняв рішення заочно заарештувати російського виконавця Олега Газманова і режисера Микиту Михалкова.

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Топ коментарі
+33
***, в них навіть естради немає, одне і те саме гімно співає під фонограму десятиліттями.
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07.03.2022 14:15
+26
а ще це гімно народний артист України...
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07.03.2022 14:20
+23
Это та работа, которой нужно было заниматься раньше, вместо того, чтобы гоняться за Порохом. Но лучше поздно, чем никогда. И смысл у всего этого есть, просто не пришло время. Но оно ведь не стоит на месте и оно придет и за этим "опущенным тортом".
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07.03.2022 14:19
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***, в них навіть естради немає, одне і те саме гімно співає під фонограму десятиліттями.
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07.03.2022 14:15 Відповісти
а ще це гімно народний артист України...
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07.03.2022 14:20 Відповісти
Тра всю цю сволоту разом з Повалій та Куйком лишити цих звань.
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07.03.2022 17:57 Відповісти
Ну голос у нього як у співака є або був - тут нема що сказати.
Але якщо він робить такі заяви - це перекреслює усі заслуги.
Мінкультури мало б відреагувати і забрати у нього звання "народний артист України"
"Не може із одного джерела текти і солодка і гірка вода"
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07.03.2022 15:07 Відповісти
У них у всіх 'голос', поки фонограма є, де на компі можна підтягнути все.
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07.03.2022 15:11 Відповісти
Кіркоров без фонограми:

https://www.youtube.com/watch?v=VIeCpNyeHC0

https://www.youtube.com/watch?v=mbg5wyy1lUw
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07.03.2022 16:45 Відповісти
👍
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07.03.2022 14:15 Відповісти
Какой смысл, он и так уже никуда выехать не может
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07.03.2022 14:16 Відповісти
як куда? в Грозний..там же друзяка Кадирка...півником Баскова зроблять
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07.03.2022 14:20 Відповісти
овєчкой
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07.03.2022 14:55 Відповісти
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07.03.2022 14:57 Відповісти
Смисл є, бо тепер він не зможе нікуди виїхати буквально. А після колапсу рашизму-путінізму ми його дістанемо і засудимо. Хай живе у тотальному передчутті невідворотньої відплати.
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07.03.2022 14:23 Відповісти
Писали дружбан киркоров ютится спокойно в США, почему его не трогают?
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07.03.2022 14:32 Відповісти
А шо, він за війну хіба виступав?
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07.03.2022 15:12 Відповісти
За окупацію Крим виступав, чи цього мало?
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07.03.2022 15:58 Відповісти
Всі кацапи за Крим виступали, але кордони чомусь не перекрили з 2014
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07.03.2022 16:37 Відповісти
Виступав.
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07.03.2022 16:21 Відповісти
ну че, калябаска...??- спаешь кабздону..???- спой, гомоцветик,не стыдись..!!
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07.03.2022 14:16 Відповісти
Іще один пєтух докукарікався
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07.03.2022 14:16 Відповісти
Погоня за лакеями, давай в розшук лаврова, шойгу, *****, вальку, патрушева, командирів частин, що дали наказ на бомбардування жилих кварталів.
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07.03.2022 14:17 Відповісти
Правильно, - пусть Бугульме гастролирует, мудило.
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07.03.2022 14:18 Відповісти
*****, лише *****!
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07.03.2022 14:18 Відповісти
да кому він треба хай пливе собі корабель
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07.03.2022 14:19 Відповісти
Секс символом в тюрьме "гей Европы" будет
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07.03.2022 14:19 Відповісти
Это та работа, которой нужно было заниматься раньше, вместо того, чтобы гоняться за Порохом. Но лучше поздно, чем никогда. И смысл у всего этого есть, просто не пришло время. Но оно ведь не стоит на месте и оно придет и за этим "опущенным тортом".
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07.03.2022 14:19 Відповісти
Рідкісне чмо цей співак.... Посібник російських вбивць.
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07.03.2022 14:20 Відповісти
Венедиктовой больше заняться нечем???
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07.03.2022 14:21 Відповісти
Прокуратурі що, немає більше чим зайнятись, чим якихсь підарасів лякати? Чому ні однієї справи проти прокацапської ОПЖЗ? Чому взагалі не оголошена заборона цієї партії? Чому нема розслідування про тих, хто не дав гроші на ракети для Вільхи та Нептуна? Зараз би лоханка "Москва" вже б десь була на дні Чорного моря.
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07.03.2022 14:21 Відповісти
а тому що вони поголовно антизаконники насправді! корумповані злодюги! на пару з поліціянтами!
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07.03.2022 14:25 Відповісти
Миколу Баскова??? може вже знову будемо писати Невтон замість Ньютона?а всіх Джонів Іванами називати?! Нікалай Баскав!!
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07.03.2022 14:22 Відповісти
***, ГЕНПРОКУРАТУРА, КОЛИ ВИ ВЖЕ ПУТІНА ОГОЛОСИТЕ У МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК? ЧИ ОЧКУЄТЕ? ТІПА, ЩЕ ТРЕБА ПОДИВИТИСЬ, ХТО ПЕРЕМОГАЄ?
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07.03.2022 14:23 Відповісти
Канделаки туда же.
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07.03.2022 14:24 Відповісти
"показати всьому світу, що українські прокурори і судді діють виключно в рамках закону," - если абстрагироваться от самой новости - то это не просто СМЕХОТА!!!!! это издевательство над Истинным Положением дДел.
Хуже наших судей и прокуратуры могут быть только судьи и прокуроры Скрепной Кацапни!
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07.03.2022 14:24 Відповісти
ТАК ЦІ ПРОКУРОРИ ТА СУДЛІ У ПЕРШІ ДНІ МАСОВО З'******** ЗА КОРДОН! БЕНЕДІКТОВА САМА ЗАКЛИКАЛА: "ОСТАНОВІТЕСЬ". ЦЯ ВСЯ ЛАВОЧКА - ЦЕ ГНІЙНИК НА ТІЛІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА!
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07.03.2022 14:30 Відповісти
каДырке будет на день рождения петь, пока есть возможность. Недолго осталось.
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07.03.2022 14:26 Відповісти
Вы представте как сейчас срутса все эти Басковы Скабеевы и тд, когда проходят слухи аля Шойгу сбросит Путина с трона, им же и бежать некуда и на москальщине ******** вместе с выродками.
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07.03.2022 14:26 Відповісти
Тю! А хіба у смєхдєржаві вже ся скінчили тайожні болота, і ховатися їм уже ніде?
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07.03.2022 14:55 Відповісти
БЕНЕДІКТОВА, АУ!!! ПУТЛЄР НЕ МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ??? В ЛЮДЕЙ ПИТАННЯ...
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07.03.2022 14:38 Відповісти
Не верещи, вищу владу тільки міжнародний суд може судити, працює Гаага над цим зараз.
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07.03.2022 15:15 Відповісти
Правильно!
Хай падаль Бас, ні з малої букви, басков памперси міняє, бо у Всесвіта все напоготові!
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07.03.2022 14:39 Відповісти
теперь только родную говень осчастливливать своим «талантом» , сельские клубы зажопинсков заждались кол
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07.03.2022 14:41 Відповісти
а про м.парєчєнкова вже забули ? де той ублюдок що стреляв у бік України. . . . всі покидьки від шоубізнесу що створили ненависть до людяності у мізках росіян треба покарати. а парєчєнкова судити як злочинця - терориста
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07.03.2022 14:41 Відповісти
Там таких багато, ****** теж не завадило б засудити, я вже мовчу про пореченкого та машкова з безруковим.
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07.03.2022 14:43 Відповісти
у розшук? кому цей метропідор всрався? нон-грата на україні і вся любов.
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07.03.2022 14:48 Відповісти
когда яйца этому ****** отрежут, будет петь фальцетом
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07.03.2022 14:56 Відповісти
Мікола Бєсков зможе до свого гівно-поп стилю добавити гівно-блатняк.
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07.03.2022 14:58 Відповісти
А ОПЖЗ коли?
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07.03.2022 15:05 Відповісти
Е***ьце то какое нажрал на крови украинцев
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07.03.2022 15:13 Відповісти
А ахметку з коломоєю вони не хочуть в розшук? Їх нема за шо садить? Грошей в бюджеті нема на армію - у людей просять ... суки заарештуйте рахунки всіх гандонів з опзж і продажних судів і прокурорів - там пару лярдів баксів 100пудово є.
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07.03.2022 20:19 Відповісти
 
 