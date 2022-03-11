У Івано-Франківську пролунали вибухи. Ворог завдав удару, - Марцінків

У Івано-Франківську пролунали вибухи.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога була не сигнальна! У Франківську були вибухи. Працюють військові і ДСНС. Деталі згодом! Реагуйте на сирени", - написав Марцінків.

Мешканці соцмережі у коментарях під постом мера зазначають, що вибухи пролунали в районі аеропорту.

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"Ворог завдав удару по Франківську. Будь ласка, не поширюйте фото та відео вибухів! Розбираємося, чому не спрацювала система тривоги", - зауважив пізніше у відеозверненні мер міста.