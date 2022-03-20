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Унаслідок збройної агресії РФ загинули 115 дітей, понад 140 поранені

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Унаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 20 березня 2022 року загинуло 115 дітей та понад 140 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора. 

Як зазначається, найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій -29, Чернігівській - 30, Миколаївський - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях.

!19 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ м. Рубіжне на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його його завалів рятувальники дістали двох дітей. Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати. Її стан стабільний та задовільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє дітей загинули під обстрілами в Рубіжному та Сєверодонецьку

Крім того,19 березня 2022 року внаслідок обстрілу житлових будинків м. Харкова загинули чоловік та 9-річний хлопчик.

Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю.

"Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - зауважили в Офісі генпрокурора.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
А деякі країни продовжують качати російську гімно-нафту і газ. Давайте піднімати цю тему!
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20.03.2022 09:49
+4
....у нас здесь детки погибают, а эта **** жалуется, что из-за санкций не может больше путешествовать:

Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизавета
жалуется, что не сможет больше путешествовать.

"- Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно, - заявила Пескова в разговоре с Insider. - Я был очень удивлен, потому что странно вводить санкции [в отношении] человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать и люблю разные культуры."
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20.03.2022 09:56
+4
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 09:56
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А деякі країни продовжують качати російську гімно-нафту і газ. Давайте піднімати цю тему!
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20.03.2022 09:49 Відповісти
....у нас здесь детки погибают, а эта **** жалуется, что из-за санкций не может больше путешествовать:

Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизавета
жалуется, что не сможет больше путешествовать.

"- Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно, - заявила Пескова в разговоре с Insider. - Я был очень удивлен, потому что странно вводить санкции [в отношении] человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать и люблю разные культуры."
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20.03.2022 09:56 Відповісти
То за твоє життя піклуються- бо скоро росіян будуть по всьому світу калічити та вбивати, не довго лишилося чекати.
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20.03.2022 09:57 Відповісти
пусть в мААскве сидит
судопроизводитель

когда вы "борясь с нациками" целую страну бомбами утюжите
че то вы не думаете что делаете что то плохое
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20.03.2022 10:00 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 09:56 Відповісти
у кого еще остались проблемы с окончательным избавлением от остатков эмпатии, и дезинфекции того места, где она хранилась?
Удаление и дезинфекция за одну минуту - https://www.youtube.com/watch?v=g6ME77DI0BU&t=59s
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20.03.2022 10:04 Відповісти
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20.03.2022 10:17 Відповісти
Маріуполь порахували? І скільки зараз повільно помирають у бомбосховиші драмтеатру з перекритим, засипаним входом, або в інших місцях під завалами наприклад у школі мистецтв та у інших місцях. Боюсь що ця цифра це квіточки.
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20.03.2022 10:27 Відповісти
ВНИМАНИЕ! НАДО БЛОКИРОВАТЬ ПУТИНСКОЕ ВИДЕО В ЮТУБЕ! СВОДКА ПО УКРАИНЕ ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ БОРИС РОЖИН.ЭТО СВОДКИ ОТ ПУТИНСКИХ НАЦИСТОВ.
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20.03.2022 11:14 Відповісти
ВНИМАНИЕ! ПУТИНСКИЙ БЛОГГЕР COLONELL CASSAD ДОСТУПНЫЙ В УКРАИНЕ!
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20.03.2022 11:16 Відповісти
 
 