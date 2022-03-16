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США розглядають можливість надання Україні дронів-камікадзе Switchblade

США розглядають можливість надання Україні дронів-камікадзе Switchblade

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена розглядають можливість передачі Україні новітнього озброєння. Йдеться про сучасні керовані ракети, які можуть точно вражати російську техніку та позиції із відстані кількох миль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC.

Про відповідні плани розповіли два обізнані чиновники.
За словами одного з них, в адміністрації поки що не ухвалили жодних рішень. Білий дім роздумує над тим, чи варто озброювати Україну "ракетами-бродягами" Switchblades в рамках нового пакету військової допомоги.

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Існує два варіанти Switchblade - 300 та 600:

  • модель 300 призначена для точкових ударів по військових;
  • модель 600 призначена для знищення танків або ж іншої техніки ворога;

"Ми підтримуємо наших союзників і суверенні держави в їхньому праві захищати свою батьківщину та своє життя, коли це фундаментальне право перебуває під загрозою", - йдеться у заяві компанії-розробника AeroVironment.

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Зазначається, що Switchblades є роботизованими бомбами, які обладнано камерами, системою наведення, а також вибухівкою. Їх можна запрограмувати на автоматичний удар по цілях, які розташовані на відстані, або ж, наприклад, відтермінувати атаку. Згідно з даними компанії, модель 600 здатна літати упродовж 40 хвилин й долати відстань до 80 кілометрів.

Варто додати, що Switchblades є зброєю одноразового використання.

Як повідомляв  Цензор.НЕТ, Джо Байден підписав бюджет, який передбачає 13,6 млрд доларів фінансової допомоги Україні.

Автор: 

зброя (7436) ракети (4008) США (22545)


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Топ коментарі
+60
Тішитись будемо тільки тоді, коли перший пердак розлетиться по гіляках
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16.03.2022 14:42
+34
Мають намір мають намір - на хрена постійно пістеть ?

передадуть - тоді і пишите !!!
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16.03.2022 14:42
+30
Завтра четвертая неделя.
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16.03.2022 14:41
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США не тупим пож-та! У нас люди гибнут, кацапов надо крошить сегодня, Марик освобождать и другие города! быстрее думайте!
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16.03.2022 15:40 Відповісти
Классная штука. Компактная, вези себе в багажнике. На радаре видна как крупная птица, да и чем ее собьешь? В****** бы такими сейчас из глубины по кишке снабжения кацапов Бердянск-Мариуполь. По колоннам, по технике на блокпостах. Вот уж поистине смерть ниоткуда, отличный способ деморализации врага
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16.03.2022 15:47 Відповісти
краще розбомбити міст керченський.. причому це потрібно було робити в перші дні війни... хоча би дві ракети точних по бокам моста...
Читаю комменти деяких "а чим? бла-бда-бла.. в нас нема!"... тоді питання.. а чим воюєм? стрілецькою зброєю лише?
Так і переходи в перешийку Крима розфігачити до глибоких ям.. Якщо став би Крим островом, то нічого страшного... вув би український острів Крим

Тоді би постачання кацарні заеллсь би до мінімуму... Але тепер вже пізно, навіть ці камікадзе не поможуть, бо командування зассить ними це зробити.. бо "міровоє сообщество" затурбується дуже! і буде голову Україні морочити...
Су.. втратили шанс,.... я в печалі...
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17.03.2022 08:04 Відповісти
де наші нептуни, стугни... треба вже нагайно отримати switchblades і бомбити їхні летовища у белгороді, від ростовом, у Білорусії та криму. нехай щастить!
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16.03.2022 15:53 Відповісти
Було б добре розхірачити Мозирський НПЗ, щою кацапи не заправляли свою техніку.
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16.03.2022 16:27 Відповісти
а як же наш український "Грім", де він, теж розробки велися, але дороги були важливіші, а зараз по всьому світу випрошуємо
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16.03.2022 16:06 Відповісти
дороги це добре. бо іже такі були, що 50 даі години долаєш!
але якщо страдало по розробкам озброєння.. то це жах. але 1.5 процента зі зарплат знамали....
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17.03.2022 08:06 Відповісти
так отож, зараз Америка дає 100, всього 100 баражуючих ***********, а ми могли мати своїх тисячі
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17.03.2022 08:11 Відповісти
я розумію.. але кажу.. там трохи плмилок наробив.. у нас на Західній Україні ну такі вже дороги були, що кпець просто! дві години долаєш якихось 50км! яма через яму! головна, блін, магістраль!
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17.03.2022 08:13 Відповісти
дороги дорогами, але про війну говорили вже рік часу, а замість вкладень в оборону тільки все просирав
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17.03.2022 09:26 Відповісти
розумію...
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17.03.2022 14:12 Відповісти
"розглядателі", скільки можна розглядать, коли діять треба ще вчора?!
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16.03.2022 16:08 Відповісти
вже тисячі хат в Україні повністю зруйновано, а вони все ще 'розглядають'.... ну 'розглядайте' далі.... це в них видно національне, бо 60% населення сша користуються окулярами або лінзами. погано бачать. потрібно детальніше 'розглянути'....
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16.03.2022 16:46 Відповісти
а ще й огрядні, дуже довго добираються до офісу на "планьорку
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17.03.2022 08:14 Відповісти
Ого, це по-суті ************ зброя піхотинців, яка існує у світі.
Модель 600, можна сказати, джавелін та байрактар у одному флаконі
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16.03.2022 17:50 Відповісти
ТО МОЖНО ШОТО К НЕМУ ПРИВЯЗАТЬ !?)
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16.03.2022 17:53 Відповісти
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