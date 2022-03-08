Прем’єр Чехії обіцяє підтримати нові санкції проти РФ
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Чеський уряд готовий до впровадження нових санкції проти РФ. Про це за результатами зустрічі з британським прем’єром Борисом Джонсоном на своїй сторінці у twitter написав голова уряду Чехії Петр Фіала.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
"Ми погодилися з необхідністю підтримувати Україну всіма доступними засобами, включаючи впровадження подальших санкцій проти Росії, її дипломатичну ізоляцію та необхідність зменшити енергетичну залежність Європи від неї",- пише він.
Нагадаємо, Чехія підтримує прийняття України до складу ЄС за прискореною процедурою.
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08 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ
Влада Республіки Польща, після консультацій між президентом та урядом, готова негайно і безкоштовно розмістити всі свої літаки МІГ-29 на авіабазі Рамштайн і надати їх уряду Сполучених Штатів. Водночас Польща просить США надати їй вживані літаки з відповідними оперативними можливостями. Польща готова негайно встановити умови для закупівлі літаків. Польський уряд також просить інших союзників по НАТО - власників літаків МІГ-29 - зробити те саме.
Тоді Варшава підтримала реалізацію плану, який США та інші союзники по НАТО оцінювали в минулому, з метою доставки старих МІГів російського виробництва з Польщі до Києва. і в обмін на відправку американських F-16 до Варшави. Сьогодні вранці Сполучене Королівство дало зрозуміти, що «підтримає» Польщу, якщо вона вирішить постачати військові винищувачі Україні для протистояння російському вторгненню. Запевнення надійшло від міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, який, однак, попередив, що такий крок може привести Варшаву «на пряму лінію вогню» у протистоянні з «Росією чи Білорусією». Гіпотеза про поставку МіГ-29 в Україну циркулювала останніми днями, але Варшава її спростувала. Тепер до вечора все змінилося.