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Заява "Люблінського трикутника": вимагаємо від РФ негайно припинити військові дії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Заява

Україна, Польща та Литва оприлюднили спільну заяву за результатами зустрічі прем’єр-міністрів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Сторони засудили "безпрецедентне, жорстоке, неспровоковане військове вторгнення Росії в Україну".

"Ми розглядаємо цю навмисну атаку на суверенну, мирну та демократичну державу як грубе порушення основоположних принципів міжнародного права", - наголошується в заяві.

Прем'єри вимагають від Російської Федерації негайно припинити всі військові дії та беззастережно вивести всі свої сили та військову техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також повернути всі війська і техніку, накопичену на кордонах України, в тому числі в Білорусі, в місця їх постійної дислокації.

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Крім того, вони вимагають від РФ скасувати рішення про статус окремих районів Донецької та Луганської областей України.

"Засуджуємо безрозбірне використання російської військової сили проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, включаючи школи, лікарні та житлові будинки, які охороняються міжнародним гуманітарним правом", - зазначили лідери урядів.

Вони також закликали міжнародне співтовариство і надалі нарощувати тиск на РФ, в тому числі шляхом подальшого посилення жорсткої, послідовної та довготривалої санкційної політики, а також шляхом всебічної практичної підтримки України, яка здійснює самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН.

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Відзначається, що всі винні у скоєнні міжнародних злочинів під час цього вторгнення повинні бути притягнуті до відповідальності.

"Засуджуємо безрозсудні та надзвичайно небезпечні атаки російських військ на атомні електростанції та атомні об'єкти в Україні. Такі атаки є безпрецедентними у світовій історії та ставлять світ на межу ядерної катастрофи. Закликаємо міжнародні організації, зокрема МАГАТЕ і ООН, відповісти на вимоги України та забезпечити безпеку ядерних об'єктів в Україні, а також забезпечити захист гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення", - наголошується в заяві.

Сторони також підтвердили невизнання незаконної анексії РФ Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також невизнання самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік", і підкреслили прихильність суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Наголошуємо, що Україна належить до європейської сім'ї і їй слід запропонувати статус країни-кандидата зараз, після її заявки на вступ до Європейського Союзу, поданої президентом України Володимиром Зеленським", - сказано в тексті.

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Польща і Литва висловили "спільну, непохитну підтримку демократично обраним органам влади України та народу України, який взявся за зброю, щоб захистити суверенітет своєї країни та цінності всього вільного світу: свободу, демократію, повагу до основоположних прав людини, а також людської гідності".

Вони заявили про готовність продовжити надавати підтримку Україні, в тому числі економічно, шляхом надання військової та гуманітарної допомоги.

"Польща і Литва визнають європейський вибір України та бачать її як державу-член ЄС в найближчому майбутньому. Варшава і Вільнюс відзначають, що Україна повинна негайно отримати статус країни-кандидата в ЄС і стати членом ЄС за прискореною процедурою", - йдеться в документі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
попробуйте доказать психически больному человеку что он не Наполеон... Таких буйных нужно усмирять силой.
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14.03.2022 15:17
+4
Не в ту сторону, друзья. Требуйте от себя дать нам истребители и ПВО. Это куда реалистичнее и принесёт куда больше пользы
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14.03.2022 15:19
+4
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14.03.2022 15:19
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попробуйте доказать психически больному человеку что он не Наполеон... Таких буйных нужно усмирять силой.
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14.03.2022 15:17 Відповісти
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14.03.2022 15:19 Відповісти
уматовое видео: "World of Tanks" от #Азов
https://twitter.com/i/status/1503357218732785674
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14.03.2022 15:18 Відповісти
Вони Героi
вдячнi будемо завжди
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14.03.2022 15:35 Відповісти
Я разів 30 вже передивився, це просто пипец, біда тільки що там зареспитися не вийде, у всіх учасників по 1 хп.
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14.03.2022 16:34 Відповісти
Навіть не хочу коментувати це. мерзенно й огидно. Безхребетні й цинічні.
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14.03.2022 15:18 Відповісти
мерзенно й огидно это зрадофилы как ты. Они делают все возможное и не возможное. Хотя, смотря как наша власть закатывала нашу ПВО буквально в асфальт (вспомним инфографику бюджетов укрдора и всу ), надо было нас нахер послать.
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14.03.2022 15:24 Відповісти
Не в ту сторону, друзья. Требуйте от себя дать нам истребители и ПВО. Это куда реалистичнее и принесёт куда больше пользы
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14.03.2022 15:19 Відповісти
Польша и Литва помогают чем могут с первого залпа по нам...
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14.03.2022 15:21 Відповісти
Занадто велике угруповання в Білорусі!
Занадто...
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14.03.2022 15:20 Відповісти
Краще ніж піндіти надайте нам аєродроми, логістику , ракети для враження цілей на Московії, Пітері та Ростову
Тоді ворог пропаде як роса на сонці. А поки ці занепокоєння нічого не варті, у країнах Європи чекають на дешеву рабсилу України (3-5 євро в день!!!!)
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14.03.2022 16:13 Відповісти
 
 