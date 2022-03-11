В Ивано-Франковске раздались взрывы. Враг нанес удар, - Марцинкив

В Ивано-Франковске раздались взрывы.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога была не сигнальная! Во Франковске были взрывы. Работают военные и ГСЧС. Детали со временем! Реагируйте на сирены", - написал Марцинкив.

Жители соцсети в комментариях под постом мэра отмечают, что взрывы прогремели в районе аэропорта.

"Враг нанес удар по Франковску. Пожалуйста, не распространяйте фото и видео взрывов! Разбираемся, почему не сработала система тревоги", - заметил позже в видеообращении мэр города.

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