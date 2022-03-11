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У Івано-Франківську пролунали вибухи. Ворог завдав удару, - Марцінків
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Івано-Франківську пролунали вибухи.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.
"Повітряна тривога була не сигнальна! У Франківську були вибухи. Працюють військові і ДСНС. Деталі згодом! Реагуйте на сирени", - написав Марцінків.
Мешканці соцмережі у коментарях під постом мера зазначають, що вибухи пролунали в районі аеропорту.
"Ворог завдав удару по Франківську. Будь ласка, не поширюйте фото та відео вибухів! Розбираємося, чому не спрацювала система тривоги", - зауважив пізніше у відеозверненні мер міста.
Топ коментарі
+25 Вася Шевченко f77d76ba
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+17 Владимир fd08a616
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+12 Eugen Konovalenko 5e17cf20
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Львів??
Перемишль??
Краков:???
А що, фашизм і людиноненависництво це привілеї суто великих технологічно розвинених країн?
Хоча щось спільне у русні з Хамасом таки є - усі їх претензії на те що вони "корінні" на землях які хочуть захопити - однакова маячня, притому навіяна на одною і тою ж гебньою.
А базироваться будут среди милларда деревьев.
Напруж свою черепну коробку й згадай, що мова йде не про кукурузники, що будуть "всєх бамбіть", а про ******* реактивну авіацію.
От завдяки таким як ти, 3 роки було тупо просрано замість зміцнення оборони та ВСУ.
Ще раз кажу - рухай мозгой хоч іноді. Винь качан з сраки ЗЄ та почитай щось. Може тоді будеш знати навіщо потрібні аеродроми.
заісно час просити балістичні ракети для ударів по москві і військовій інфраструктурі кацапів , вони схоже таки вже прийняли рішення про використання яз то втоачати нічого