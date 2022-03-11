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В Ивано-Франковске раздались взрывы. Враг нанес удар, - Марцинкив
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Ивано-Франковске раздались взрывы.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ.
"Воздушная тревога была не сигнальная! Во Франковске были взрывы. Работают военные и ГСЧС. Детали со временем! Реагируйте на сирены", - написал Марцинкив.
Жители соцсети в комментариях под постом мэра отмечают, что взрывы прогремели в районе аэропорта.
"Враг нанес удар по Франковску. Пожалуйста, не распространяйте фото и видео взрывов! Разбираемся, почему не сработала система тревоги", - заметил позже в видеообращении мэр города.
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+25 Вася Шевченко f77d76ba
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+17 Владимир fd08a616
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показать весь комментарий11.03.2022 07:52
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Львів??
Перемишль??
Краков:???
А що, фашизм і людиноненависництво це привілеї суто великих технологічно розвинених країн?
Хоча щось спільне у русні з Хамасом таки є - усі їх претензії на те що вони "корінні" на землях які хочуть захопити - однакова маячня, притому навіяна на одною і тою ж гебньою.
А базироваться будут среди милларда деревьев.
Напруж свою черепну коробку й згадай, що мова йде не про кукурузники, що будуть "всєх бамбіть", а про ******* реактивну авіацію.
От завдяки таким як ти, 3 роки було тупо просрано замість зміцнення оборони та ВСУ.
Ще раз кажу - рухай мозгой хоч іноді. Винь качан з сраки ЗЄ та почитай щось. Може тоді будеш знати навіщо потрібні аеродроми.
заісно час просити балістичні ракети для ударів по москві і військовій інфраструктурі кацапів , вони схоже таки вже прийняли рішення про використання яз то втоачати нічого