США розглядають можливість надання Україні дронів-камікадзе Switchblade

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена розглядають можливість передачі Україні новітнього озброєння. Йдеться про сучасні керовані ракети, які можуть точно вражати російську техніку та позиції із відстані кількох миль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC.

Про відповідні плани розповіли два обізнані чиновники.

За словами одного з них, в адміністрації поки що не ухвалили жодних рішень. Білий дім роздумує над тим, чи варто озброювати Україну "ракетами-бродягами" Switchblades в рамках нового пакету військової допомоги.

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Існує два варіанти Switchblade - 300 та 600:

модель 300 призначена для точкових ударів по військових;

модель 600 призначена для знищення танків або ж іншої техніки ворога;

"Ми підтримуємо наших союзників і суверенні держави в їхньому праві захищати свою батьківщину та своє життя, коли це фундаментальне право перебуває під загрозою", - йдеться у заяві компанії-розробника AeroVironment.

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Зазначається, що Switchblades є роботизованими бомбами, які обладнано камерами, системою наведення, а також вибухівкою. Їх можна запрограмувати на автоматичний удар по цілях, які розташовані на відстані, або ж, наприклад, відтермінувати атаку. Згідно з даними компанії, модель 600 здатна літати упродовж 40 хвилин й долати відстань до 80 кілометрів.

Варто додати, що Switchblades є зброєю одноразового використання.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Джо Байден підписав бюджет, який передбачає 13,6 млрд доларів фінансової допомоги Україні.