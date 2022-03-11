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В Ивано-Франковске раздались взрывы. Враг нанес удар, - Марцинкив

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Ивано-Франковске раздались взрывы. Враг нанес удар, - Марцинкив

В Ивано-Франковске раздались взрывы.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога была не сигнальная! Во Франковске были взрывы. Работают военные и ГСЧС. Детали со временем! Реагируйте на сирены", - написал Марцинкив.

Жители соцсети в комментариях под постом мэра отмечают, что взрывы прогремели в районе аэропорта.

"Враг нанес удар по Франковску. Пожалуйста, не распространяйте фото и видео взрывов! Разбираемся, почему не сработала система тревоги", - заметил позже в видеообращении мэр города.

Также смотрите: Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и Луцку. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
скаженіють тварі...
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11.03.2022 07:50
+17
Уроды...
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11.03.2022 07:50
+12
Хто наступний??
Львів??
Перемишль??
Краков:???
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11.03.2022 07:52
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Уроды...
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11.03.2022 07:50 Ответить
Коли вже наші вдарять по мацкві?..
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11.03.2022 09:30 Ответить
скаженіють тварі...
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11.03.2022 07:50 Ответить
Хто наступний??
Львів??
Перемишль??
Краков:???
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11.03.2022 07:52 Ответить
Як дістали? Ракета з Білорусі?
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11.03.2022 07:54 Ответить
Скорее с моря. Слышал как летела....Через секунд 20 ба-бах!
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11.03.2022 07:58 Ответить
десь з півдня скоріше..бо як з білорусі то було б чутно
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11.03.2022 08:13 Ответить
Если б с моря, то воздушная тревога была бы по Одесской области. А так нигде не сработала.
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11.03.2022 08:40 Ответить
Так и тут не было воздушной тревоги.
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11.03.2022 11:25 Ответить
ХЗ, мож і з приднісровя..
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11.03.2022 07:58 Ответить
Может
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11.03.2022 08:03 Ответить
Россия это Палестина с крылатыми ракетами.
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11.03.2022 07:55 Ответить
Не рівняй ху з па. Палестина бореться за свою державу і землі, захоплені Ізраїлем.
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11.03.2022 08:14 Ответить
Также как и Россия. Они считают что это их земля. Россия это копия Палестины по методу поведения - террор и по философии - веры, что они обиженные и имеют право возвращать свое. Разница исключительно в технологической мощи.
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11.03.2022 08:17 Ответить
Палестина має як історичне так і моральне право боротись, на відміну від русні, так що не плутай грішне з праведним
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11.03.2022 08:36 Ответить
Нет у них никаких прав. Они устраивали ряд войн против Израиля и их проиграли.
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11.03.2022 08:37 Ответить
Не плутай війни арабський країн і інтифади тобто повстання палестинців, порівняння якраз підходить з точністю до навпаки, кількість жертв ізраільських ударів по мирним цілям велика.
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11.03.2022 09:41 Ответить
Ты имеешь ввиду обыкновенный террор? Потому что ничего героического в поведении палестинцев нет. Хотя это и прикрывается красивыми словами. Плохие поступки хорошими словами не оправдываются. Всё остальное я написал.
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11.03.2022 09:43 Ответить
Вони борються виходячи з тих технічних можливостей які в них є. І жодного морального права їх судити в їх боротьбі з набагато сильнішим ворогом в нас немає.
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11.03.2022 09:46 Ответить
Их главный враг они сами. Также как у России. И оттого я буду их морально за это судить.
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11.03.2022 09:48 Ответить
Тобто якщо опір і його методи підтримуються більшістю населення, це нібито неправильно.
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11.03.2022 09:52 Ответить
Ну свинорусня теж радіє коли їх виродки б'ють по мирним українським містам. Як і палестинці.
А що, фашизм і людиноненависництво це привілеї суто великих технологічно розвинених країн?
Хоча щось спільне у русні з Хамасом таки є - усі їх претензії на те що вони "корінні" на землях які хочуть захопити - однакова маячня, притому навіяна на одною і тою ж гебньою.
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11.03.2022 11:30 Ответить
И да. У нас снова те же аргументы "история" и "мораль". Россия тоже считает что они морально превосходят украинцев и у них там история. А Украина это случайное образование, которое должно исчезнуть.
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11.03.2022 08:39 Ответить
Головне що ми вважаємо що навпаки і більшість світу з нами, щось подібне і в Палестині.
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11.03.2022 09:44 Ответить
C Палестиной те же, кто считает что Россия права. Те кто оправдывает террор и кому нравится мораль уничтожения "фашистов".
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11.03.2022 09:45 Ответить
Це вже політика ясно що русні вигідно тим чи іншим підтримати ворога свого ворога, в той же час ми знаємо що Росія робила в чечні.
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11.03.2022 09:50 Ответить
Да нет. Это как раз убеждения. Левые европы, которые осуждают Израиль поддерживают Россию. Почему? Потому что Россия это Палестина.
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11.03.2022 09:51 Ответить
Палестина бориться проти окупації а ми проти агресії. В чому різниця.
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11.03.2022 09:54 Ответить
за курдов забыли ...давайте жгите ...нам про Украину думать надо ...
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11.03.2022 08:52 Ответить
Не пишіть дурниць, а почитайте історію. Прозрієте.
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11.03.2022 08:53 Ответить
С учётом того, что Зе активно строил дороги вся эта куйня бессмысленна. Истребитель может взлетать с любой ровной дороги
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11.03.2022 08:04 Ответить
да успагойся уже!
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11.03.2022 08:09 Ответить
Где ты увидел неспокойствие?
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11.03.2022 12:51 Ответить
Ага. С любоой.
А базироваться будут среди милларда деревьев.
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11.03.2022 08:09 Ответить
Сложные времена требуют сложных решений. Не ной
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11.03.2022 12:51 Ответить
Да ти просто дебіл, що живе відосіками криворізького блазня.

Напруж свою черепну коробку й згадай, що мова йде не про кукурузники, що будуть "всєх бамбіть", а про ******* реактивну авіацію.

От завдяки таким як ти, 3 роки було тупо просрано замість зміцнення оборони та ВСУ.
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11.03.2022 14:53 Ответить
В 16 году ВСУ тренировались садиться и взлетать с дорог. Использование дорог как аэродромов это млять военная практика. А на выборах я даже не был, тупой идиот, общающийся со своими домыслами
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11.03.2022 16:56 Ответить
Тада. І базуватися на автопарковках, а заправлятися та обслуговуватися на автозаправках.

Ще раз кажу - рухай мозгой хоч іноді. Винь качан з сраки ЗЄ та почитай щось. Може тоді будеш знати навіщо потрібні аеродроми.
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11.03.2022 17:06 Ответить
Возвращаемся к первым когмментам "Сложные времена требуют сложных решений. Не ной". Твоя всратость в негативе по отношению к ЗЕ тебе уже затмевает рассудок. Я уже второй раз говорю я НЕ ПОДДЕРЖИВАЛ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ЗЕЛЕНСКОГО. Если бы я пошел на выборы, я бы проголосовал за Пороха. Сам себе что то там вынь и вруби мозги или их остатки.
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11.03.2022 18:30 Ответить
варшавки да
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11.03.2022 08:12 Ответить
Львів має бути на сторожі
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11.03.2022 08:12 Ответить
Явропа чичас озаботится,а Хермания погонит в любимую рассеюшку гумконвои.
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11.03.2022 08:29 Ответить
Я вот всегда, почему все бегут в западную часть страны? Там белорусская область, там приднестровье рядом....
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11.03.2022 08:42 Ответить
ТьІ советуеш в рашу женщинам с детьми бежать?
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11.03.2022 09:22 Ответить
Палишься, кацап, раз уж сразу свою рашку предлагаешь.
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11.03.2022 09:31 Ответить
Я спрашиваю, куда бежать с детьми? Я считаю, что только на Запад. Там наши друзья, которьІе помогают всем, чем могут.
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11.03.2022 10:15 Ответить
А кроме раши стран не существует? Странно...
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11.03.2022 09:32 Ответить
ну що ж напевно і моя черга настане орків мочити ..відомстити за Франік
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11.03.2022 08:42 Ответить
НАХРЕНА НА ВЕСЬ СВІТ КРИЧАТИ ,ЩО НАМ ЛІТАКИ ДАЮТЬ,ПРАВІЛЬНО ТО БУДУТЬ ВАЛИТИ ПО ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ПО АЕРОПОРТАХ .ГОВОРЯТЬ НЕ ЗНІМАЙТЕ НЕ ПОШИРЮЙТЕ ВІДЕО ПРО НАШИХ ,А САМІ....БАРАНИ
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11.03.2022 09:35 Ответить
Правильно.Эта работа должна быть тихой и тайной....."Действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря"
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11.03.2022 10:15 Ответить
ПыСы. Потому что вмя военная наука －это искусство СЮРПРИЗОВ.
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11.03.2022 10:16 Ответить
Мало засобів пво , ці ракети дуже повільні та уразливі як виявилося
заісно час просити балістичні ракети для ударів по москві і військовій інфраструктурі кацапів , вони схоже таки вже прийняли рішення про використання яз то втоачати нічого
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11.03.2022 10:23 Ответить
 
 