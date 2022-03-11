УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12286 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
10 901 16
Білорусь (5968) Лукашенко (2309) Тіхановська (389)

Лукашенко сам не розуміє, наскільки контролює свої війська, – радник Тіхановської

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Лукашенко сам не розуміє, наскільки контролює свої війська, – радник Тіхановської

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сам не розуміє, наскільки контролює свої війська.

Таку думку висловив радник Світлани Тіхановської Франак Вячорка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал журналіста Андрія Цаплієнка.

"Нічого не можна виключати. Сьогодні, звісно, Путін тиснув на Лукашенка, щоб Лукашенко приєднався до війни, а Лукашенко сам не розуміє, наскільки він контролює білоруські війська. Тому що вступ до війни міг відбутися ще тиждень тому, але щось пішло не так.

Читайте також: Білоруська армія не готова до наступу на територію України, - Арестович

За нашою інформацією, багато хто з генералів та офіцерів просто відмовилися переходити кордон тоді. Чи відмовляться вони зараз, ми точно не знаємо, але ми вже зробили заклик до всіх білорусів, щоб вони відмовлялися, а коли їх змусять - щоб вони переходили на бік української армії", - зауважив Вячорка.

Як повідомлялося, під час візиту самопроголошеного президента республіки Білорусь Олександра Лукашенка до Москви російські літаки здійснили удар по населеному пункту Копані в Білорусі, залетівши з території України.

Також читайте: Данілов про можливість вторгнення військ Білорусі: Думаємо, що Лукашенко до цього не дійде, але готові дати відсіч
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Украина планировала одновременно напасть на лнр, днр, россию, беларусь, и, судя по наемникам, на сирию. класс
показати весь коментар
11.03.2022 23:34
+7
В путинской армии генерал-майоров осталось на 3 дня
показати весь коментар
11.03.2022 23:36
+3
показати весь коментар
11.03.2022 23:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЧОГО? цю тварину не приспали? Одна куля 0.22LR коштує 25 центів. вас проспонсорувати? й тихо й чемно, й (я так вважаю) українці перехрестяться.
показати весь коментар
12.03.2022 00:02 Відповісти
Российских генералов бульбаши точно слушаться не будут.
показати весь коментар
11.03.2022 23:34 Відповісти
В путинской армии генерал-майоров осталось на 3 дня
показати весь коментар
11.03.2022 23:36 Відповісти
Украина планировала одновременно напасть на лнр, днр, россию, беларусь, и, судя по наемникам, на сирию. класс
показати весь коментар
11.03.2022 23:34 Відповісти
Главное рабы с опилками в голове хавают. Вот что пропогадна делает , тупо лишает способности хоть как то трезво мыслить.
показати весь коментар
11.03.2022 23:44 Відповісти
Наверное в истории, ещё не было прецедента, когда одна страна, решила одновременно напасть на другие две, а попутно ещё и на две республики!!!
показати весь коментар
11.03.2022 23:48 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 23:36 Відповісти
Що це експерт, вилуплень бульбашний
показати весь коментар
11.03.2022 23:37 Відповісти
Білоруси намагаються мж крапельками дощу пробігтись, зашугані
показати весь коментар
11.03.2022 23:44 Відповісти
бздит он реально. как та обосраная корова. тянет резину и хочет выиграть время в надежде что ***** кто нибудь и где нибудь грохнет.
показати весь коментар
11.03.2022 23:55 Відповісти
 
 