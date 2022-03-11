Лукашенко сам не розуміє, наскільки контролює свої війська, – радник Тіхановської
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сам не розуміє, наскільки контролює свої війська.
Таку думку висловив радник Світлани Тіхановської Франак Вячорка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал журналіста Андрія Цаплієнка.
"Нічого не можна виключати. Сьогодні, звісно, Путін тиснув на Лукашенка, щоб Лукашенко приєднався до війни, а Лукашенко сам не розуміє, наскільки він контролює білоруські війська. Тому що вступ до війни міг відбутися ще тиждень тому, але щось пішло не так.
За нашою інформацією, багато хто з генералів та офіцерів просто відмовилися переходити кордон тоді. Чи відмовляться вони зараз, ми точно не знаємо, але ми вже зробили заклик до всіх білорусів, щоб вони відмовлялися, а коли їх змусять - щоб вони переходили на бік української армії", - зауважив Вячорка.
Як повідомлялося, під час візиту самопроголошеного президента республіки Білорусь Олександра Лукашенка до Москви російські літаки здійснили удар по населеному пункту Копані в Білорусі, залетівши з території України.
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