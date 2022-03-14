Росія не зверталася до Китаю по допомогу, - Пєсков
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Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечує, що Росія зверталася до Китаю по допомогу у військовій агресії проти України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
"Росія має самостійний потенціал для продовження операції", - заявив Пєсков.
Потім на запитання журналіста про те, чи зверталася Росія до Китаю про військову допомогу, Пєсков відповів: "Ні".
Раніше американські ЗМІ повідомили, що Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу. Офіційний Пекін це заперечує.
Топ коментарі
+24 Alex K 8d0b77c0
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ХУ-ЖОПА-ВСЕ ПРОПАЛО... -ОТ ИМЕНИ КИТАЯ...
@VALMICHEL7
12 ч
Захваченный украинской ТРО в Сумской области трофей. Не имеющая аналогов защита - пластиковые соты в сумках по периметру.
От Джавелинов, Панцерфаустов и NLAW не помогает, зато помогает русским командирам уговорить влезть внутрь консервной банки трех смертников.
Його інтереси по стороні кацапів!
сркзм если шо
Китай зараз не в стані відкрито їм допомагати, але може й допомогти
PS: Китаю, зараз треба налагодити контакти зі своїм майбутним сусідом - Україною!