Електроенергії в країні виробляється у достатній кількості, - Укренерго

В Україні виробляється достатньо електроенергії для потреб різних категорій споживачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Електроенергії зараз виробляється достатньо, щоб забезпечити усі потреби військових, побутових та інших споживачів. Економити електроенергію не треба". - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працюють всі види електростанцій: атомні, теплові, сонячні, вітрові та гідроелектростанції. Запорізьку АЕС та об’єкти ДСП "Чорнобильська АЕС" продовжують блокувати російські загарбники, але атомні енергоблоки експлуатують співробітники НАЕК "Енергоатом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення електропостачання, - ДТЕК

Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго щодня відновлюють пошкоджені через бойові дії лінії електропередачі, підстанції, знаходять нові шляхи подати світло людям, коли інфраструктура вщент зруйнована.

Українська енергосистема тринадцятий день працює в ізольованому режимі. Частота в мережі – 50 Гц. Синхронізація енергосистеми з мережею континентальної Європи ENTSO-E виходить на фінішну пряму.

Як повідомлялося, приєднання Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України до системи передачі континентальної Європи ENTSO-E очікується впродовж тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через бойові дії знеструмлено понад 1133 населених пунктів, - Міненерго

Синхронізація ОЕС України з ENTSO-E була запланована на 2023 рік. На лютий 2022 року було призначено тестову роботу ОЕС України та енергосистеми Молдови в ізольованому режимі, що є одним з етапів інтеграції з ENTSO-E.

24-26 лютого енергосистема України проходила випробовування в ізольованому режимі, через що на ринку електроенергії діяла одна торгова зона. Згодом стало відомо про продовження роботи в режимі однієї торгової зони на 27-28 лютого.

Міністерство енергетики України відмовилося від повернення української енергосистеми в об'єднану з Росією та Білоруссю мережу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, – гендиректор ДТЕК