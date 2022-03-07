Миколу Баскова оголосять у міжнародний розшук
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Український суд дозволив затримати російського виконавця Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу як підозрюваному. Прокуратура почала процедуру оголошення його в міжнародний розшук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення генпрокурора України Ірини Венедіктової у Facebook.
"Миколо Вікторовичу Басков, відсьогодні ваш процесуальний статус на території держави Україна - підозрюваний. Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви вчинили злочин, покарання за який передбачає позбавлення волі. Окрім того, український суд, вивчивши позицію слідства і прокуратури, прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання про ваш арешт", - написала вона.
При цьому генпрокурор підкреслила, що невдовзі Басков буде затриманий правоохоронними органами тієї країни, кордон якої він перетне.
Венедіктова порекомендувала Баскову знайти юристів, оскільки "перші дзвінки, які ви зробите, результату не дадуть".
"Ваші друзі у владі порекомендують забути про цей безглуздий інцидент і продовжувати багато і красиво жити. Наше ж завдання дещо інше: показати всьому світу, що українські прокурори і судді діють виключно в рамках закону, надаючи підозрюваній особі всі можливості для здійснення свого захисту", - додала генпрокурор.
Раніше український суд прийняв рішення заочно заарештувати російського виконавця Олега Газманова і режисера Микиту Михалкова.
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Але якщо він робить такі заяви - це перекреслює усі заслуги.
Мінкультури мало б відреагувати і забрати у нього звання "народний артист України"
"Не може із одного джерела текти і солодка і гірка вода"
https://www.youtube.com/watch?v=VIeCpNyeHC0
https://www.youtube.com/watch?v=mbg5wyy1lUw
Хуже наших судей и прокуратуры могут быть только судьи и прокуроры Скрепной Кацапни!
Хай падаль Бас, ні з малої букви, басков памперси міняє, бо у Всесвіта все напоготові!