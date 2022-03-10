УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10676 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 259 11
війна (56365) СБУ (10025) Харківщина (4272) фейк (649)

Окупанти можуть підірвати склади аміаку на Харківщині, щоб звинуватити ЗСУ, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти можуть підірвати склади аміаку на Харківщині, щоб звинуватити ЗСУ, - СБУ

Російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому Збройні Сили України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Росія вже намагається запускати різноманітні фейки про обстріл Маріуполя. Мовляв, пологовий будинок давно не працював, там була база військових, а фото і відео руйнувань взагалі постановочні.

Вигадати таке може тільки збочена фантазія. Як і інші фейки про секретні тюрми в Україні, біологічну зброю, хімічні атаки та навіть бойових кажанів (мабуть, теж "бандерівців і нацистів"?), про яких офіційно говорить російське міноборони", - йдеться у повідомленні.

Держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну, підкреслюють в СБУ.

Також читайте: Росія зробить велику помилку, якщо застосує хімічну зброю в Україні, - МЗС Британії

"Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому ЗСУ. За нашими даними, проробляються варіанти вчинення й інших провокацій", - зазначають в спецслужбі.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в Чебаркуль поедут бандероли. Отдельно заказной высылайте полкана захарова, а то они там в чебаркуле пока не догадываются, отчего как-то в магазинах всё поменялось.
показати весь коментар
10.03.2022 18:42 Відповісти
ВСЕ ПОБУДОВАНЕ НА БРЕХНІ-НЕ ВСТОЇТЬ...
показати весь коментар
10.03.2022 18:27 Відповісти
ты меня извини, но вся ублюдочная история ублюдочной скоторуZZии веками построена на лжи и держится как-то и будет держатся к сожалению, думаешь это последняя наша война с кацапами? Лет через 20-30 опять будет .
показати весь коментар
10.03.2022 18:37 Відповісти
Да этот вариант может произойт
показати весь коментар
10.03.2022 18:29 Відповісти
https://youtu.be/TNtRlW8vjFM Мрази Европейские.
показати весь коментар
10.03.2022 18:30 Відповісти
Они с гор спустились и с деревьев слезли... и в АЭС стреляют..
показати весь коментар
10.03.2022 18:32 Відповісти
eta rozha prosto besit - on navernoe s takoi ze mordoi v sude budet mychatj - "neponimaju perevedite na russkij"
показати весь коментар
10.03.2022 18:34 Відповісти
дії розвиваються так, що потрібно мати свої дрг на всіх російських АЕС, хімзаводах та бактеріологічних центрах. і тримати коло водосховищ якусь заразу.
на всякий випадок...
і як що путіну не потрібен світ без раші то нам не потрібна раша в світі без України
показати весь коментар
10.03.2022 18:48 Відповісти
Слід просити у заходу химзахист, причому негайно!
показати весь коментар
10.03.2022 19:07 Відповісти
Дуже сильно дивує скільки сил і ресурсів витрачає українська влада на развєнчаніє руцкіх фєйкав.
Це насправді так потрібно?
показати весь коментар
10.03.2022 19:27 Відповісти
 
 