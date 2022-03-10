Окупанти можуть підірвати склади аміаку на Харківщині, щоб звинуватити ЗСУ, - СБУ

Російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому Збройні Сили України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Росія вже намагається запускати різноманітні фейки про обстріл Маріуполя. Мовляв, пологовий будинок давно не працював, там була база військових, а фото і відео руйнувань взагалі постановочні.

Вигадати таке може тільки збочена фантазія. Як і інші фейки про секретні тюрми в Україні, біологічну зброю, хімічні атаки та навіть бойових кажанів (мабуть, теж "бандерівців і нацистів"?), про яких офіційно говорить російське міноборони", - йдеться у повідомленні.

Держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну, підкреслюють в СБУ.

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"Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому ЗСУ. За нашими даними, проробляються варіанти вчинення й інших провокацій", - зазначають в спецслужбі.