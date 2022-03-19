Лавров: Війна закінчиться підписанням всеосяжних документів з нейтрального статусу України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров каже, що війна в Україні завершиться підписанням документів про нейтральний статус України та "гарантії безпеки".
Про це він заявив російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"(Війна. – Ред.) завершиться, я сподіваюся, підписанням всеосяжних документів з тих питань, які я згадав: питання безпеки, нейтральний статус України за гарантій її безпеки".
Він наголосив, що переговори з РФ та України тривають.
"Переговори йдуть, хоча українська делегація за великим рахунком почала їх з "відбуття номера", як кажуть. Потім якийсь діалог налагодився, хоча постійно відчувається, що українську делегацію тримають за руку, швидше за все, американці, не дозволяючи погоджуватися на ті вимоги, які, на мою думку, абсолютно мінімальні", - сказав Лавров.
Також він заявив, що Росія не підтримує ідею розміщення в Україні миротворців НАТО.
"Ініціатива про введення миротворців НАТО в Україну може мати на увазі фактичний контроль Польщі над західною частиною країни", - сказав Лавров.
Міністр закордонних справ РФ заявив, що Росія напала на Україну, щоб зірвати антиросійський проєкт Заходу. У чому саме полягав цей нібито "антиросійський проєкт" пропагандистські ЗМІ Росії не повідомляють.
Лавров думає, що "взаємодія Росії та Китаю зміцнюватиметься на тлі підривів засад, на яких ґрунтується міжнародна система, чим займається Захід".
Будь ласка, зачекайте...
Як лохів розвели за спинами,
Діла свої зробили, злили нас,
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас!..
Тут просто кинули,
Як лохів розвели за спинами,
Діла свої зробили, злили нас,
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас!..
якщо тобі пропонують перемовини з ворогом, то зрадники вже за все домовилися.
О каких гарантиях речь, кто будет гарантировать? Еще один "Будапештский меморандум". А гарантиями ршистов можно только подтереться!
Що означає війна закінчиться? Відновлення кордонів 91 року? Рашка виводить війська всюди, включаючи Крим? Можна домовлятись.
Але я в це НЕ ВІРЮ!!!
"На території України не допускається розташування іноземних військових баз."
Якщо Україна розриває так звану "Харківську угоду", ЧФ рашки у Криму остаточно втрачає легітимність. (на даний момент угода є чинною в Україні)
Тепер все потрібно перевертати з голови на ноги, фашистська РФ повинна бути позаблоковою, взагалі без армії, без ядерної зброї, без підприємств які б могли виробляти зброю, кожен регіон РФ повинен мати право вето на всі дії центральної влади, від зовнішньої політики до економіки, всі поліцейські підрозділи повинні підпорядковуватись лише місцевій владі регіону РФ. У Москви неповинно бути жодного важеля примусу, лише право на узгодження рішення всіх регіонів.
Навіть зовнішні кордони РФ повинні захищати прикордонники з регіональним підпорядкуванням.
Митники також.
С утра Арестович подсуетился про Пороха с НАТОм, а тут и "голубь мира" обозначился с нейтралитетом.
никакую
а вот без нато и с нейтральным статусом как показали эти почти 10 лет
рашка говняшка сама же нападала
еще и требует нейтральный статус
да с такими больными соседями, вообще нужно куда угодно вступать
лишь бы подальше от "братьев"
Наша перевага в тому, що ми знаємо їх як облуплених, бо ще вчора були такими само.
Спостерігав, як рішуче наші розбивали будь-які спроби русні захопити будь-який аеропорт довкола Києва, щоб посадити туди одразу 18 бортів з десантурою, що вже вилетіли зі свого Усть-Піздюйська і яким довелося сідати в Бабруйску, бо жодного шансу десантурі наші захисники аеродромів не дали. Просто пам'ятали Афган та Чехію.
Росіянці ж ще кілька днів ломилися як не в Гостомель, так у Васильків, втрачаючи по кілька ІЛ-76 щоночі, перш ніж запідозрили, що тактика 1980-х у 2020-х вже не діє. Кончилось ваше врем'я, десантура, злазь.
Але оце тикання ІЛами в наші нічні аеродроми, - а може, хоч тут ********, - дуже показове. Як в анекдоті про прапорщика:
- **** думать? Трясти треба!
Про Чорнобаївку, єдиний аеропорт, який їм вдалося захопити, не буду. Побережу вашу діафрагму.
Я про інше подумав. Морський десант під Одесою вони можуть висадити тільки в Григор'євці. Бо як в 1941 році висадили при обороні Одеси - їм сподобалося, так і наступних 70 років усю морську піхоту ЧФ вчили висаджуватись в Григор'євці (а в Криму - на мисі Опук). Для іншого узбережжя російська морська піхота не підготована, тож не стануть і ризикувати.
Сподіваюся, до нас у 1991 пішли ті морпіхи, які 70 років вчилися Григор'ївку обороняти.
"Ініціатива про введення миротворців НАТО в Україну може мати на увазі фактичний контроль Польщі над західною частиною країни", - сказав Лавров
Ну что, у кого то еще есть иллюзии что в ближайшем будущем ***** попытается захватить всю Украину? ***** не против *гарантий безопасности* но против миротворцев НАТО. ***** понимает что *гарантии безопасности* ето филькина грамота. И никто не успеет Украине помочь за 24 часа когда кацапы атакуют безоружную страну и отрежут все коридоры. Пойтите уже, ***** НЕ ХОЧЕТ МИРА, а пытается всунуть нам троянского коня
Взагалі то про нейтральний статус заявив президент України ще 25 лютого 2022:
"...Але є й друге - ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно - не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно - всі бояться.
Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити. Вони хочуть говорити про нейтральний статус України.
Я кажу всім партнерам нашої держави: зараз важливий момент - вирішується доля нашої країни. Я запитую у них: чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами. Але нас із собою в Альянс брати не готові.
Я запитав сьогодні у двадцяти семи лідерів Європи, чи бути Україні в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться. Не відповідають.
А ми не боїмося нічого. Не боїмося захищати нашу держави. Не боїмось Росії. Не боїмось говорити з Росією. Не боїмося говорити про все - про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми зараз не в НАТО. Але головне - які при цьому у нас будуть гарантії безпеки? І які конкретно країни їх дадуть?.."
https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-do-**********-naprikinci-pershogo-dnya-73149
Так и хочется по ней *******,что есть мочи...
Сволочи.
Совпадение?
"Руїнами кремля задоволений !"
у Лошади конский навоз шо под хвостом, шо в голове - капля никотина уже действует
Пора на свалку
как бензоколонка.
1. Украина отказывается от НАТО и ЕС
2. Украина демилитаризируется (нет армии, нет флота, нет гвардии, нет оружия).
3. Украина принимает нейтралитет (то есть мир с Европой и навязанный "мир" с Россией).
3. Россия хочет быть единым гарантом безопастности Украины -- то есть постоянная дислокация Российских войск на территории Украины. Последний пункт главный: Россия хочет контролирровать Украину политически, социально и экономически: то есть энергетика, торговля, сельское хозяйство (что означает потенциальный шантаж Европы). И разумеется Украину грабить и, как для Орды -- платить им дань.
Скажите НЕТ, это нельзя по всем пунктам.