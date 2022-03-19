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Новости Война в Украине
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война (46615) Лавров (2204) МИД РФ (1629)

Лавров: Война закончится подписанием всеобъемлющих документов по нейтральному статусу Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что война в Украине завершится подписанием документов о нейтральном статусе Украины и "гарантии безопасности".

Об этом он заявил российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"(Война. – Ред.) завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины по гарантиям ее безопасности".

Он подчеркнул, что переговоры с РФ и Украиной продолжаются.

"Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счету начала их с "отбытия номера", как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на эти требования, которые, на мой взгляд, абсолютно минимальны", - сказал Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о переговорах глав МИД Украины, РФ и Турции: "Я готов встретиться снова в этом формате"

Также он заявил, что Россия не поддерживает идею размещения в Украине миротворцев НАТО.

"Инициатива о введении миротворцев НАТО в Украину может подразумевать фактический контроль Польши над западной частью страны", - сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия напала на Украину, чтобы сорвать антироссийский проект Запада. В чем именно заключался этот якобы "антироссийский проект", пропагандистские СМИ России не сообщают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть определенная надежда на компромисс, – Лавров о переговорах Украины и РФ

Лавров полагает, что "взаимодействие России и Китая будет укрепляться на фоне подрывов устоев, на которых основывается международная система, чем занимается Запад".
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Топ комментарии
+125
война закончится смертью ***** и развалом *********
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19.03.2022 17:28
+80
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19.03.2022 17:35
+66
мешок овса ему
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19.03.2022 17:28
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боюся лише одного як співав Кузьма.... Нас Кинули
Як лохів розвели за спинами,
Діла свої зробили, злили нас,
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас!..
Тут просто кинули,
Як лохів розвели за спинами,
Діла свої зробили, злили нас,
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас!..
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19.03.2022 17:45 Ответить
ну як тут не згадати..
якщо тобі пропонують перемовини з ворогом, то зрадники вже за все домовилися.
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19.03.2022 17:45 Ответить
Настанет тот день подымим бокалы. Слава Украине !!!!!
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19.03.2022 17:45 Ответить
Отсосешь.... конь смердючий!

О каких гарантиях речь, кто будет гарантировать? Еще один "Будапештский меморандум". А гарантиями ршистов можно только подтереться!
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19.03.2022 17:45 Ответить
Ні. Війна закінчиться разгромом та розвалом Роісі.
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19.03.2022 17:46 Ответить
Знову бла-бла-бла...
Що означає війна закінчиться? Відновлення кордонів 91 року? Рашка виводить війська всюди, включаючи Крим? Можна домовлятись.
Але я в це НЕ ВІРЮ!!!
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19.03.2022 17:46 Ответить
Нельзя. Первую Чеченскую Ичкерия выиграла. А после второй ее не стало. Швейцарский вариант армии при соседстве с паРашей - это все равно, что совсем без армии остаться. Без ракет, артиллерии и ПВО в современной войне Украина и дня не продержится.
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19.03.2022 18:22 Ответить
Та я про це і кажу, були укладені фейкові "Хасав'юртівські угоди", які рашка похерила так само як Мінські угоди і Будапештський меморандум. Тому й написав, що НЕ ВІРЮ.
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19.03.2022 20:11 Ответить
Нет. Война закончится с полным разгомом *********.
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19.03.2022 17:47 Ответить
Аминь. Если РФ оставить, то там опять созреет фашизм, даже без бункерного.
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19.03.2022 23:26 Ответить
Мне интересно,а как можно юридически оформлять нейтральный статус Украины имея в Крыму иностранную военную базу рашки-ЧФ?Это возможно только при отказе Украины от Крыма,что практически нереально или при уходе рашки из Крыма что тоже нереально.Поэтому все это полная туфта.Либо НАТО,либо военный союз с ядерными державами-США и Англией.
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19.03.2022 17:47 Ответить
Конституція України, стаття 17:

"На території України не допускається розташування іноземних військових баз."

Якщо Україна розриває так звану "Харківську угоду", ЧФ рашки у Криму остаточно втрачає легітимність. (на даний момент угода є чинною в Україні)
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19.03.2022 18:39 Ответить
Я об этом и говорю.23 года до оккупации Крыма Украина не была нейтральной страной,а наоборот держа у себя военную базу рашки была в некотором роде ее военным союзником.Этот оксюморон засунули в Конституцию наши лопоухие президенты и до сих пор он оттуда не убран.
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19.03.2022 18:54 Ответить
Владу тримає не США за руку від необдуманих дій, а народ України, бо пи..ди получають від народу, але ж в кацапії цього навіть подумати мізків не хватає!
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19.03.2022 17:48 Ответить
господи ну дочого ж бридотна рожа
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19.03.2022 17:48 Ответить
Війна закінчиться, коли не стане фашисткої педірации
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19.03.2022 17:49 Ответить
Україна, вже була офіційно позаблоковою нейтральною країною, за це отримала велику війну і окупацію Криму та Донбасу.
Тепер все потрібно перевертати з голови на ноги, фашистська РФ повинна бути позаблоковою, взагалі без армії, без ядерної зброї, без підприємств які б могли виробляти зброю, кожен регіон РФ повинен мати право вето на всі дії центральної влади, від зовнішньої політики до економіки, всі поліцейські підрозділи повинні підпорядковуватись лише місцевій владі регіону РФ. У Москви неповинно бути жодного важеля примусу, лише право на узгодження рішення всіх регіонів.
Навіть зовнішні кордони РФ повинні захищати прикордонники з регіональним підпорядкуванням.
Митники також.
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19.03.2022 18:13 Ответить
Ты смотри какой расклад!
С утра Арестович подсуетился про Пороха с НАТОм, а тут и "голубь мира" обозначился с нейтралитетом.
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19.03.2022 17:51 Ответить
какую опасность представляла бы украина, была бы она в нато?
никакую
а вот без нато и с нейтральным статусом как показали эти почти 10 лет
рашка говняшка сама же нападала
еще и требует нейтральный статус
да с такими больными соседями, вообще нужно куда угодно вступать
лишь бы подальше от "братьев"
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19.03.2022 17:52 Ответить
Старая Лошадь сама себе противоречит. Вдумайтесь, что она говорит. Старая лошадь заявляет что Рашка против миротворцев НАТО которые сделают невозможным захват Парашей западной Украины. Так что не питайте иллюзий что какие то подписанные договора и *гарантии безопасности* помешают Параше захватить всю Украину.
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19.03.2022 17:52 Ответить
Війна звичайно закінчиться але для всеосяжного керівництва расєї в кращому випадку фініш у Гаазі.
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19.03.2022 17:54 Ответить
Я впевнений що зелупонь підпише мир з рашкою на їх умовах. Зелений триндів і мріяв про це ще до обрання його президентом і тільки неочікувано сильний опір оркам сил ВСУ та військова допомога (хоч і недостатня) Заходу змінила його риторику. Він отримав омріяний для лицедія час слави коли йому стоячи рукоплескали в ОБСЄ, ООН , НАТО. Але як був сциклом та ухилянтом так ним і залишився. В такому віці люди вже не здатні змінити свій характер і свою людську сутність А його сутність,повірте моєму немалому життєвому досвіду , ні в 3.14Zду. Та іБєня притисне бо немає іншого виходу. Правда є Конституція в якій ясно написано про євроітеграцію і НАТО ,є і український народ (не 73% ідіотів) який ,я впевнений не буде згоден з таким розвитком подій. Слідкуємо за Зе,Єрмаком ,Кулебою та іншою зелупонню. Слава УкраїнІ! Героям Слава!
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19.03.2022 17:55 Ответить
при чем тут характер?он вообще никто и делает то что ему скажут кураторы типа фсбэшного упыря ермака
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19.03.2022 18:12 Ответить
він вже на третій день війни підошви рвав щоб щось підписати
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19.03.2022 18:22 Ответить
будь який договір з рошастаном не вартує навіть паперу на якому він написаний
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19.03.2022 17:55 Ответить
брешеш сабака !
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19.03.2022 17:56 Ответить
Нейтральний статус, це відтермінування нової війни з мордором. Ще більш підлої і нищівної. Це передавання війни майбутнім поколінням українців у спадок. Хто підпише цей ганебний документ є ворог України і агент пуйла!
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19.03.2022 17:57 Ответить
Антон Санченко 19 ч.

Наша перевага в тому, що ми знаємо їх як облуплених, бо ще вчора були такими само.
Спостерігав, як рішуче наші розбивали будь-які спроби русні захопити будь-який аеропорт довкола Києва, щоб посадити туди одразу 18 бортів з десантурою, що вже вилетіли зі свого Усть-Піздюйська і яким довелося сідати в Бабруйску, бо жодного шансу десантурі наші захисники аеродромів не дали. Просто пам'ятали Афган та Чехію.
Росіянці ж ще кілька днів ломилися як не в Гостомель, так у Васильків, втрачаючи по кілька ІЛ-76 щоночі, перш ніж запідозрили, що тактика 1980-х у 2020-х вже не діє. Кончилось ваше врем'я, десантура, злазь.
Але оце тикання ІЛами в наші нічні аеродроми, - а може, хоч тут ********, - дуже показове. Як в анекдоті про прапорщика:
- **** думать? Трясти треба!

Про Чорнобаївку, єдиний аеропорт, який їм вдалося захопити, не буду. Побережу вашу діафрагму.

Я про інше подумав. Морський десант під Одесою вони можуть висадити тільки в Григор'євці. Бо як в 1941 році висадили при обороні Одеси - їм сподобалося, так і наступних 70 років усю морську піхоту ЧФ вчили висаджуватись в Григор'євці (а в Криму - на мисі Опук). Для іншого узбережжя російська морська піхота не підготована, тож не стануть і ризикувати.
Сподіваюся, до нас у 1991 пішли ті морпіхи, які 70 років вчилися Григор'ївку обороняти.
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19.03.2022 17:58 Ответить
Росія не підтримує ідею розміщення в Україні миротворців НАТО.

"Ініціатива про введення миротворців НАТО в Україну може мати на увазі фактичний контроль Польщі над західною частиною країни", - сказав Лавров

Ну что, у кого то еще есть иллюзии что в ближайшем будущем ***** попытается захватить всю Украину? ***** не против *гарантий безопасности* но против миротворцев НАТО. ***** понимает что *гарантии безопасности* ето филькина грамота. И никто не успеет Украине помочь за 24 часа когда кацапы атакуют безоружную страну и отрежут все коридоры. Пойтите уже, ***** НЕ ХОЧЕТ МИРА, а пытается всунуть нам троянского коня
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19.03.2022 17:58 Ответить
Господа, у меня к вам важный вопрос - кто хочет вторым насрать на это мерзкое унылое лошадиное **@ло?
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19.03.2022 17:58 Ответить
А можна я буду тоже первым ? 🤣🤣🤣
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19.03.2022 18:01 Ответить
Війна закінчиться тоді, коли ЗСУ утилізують останнього орка на території України.
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19.03.2022 17:59 Ответить
ну я би не був таким конкретним, коняка. тут 50/50 як війна закінчиться. майбутнього ніхто не знає! навіть саме майбутнє не знає свого майбутнього.
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19.03.2022 17:59 Ответить
ЛаВров - конякін , ідеш нахІй і руками не ******** , урод
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19.03.2022 18:00 Ответить
Воля або смерть! І додати тут нічого!
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19.03.2022 18:00 Ответить
в переводе это значит -наши а генты ермак и ко делают все возможное для достижения наших целей но проклятая америка не дает им выполнить задание то есть сдать Украину
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19.03.2022 18:04 Ответить
Может нам ещё гитлера реанимировать и спросить про наш статус.
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19.03.2022 18:04 Ответить
Війна закінчиться коли пуйло, стара шкапа-лавров та інші орські тварини закінчать своє нікчемне життя на скотобійні!
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19.03.2022 18:04 Ответить
Війна завершиться висячим на смереці калантаряном. І подоляком. І дєрьмаком. Ізвісно путлером.
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19.03.2022 18:04 Ответить
Арестович теж брякає не просто про нейтральний статус, суспільство вже готують до змін в конституції.
Взагалі то про нейтральний статус заявив президент України ще 25 лютого 2022:

"...Але є й друге - ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно - не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно - всі бояться.

Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити. Вони хочуть говорити про нейтральний статус України.

Я кажу всім партнерам нашої держави: зараз важливий момент - вирішується доля нашої країни. Я запитую у них: чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами. Але нас із собою в Альянс брати не готові.

Я запитав сьогодні у двадцяти семи лідерів Європи, чи бути Україні в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться. Не відповідають.

А ми не боїмося нічого. Не боїмося захищати нашу держави. Не боїмось Росії. Не боїмось говорити з Росією. Не боїмося говорити про все - про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми зараз не в НАТО. Але головне - які при цьому у нас будуть гарантії безпеки? І які конкретно країни їх дадуть?.."
https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-do-**********-naprikinci-pershogo-dnya-73149
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19.03.2022 18:06 Ответить
ЗЕшобла одним миром мазана. Потому она и называется ЗЕшобла. Очень надеюсь, что у ЗЕ развито чувство самосохранения и он откажется от хотелок ****
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19.03.2022 18:21 Ответить
Сумна шкапа щось таке проіржала!
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19.03.2022 18:06 Ответить
пішов на *** коняка
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19.03.2022 18:07 Ответить
Эти маньячелы кремлевские понимают, что отступать им некуда и скоро наступит ****.ц их вечной бандитской власти на рабсее, поэтому бубнят свою мантру.
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19.03.2022 18:08 Ответить
пішов нах ,********!!!!!!
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19.03.2022 18:09 Ответить
нейтральный статус это как ОРДЛО и война навсегда.
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19.03.2022 18:09 Ответить
Пішов ти, і не просто пішов, а слід в слід за своїм військовим кораблем, конь унилий
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19.03.2022 18:10 Ответить
Ви ще за Батурин не відповіли ! За голодомор ! За всі репресії українського народу !
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19.03.2022 18:11 Ответить
Зараз банда брехливих кремлівських фашистів за допомогою одурманених пропагандою рабсіян воюють з усім прогресивним світом за рахунок українського народу. Вони обов'язково програють, як і німецькі фашисти. Робимо свою справу.
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19.03.2022 18:16 Ответить
Да ну на *** , а потом будет вторая Украинская, мы помним Хасовьюрт
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19.03.2022 18:17 Ответить
)(уйло не зупиниться..він відчує нашу слабину і слабину світу.перегрупується і знову нападе
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19.03.2022 18:20 Ответить
Ініціатива про введення миротворців НАТО в Україну може мати на увазі фактичний контроль Польщі над західною частиною країни" ЧУЄТЕ? Значить )(уйло хоче Всю Україну захопити..Тільки апетити підігріває..як було з Кримим і з Донбасом
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19.03.2022 18:18 Ответить
Чому ця фашистська підлота диктує умови ? Ми на низ напали, чи вони обдрискалися і зламали свої гнилі зуби на Україні ? А тепер хочуть уявляти себе на коні ...
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19.03.2022 18:22 Ответить
Как же у него мерзостная и лживая морда.
Так и хочется по ней *******,что есть мочи...
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19.03.2022 18:22 Ответить
Маскали все равно сами не уйдут, какие б бумажки не били подписани.
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19.03.2022 18:23 Ответить
А прутня йому під хвоста!

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19.03.2022 18:25 Ответить
Этой мерзости место в Гааге ... Абсолютное зло должно быть уничтожено!
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19.03.2022 18:27 Ответить
Мабуть всю інфу лавров отримує з мeтодичок, інакшe б він знав, що миротворці ООН, а нe НАТО, а про Китай він "нe в курсe" зовсім.
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19.03.2022 18:28 Ответить
Судя по отрывочным сведениям от зелени, так оно и будет.
Сволочи.
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19.03.2022 18:29 Ответить
"загнаных лошадей пристреливают"(с).. и этот конь начинает что-то подозревать
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19.03.2022 18:29 Ответить
Сивый мерин, война и войны, закончатся вместе с копростаном!!!
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19.03.2022 18:30 Ответить
Подоляки и прочие арестовичи то же самое говорят.
Совпадение?
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19.03.2022 18:31 Ответить
Маршал Петен підписував капітуляцію Франціі у сумновідомому Компьєнському вагоні, а громадянин Зеленський підписуватиме нейтральний статус України у тому самому білому рефрижераторі, яким везли на Ростов постріляних кацапів.
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19.03.2022 18:31 Ответить
Знищувати щодня, щогодини, щохвилини клятих фашистських загарбників -москалів. Не давати їм передиху ні на секунду !!! Не допускати будь-якого перемир'я з окупантами, бо "їх перемиря" - це накопичення нової армади загарбників. Спати їм не давати, панікувати і втікати повинні при кожному нашому пострілі !!!
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19.03.2022 18:32 Ответить
рабсеяне, вы похожи на толпу спившихся конченых алкашей пытающихся толпой "спасти" Тайсона. Не надоело ещё своих "спасателей" на танках пачками кидать в топку. Мы всем миром, всех перелопатим все равно.
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19.03.2022 18:32 Ответить
АЭС , грэс , мосты норд осты русни спасут ситуаци
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19.03.2022 18:36 Ответить
серя.... йух тебе лошадинный назустрич!
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19.03.2022 18:39 Ответить
война закончится в москве!
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19.03.2022 18:39 Ответить
Их яхты надо не арестовывать, а топить нафиг показательно. А детей, *лядей и прочих родычей в Европе привязывать к столбу, как мародеров. тогда перестанет вякать эта Лошадь
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19.03.2022 18:40 Ответить
Украина посылает на Запад противоречивые и неясные сигналы относительно переговоров с российской стороной, а потому часть стран НАТО обеспокоена возможностью «слишком больших уступок» с ее стороны. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах, выдержки из материала
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19.03.2022 18:41 Ответить
переговоры закончатся полной капитуляцией федерастии на украинских условиях, а не на влажных мечтах унылой лаврошади!
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19.03.2022 18:41 Ответить
війна закінчиться надписом у Мацкві:

"Руїнами кремля задоволений !"
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19.03.2022 18:47 Ответить
Ніяких компромісів з мордором. Ніяких домовленостей і підписів під ними. Зараз говорить зброя.Її звук найзрозуміліший! Її аргументи найвагоміші!
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19.03.2022 18:49 Ответить
просмотрел бред:

у Лошади конский навоз шо под хвостом, шо в голове - капля никотина уже действует
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19.03.2022 18:51 Ответить
Їбать фантазія. Орки наівні
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19.03.2022 18:54 Ответить
из этого делаем вывод : мордору позарез нужен какой-то мирный договор ибо они реально поняли , что на этот раз п..здец очень близко
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19.03.2022 18:57 Ответить
Для тебя война закончится трибуналом!Если доживёшь - твой хозяин свидетелей не оставляет...
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19.03.2022 19:12 Ответить
Щось тої старої клячі останнім часом забагато стало чути,
Пора на свалку
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19.03.2022 19:13 Ответить
А життя лаврова закінчиться на бійні, тільки на ковбасу не пустять, бо м'ясо гниле...
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19.03.2022 19:14 Ответить
Губу закатай
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19.03.2022 19:30 Ответить
У білорусів є приказка "Надеялся дед на мед, а без воды спать лег". Українською трошки жорскіше: "Отут тобі жаба й цицьки дасть".
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19.03.2022 19:36 Ответить
Нема віри путлеру та його коняці.
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19.03.2022 19:46 Ответить
Болт тебе! Конь педальный!
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19.03.2022 19:47 Ответить
Пора усыплять лавра
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19.03.2022 19:53 Ответить
Пусть россия выполняет будапештский меморандум,который подписала!И все!О чем можно ещё думать и что-то мудровать.
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19.03.2022 20:01 Ответить
Смерть цапам!
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19.03.2022 20:11 Ответить
Смерть московитам
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19.03.2022 20:13 Ответить
И тем, кто рулит ими в кремле.
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19.03.2022 20:16 Ответить
Нейтральный статус - это для стран, не имеющих таких соседей,
как бензоколонка.
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19.03.2022 20:15 Ответить
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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19.03.2022 20:17 Ответить
Війна закінчиться міжнародним судом над путлером і його рашистами.
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19.03.2022 20:59 Ответить
Сейчас обьясню что это означает:

1. Украина отказывается от НАТО и ЕС
2. Украина демилитаризируется (нет армии, нет флота, нет гвардии, нет оружия).
3. Украина принимает нейтралитет (то есть мир с Европой и навязанный "мир" с Россией).
3. Россия хочет быть единым гарантом безопастности Украины -- то есть постоянная дислокация Российских войск на территории Украины. Последний пункт главный: Россия хочет контролирровать Украину политически, социально и экономически: то есть энергетика, торговля, сельское хозяйство (что означает потенциальный шантаж Европы). И разумеется Украину грабить и, как для Орды -- платить им дань.

Скажите НЕТ, это нельзя по всем пунктам.
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19.03.2022 21:09 Ответить
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