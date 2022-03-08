Прем’єр Чехії обіцяє підтримати нові санкції проти РФ

Чеський уряд готовий до впровадження нових санкції проти РФ. Про це за результатами зустрічі з британським прем’єром Борисом Джонсоном на своїй сторінці у twitter написав голова уряду Чехії Петр Фіала.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми погодилися з необхідністю підтримувати Україну всіма доступними засобами, включаючи впровадження подальших санкцій проти Росії, її дипломатичну ізоляцію та необхідність зменшити енергетичну залежність Європи від неї",- пише він.

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Нагадаємо, Чехія підтримує прийняття України до складу ЄС за прискореною процедурою.

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