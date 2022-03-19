Лавров: Война закончится подписанием всеобъемлющих документов по нейтральному статусу Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что война в Украине завершится подписанием документов о нейтральном статусе Украины и "гарантии безопасности".
Об этом он заявил российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"(Война. – Ред.) завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины по гарантиям ее безопасности".
Он подчеркнул, что переговоры с РФ и Украиной продолжаются.
"Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счету начала их с "отбытия номера", как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на эти требования, которые, на мой взгляд, абсолютно минимальны", - сказал Лавров.
Также он заявил, что Россия не поддерживает идею размещения в Украине миротворцев НАТО.
"Инициатива о введении миротворцев НАТО в Украину может подразумевать фактический контроль Польши над западной частью страны", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия напала на Украину, чтобы сорвать антироссийский проект Запада. В чем именно заключался этот якобы "антироссийский проект", пропагандистские СМИ России не сообщают.
Лавров полагает, что "взаимодействие России и Китая будет укрепляться на фоне подрывов устоев, на которых основывается международная система, чем занимается Запад".
Пожалуйста, подождите...
Як лохів розвели за спинами,
Діла свої зробили, злили нас,
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас!..
Тут просто кинули,
Як лохів розвели за спинами,
Діла свої зробили, злили нас,
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас!..
якщо тобі пропонують перемовини з ворогом, то зрадники вже за все домовилися.
О каких гарантиях речь, кто будет гарантировать? Еще один "Будапештский меморандум". А гарантиями ршистов можно только подтереться!
Що означає війна закінчиться? Відновлення кордонів 91 року? Рашка виводить війська всюди, включаючи Крим? Можна домовлятись.
Але я в це НЕ ВІРЮ!!!
"На території України не допускається розташування іноземних військових баз."
Якщо Україна розриває так звану "Харківську угоду", ЧФ рашки у Криму остаточно втрачає легітимність. (на даний момент угода є чинною в Україні)
Тепер все потрібно перевертати з голови на ноги, фашистська РФ повинна бути позаблоковою, взагалі без армії, без ядерної зброї, без підприємств які б могли виробляти зброю, кожен регіон РФ повинен мати право вето на всі дії центральної влади, від зовнішньої політики до економіки, всі поліцейські підрозділи повинні підпорядковуватись лише місцевій владі регіону РФ. У Москви неповинно бути жодного важеля примусу, лише право на узгодження рішення всіх регіонів.
Навіть зовнішні кордони РФ повинні захищати прикордонники з регіональним підпорядкуванням.
Митники також.
С утра Арестович подсуетился про Пороха с НАТОм, а тут и "голубь мира" обозначился с нейтралитетом.
никакую
а вот без нато и с нейтральным статусом как показали эти почти 10 лет
рашка говняшка сама же нападала
еще и требует нейтральный статус
да с такими больными соседями, вообще нужно куда угодно вступать
лишь бы подальше от "братьев"
Наша перевага в тому, що ми знаємо їх як облуплених, бо ще вчора були такими само.
Спостерігав, як рішуче наші розбивали будь-які спроби русні захопити будь-який аеропорт довкола Києва, щоб посадити туди одразу 18 бортів з десантурою, що вже вилетіли зі свого Усть-Піздюйська і яким довелося сідати в Бабруйску, бо жодного шансу десантурі наші захисники аеродромів не дали. Просто пам'ятали Афган та Чехію.
Росіянці ж ще кілька днів ломилися як не в Гостомель, так у Васильків, втрачаючи по кілька ІЛ-76 щоночі, перш ніж запідозрили, що тактика 1980-х у 2020-х вже не діє. Кончилось ваше врем'я, десантура, злазь.
Але оце тикання ІЛами в наші нічні аеродроми, - а може, хоч тут ********, - дуже показове. Як в анекдоті про прапорщика:
- **** думать? Трясти треба!
Про Чорнобаївку, єдиний аеропорт, який їм вдалося захопити, не буду. Побережу вашу діафрагму.
Я про інше подумав. Морський десант під Одесою вони можуть висадити тільки в Григор'євці. Бо як в 1941 році висадили при обороні Одеси - їм сподобалося, так і наступних 70 років усю морську піхоту ЧФ вчили висаджуватись в Григор'євці (а в Криму - на мисі Опук). Для іншого узбережжя російська морська піхота не підготована, тож не стануть і ризикувати.
Сподіваюся, до нас у 1991 пішли ті морпіхи, які 70 років вчилися Григор'ївку обороняти.
"Ініціатива про введення миротворців НАТО в Україну може мати на увазі фактичний контроль Польщі над західною частиною країни", - сказав Лавров
Ну что, у кого то еще есть иллюзии что в ближайшем будущем ***** попытается захватить всю Украину? ***** не против *гарантий безопасности* но против миротворцев НАТО. ***** понимает что *гарантии безопасности* ето филькина грамота. И никто не успеет Украине помочь за 24 часа когда кацапы атакуют безоружную страну и отрежут все коридоры. Пойтите уже, ***** НЕ ХОЧЕТ МИРА, а пытается всунуть нам троянского коня
Взагалі то про нейтральний статус заявив президент України ще 25 лютого 2022:
"...Але є й друге - ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно - не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно - всі бояться.
Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити. Вони хочуть говорити про нейтральний статус України.
Я кажу всім партнерам нашої держави: зараз важливий момент - вирішується доля нашої країни. Я запитую у них: чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами. Але нас із собою в Альянс брати не готові.
Я запитав сьогодні у двадцяти семи лідерів Європи, чи бути Україні в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться. Не відповідають.
А ми не боїмося нічого. Не боїмося захищати нашу держави. Не боїмось Росії. Не боїмось говорити з Росією. Не боїмося говорити про все - про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми зараз не в НАТО. Але головне - які при цьому у нас будуть гарантії безпеки? І які конкретно країни їх дадуть?.."
https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-do-**********-naprikinci-pershogo-dnya-73149
Так и хочется по ней *******,что есть мочи...
Сволочи.
Совпадение?
"Руїнами кремля задоволений !"
у Лошади конский навоз шо под хвостом, шо в голове - капля никотина уже действует
Пора на свалку
как бензоколонка.
1. Украина отказывается от НАТО и ЕС
2. Украина демилитаризируется (нет армии, нет флота, нет гвардии, нет оружия).
3. Украина принимает нейтралитет (то есть мир с Европой и навязанный "мир" с Россией).
3. Россия хочет быть единым гарантом безопастности Украины -- то есть постоянная дислокация Российских войск на территории Украины. Последний пункт главный: Россия хочет контролирровать Украину политически, социально и экономически: то есть энергетика, торговля, сельское хозяйство (что означает потенциальный шантаж Европы). И разумеется Украину грабить и, как для Орды -- платить им дань.
Скажите НЕТ, это нельзя по всем пунктам.