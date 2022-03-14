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Росія не зверталася до Китаю по допомогу, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росія не зверталася до Китаю по допомогу, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечує, що Росія зверталася до Китаю по допомогу у військовій агресії проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Росія має самостійний потенціал для продовження операції", - заявив Пєсков.

Потім на запитання журналіста про те, чи зверталася Росія до Китаю про військову допомогу, Пєсков відповів: "Ні".

Читайте: Крах Росії у війні з Україною буде раптовим і катастрофічним, - американський філософ Фукуяма

Раніше американські ЗМІ повідомили, що Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу. Офіційний Пекін це заперечує.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Туалетный ерш как всегда п..здит.
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14.03.2022 14:28
+23
не волнуйся, это ненадолго. скоро китайцы придут освобождать уже вас.
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14.03.2022 14:28
+18
******* курва козломорда
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14.03.2022 14:28
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не волнуйся, это ненадолго. скоро китайцы придут освобождать уже вас.
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14.03.2022 14:28 Відповісти
Писька потомственный врун бегаете всех уговариваете что бы за вас вписались -- вторая армия мира. Вы фуфлометы и вам это показали наглядно ... Дали буде
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14.03.2022 14:39 Відповісти
СТЫДНО ЖЕ СКАЗАТЬ КАКИМ КУРСОМ И КАКОГО КОРАБЛЯ И НАПРАВЛЕНИЕМ ПОСЛАЛИ
ХУ-ЖОПА-ВСЕ ПРОПАЛО... -ОТ ИМЕНИ КИТАЯ...
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14.03.2022 14:44 Відповісти
Туалетный ерш как всегда п..здит.
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14.03.2022 14:28 Відповісти
******* курва козломорда
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14.03.2022 14:28 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

12 ч

Захваченный украинской ТРО в Сумской области трофей. Не имеющая аналогов защита - пластиковые соты в сумках по периметру.
От Джавелинов, Панцерфаустов и NLAW не помогает, зато помогает русским командирам уговорить влезть внутрь консервной банки трех смертников.

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14.03.2022 14:29 Відповісти
У рэфовских танков звёзд безопасности меньше, чем у Лады-калины)
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14.03.2022 14:34 Відповісти
Значит - Да
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14.03.2022 14:29 Відповісти
Целофанова промисловість у рашці працює бездоганно, допомога с пакетами не треба
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14.03.2022 14:29 Відповісти
песков здохни разом з бункерною крисою і рашиською чумою.
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14.03.2022 14:30 Відповісти
Ага. Типа "а мы и не просили". Это легче, чем признать, что лепший друг Си послал на йух))
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14.03.2022 14:31 Відповісти
Далеко не факт, що Китай не допомагатиме кацапам приховано.
Його інтереси по стороні кацапів!
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14.03.2022 15:42 Відповісти
Да? А фотографии китайских танков на манёврах в России? Так что это было?
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14.03.2022 14:31 Відповісти
Звичайно що всі повірили піськову " іх там нєт " .
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14.03.2022 14:31 Відповісти
Застрелься вже, покидьок. Та патрона свого забери із собою в кобзонарій.
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14.03.2022 14:32 Відповісти
Вам ответили - "идите нах@й" ? Китай подождёт , пока раша ослабнет . Это затаившийся дракон .
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14.03.2022 14:32 Відповісти
значит точно обращалася
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14.03.2022 14:32 Відповісти
Значить зверталася
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14.03.2022 14:33 Відповісти
3.14здаУссатый прихвостень лижет деду его половые признаки. Ничего нового....
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14.03.2022 14:33 Відповісти
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14.03.2022 14:33 Відповісти
Якщо каже "ні", значить точно зверталися. Американці це точно знають, якщо про це говорять.
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14.03.2022 14:35 Відповісти
кому кому, а писькову верю.

сркзм если шо
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14.03.2022 14:36 Відповісти
Кто поверит унитарному ёршику ?

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14.03.2022 14:36 Відповісти
Ну вот мы и получили официальное подтверждение того, что обращалась, и поплыла оттуда за корабликом.
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14.03.2022 14:37 Відповісти
китайцам и самим нужно оружие и боеприпасы для будущей ДЕ-лишнехромосомизации, ДЕ-козлорылизации и ДЕ-путинхуйлизации Козлорылой ********** или хотя бы территории до Урала
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14.03.2022 14:37 Відповісти
Значить стопудово зверталися і були послані в сраку.
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14.03.2022 14:39 Відповісти
Не факт, що були послані !
Китай зараз не в стані відкрито їм допомагати, але може й допомогти
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14.03.2022 15:40 Відповісти
Чи самі моськовити вірять цьому скунсу?
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14.03.2022 14:42 Відповісти
Пздьож,й суцільний бздьож
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14.03.2022 14:43 Відповісти
Навіщо публікувати? Це той самий підер, що ми ніколи не нападем. Ніколи.
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14.03.2022 14:43 Відповісти
Це то ..бло, що казало що московіти не збираються нападати?
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14.03.2022 14:44 Відповісти
Ага, значит таки зверталась, все что говорит этот усатый звездун нужно возводить в минус первую степень
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14.03.2022 14:47 Відповісти
Тю, Китаю нужно было оказать военную помощь парашке! Ввести свои войска на територию Сибири до Уральских гор с мотивацией о защите китайскоговорящего населения от бидеривцив.
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14.03.2022 14:47 Відповісти
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14.03.2022 14:51 Відповісти
Китайцi, Сибiр потрiбна,то не гавте можливiсть.
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14.03.2022 14:55 Відповісти
Касабам вірити - себе не поважати.
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14.03.2022 14:56 Відповісти
Найкраще що в кацапів вдається- це п@здьож.А йорш тут професор.
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14.03.2022 15:09 Відповісти
"Росія має самостійний потенціал для продовження операції,яка так чи інакше прискорить смерть тих,хто затіяв цю операцію "
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14.03.2022 15:10 Відповісти
Ага... Так вы и на нас не собирались нападать...
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14.03.2022 15:14 Відповісти
они действительно считают что им кто-то ещё верит?
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14.03.2022 15:33 Відповісти
Зрозуміло що не звертались, та ***** не відсмоктав китайської цюцюрки, вафля якось сама до рота попала...
PS: Китаю, зараз треба налагодити контакти зі своїм майбутним сусідом - Україною!
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14.03.2022 15:40 Відповісти
 
 