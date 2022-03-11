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У Івано-Франківську пролунали вибухи. Ворог завдав удару, - Марцінків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Івано-Франківську пролунали вибухи. Ворог завдав удару, - Марцінків

У Івано-Франківську пролунали вибухи.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога була не сигнальна! У Франківську були вибухи. Працюють військові і ДСНС. Деталі згодом! Реагуйте на сирени", - написав Марцінків.

Мешканці соцмережі у коментарях під постом мера зазначають, що вибухи пролунали в районі аеропорту.

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"Ворог завдав удару по Франківську. Будь ласка, не поширюйте фото та відео вибухів! Розбираємося, чому не спрацювала система тривоги", - зауважив пізніше у відеозверненні мер міста.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
скаженіють тварі...
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11.03.2022 07:50
+17
Уроды...
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11.03.2022 07:50
+12
Хто наступний??
Львів??
Перемишль??
Краков:???
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11.03.2022 07:52
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Уроды...
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11.03.2022 07:50 Відповісти
Коли вже наші вдарять по мацкві?..
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11.03.2022 09:30 Відповісти
скаженіють тварі...
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11.03.2022 07:50 Відповісти
Хто наступний??
Львів??
Перемишль??
Краков:???
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11.03.2022 07:52 Відповісти
Як дістали? Ракета з Білорусі?
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11.03.2022 07:54 Відповісти
Скорее с моря. Слышал как летела....Через секунд 20 ба-бах!
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11.03.2022 07:58 Відповісти
десь з півдня скоріше..бо як з білорусі то було б чутно
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11.03.2022 08:13 Відповісти
Если б с моря, то воздушная тревога была бы по Одесской области. А так нигде не сработала.
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11.03.2022 08:40 Відповісти
Так и тут не было воздушной тревоги.
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11.03.2022 11:25 Відповісти
ХЗ, мож і з приднісровя..
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11.03.2022 07:58 Відповісти
Может
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11.03.2022 08:03 Відповісти
Россия это Палестина с крылатыми ракетами.
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11.03.2022 07:55 Відповісти
Не рівняй ху з па. Палестина бореться за свою державу і землі, захоплені Ізраїлем.
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11.03.2022 08:14 Відповісти
Также как и Россия. Они считают что это их земля. Россия это копия Палестины по методу поведения - террор и по философии - веры, что они обиженные и имеют право возвращать свое. Разница исключительно в технологической мощи.
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11.03.2022 08:17 Відповісти
Палестина має як історичне так і моральне право боротись, на відміну від русні, так що не плутай грішне з праведним
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11.03.2022 08:36 Відповісти
Нет у них никаких прав. Они устраивали ряд войн против Израиля и их проиграли.
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11.03.2022 08:37 Відповісти
Не плутай війни арабський країн і інтифади тобто повстання палестинців, порівняння якраз підходить з точністю до навпаки, кількість жертв ізраільських ударів по мирним цілям велика.
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11.03.2022 09:41 Відповісти
Ты имеешь ввиду обыкновенный террор? Потому что ничего героического в поведении палестинцев нет. Хотя это и прикрывается красивыми словами. Плохие поступки хорошими словами не оправдываются. Всё остальное я написал.
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11.03.2022 09:43 Відповісти
Вони борються виходячи з тих технічних можливостей які в них є. І жодного морального права їх судити в їх боротьбі з набагато сильнішим ворогом в нас немає.
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11.03.2022 09:46 Відповісти
Их главный враг они сами. Также как у России. И оттого я буду их морально за это судить.
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11.03.2022 09:48 Відповісти
Тобто якщо опір і його методи підтримуються більшістю населення, це нібито неправильно.
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11.03.2022 09:52 Відповісти
Ну свинорусня теж радіє коли їх виродки б'ють по мирним українським містам. Як і палестинці.
А що, фашизм і людиноненависництво це привілеї суто великих технологічно розвинених країн?
Хоча щось спільне у русні з Хамасом таки є - усі їх претензії на те що вони "корінні" на землях які хочуть захопити - однакова маячня, притому навіяна на одною і тою ж гебньою.
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11.03.2022 11:30 Відповісти
И да. У нас снова те же аргументы "история" и "мораль". Россия тоже считает что они морально превосходят украинцев и у них там история. А Украина это случайное образование, которое должно исчезнуть.
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11.03.2022 08:39 Відповісти
Головне що ми вважаємо що навпаки і більшість світу з нами, щось подібне і в Палестині.
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11.03.2022 09:44 Відповісти
C Палестиной те же, кто считает что Россия права. Те кто оправдывает террор и кому нравится мораль уничтожения "фашистов".
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11.03.2022 09:45 Відповісти
Це вже політика ясно що русні вигідно тим чи іншим підтримати ворога свого ворога, в той же час ми знаємо що Росія робила в чечні.
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11.03.2022 09:50 Відповісти
Да нет. Это как раз убеждения. Левые европы, которые осуждают Израиль поддерживают Россию. Почему? Потому что Россия это Палестина.
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11.03.2022 09:51 Відповісти
Палестина бориться проти окупації а ми проти агресії. В чому різниця.
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11.03.2022 09:54 Відповісти
за курдов забыли ...давайте жгите ...нам про Украину думать надо ...
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11.03.2022 08:52 Відповісти
Не пишіть дурниць, а почитайте історію. Прозрієте.
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11.03.2022 08:53 Відповісти
С учётом того, что Зе активно строил дороги вся эта куйня бессмысленна. Истребитель может взлетать с любой ровной дороги
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11.03.2022 08:04 Відповісти
да успагойся уже!
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11.03.2022 08:09 Відповісти
Где ты увидел неспокойствие?
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11.03.2022 12:51 Відповісти
Ага. С любоой.
А базироваться будут среди милларда деревьев.
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11.03.2022 08:09 Відповісти
Сложные времена требуют сложных решений. Не ной
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11.03.2022 12:51 Відповісти
Да ти просто дебіл, що живе відосіками криворізького блазня.

Напруж свою черепну коробку й згадай, що мова йде не про кукурузники, що будуть "всєх бамбіть", а про ******* реактивну авіацію.

От завдяки таким як ти, 3 роки було тупо просрано замість зміцнення оборони та ВСУ.
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11.03.2022 14:53 Відповісти
В 16 году ВСУ тренировались садиться и взлетать с дорог. Использование дорог как аэродромов это млять военная практика. А на выборах я даже не был, тупой идиот, общающийся со своими домыслами
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11.03.2022 16:56 Відповісти
Тада. І базуватися на автопарковках, а заправлятися та обслуговуватися на автозаправках.

Ще раз кажу - рухай мозгой хоч іноді. Винь качан з сраки ЗЄ та почитай щось. Може тоді будеш знати навіщо потрібні аеродроми.
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11.03.2022 17:06 Відповісти
Возвращаемся к первым когмментам "Сложные времена требуют сложных решений. Не ной". Твоя всратость в негативе по отношению к ЗЕ тебе уже затмевает рассудок. Я уже второй раз говорю я НЕ ПОДДЕРЖИВАЛ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ЗЕЛЕНСКОГО. Если бы я пошел на выборы, я бы проголосовал за Пороха. Сам себе что то там вынь и вруби мозги или их остатки.
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11.03.2022 18:30 Відповісти
варшавки да
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11.03.2022 08:12 Відповісти
Львів має бути на сторожі
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11.03.2022 08:12 Відповісти
Явропа чичас озаботится,а Хермания погонит в любимую рассеюшку гумконвои.
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11.03.2022 08:29 Відповісти
Я вот всегда, почему все бегут в западную часть страны? Там белорусская область, там приднестровье рядом....
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11.03.2022 08:42 Відповісти
ТьІ советуеш в рашу женщинам с детьми бежать?
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11.03.2022 09:22 Відповісти
Палишься, кацап, раз уж сразу свою рашку предлагаешь.
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11.03.2022 09:31 Відповісти
Я спрашиваю, куда бежать с детьми? Я считаю, что только на Запад. Там наши друзья, которьІе помогают всем, чем могут.
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11.03.2022 10:15 Відповісти
А кроме раши стран не существует? Странно...
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11.03.2022 09:32 Відповісти
ну що ж напевно і моя черга настане орків мочити ..відомстити за Франік
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11.03.2022 08:42 Відповісти
НАХРЕНА НА ВЕСЬ СВІТ КРИЧАТИ ,ЩО НАМ ЛІТАКИ ДАЮТЬ,ПРАВІЛЬНО ТО БУДУТЬ ВАЛИТИ ПО ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ПО АЕРОПОРТАХ .ГОВОРЯТЬ НЕ ЗНІМАЙТЕ НЕ ПОШИРЮЙТЕ ВІДЕО ПРО НАШИХ ,А САМІ....БАРАНИ
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11.03.2022 09:35 Відповісти
Правильно.Эта работа должна быть тихой и тайной....."Действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря"
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11.03.2022 10:15 Відповісти
ПыСы. Потому что вмя военная наука －это искусство СЮРПРИЗОВ.
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11.03.2022 10:16 Відповісти
Мало засобів пво , ці ракети дуже повільні та уразливі як виявилося
заісно час просити балістичні ракети для ударів по москві і військовій інфраструктурі кацапів , вони схоже таки вже прийняли рішення про використання яз то втоачати нічого
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11.03.2022 10:23 Відповісти
 
 