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"Азовсталь" не зупинено назавжди, ми повернемося в місто, - директор Цкітішвілі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

Металургійний комбінат "Азовсталь", що входить до групи" Метінвест", буде відновлений після обстрілів російських окупантів. Екологічних ризиків для міста немає.

Про це повідомив генеральний директор підприємства Енвера Цкітішвілі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, з початку війни 24 лютого був розроблений план безпечної зупинки комбінату.

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"Ми зупинили коксові печі. Ми знизили температуру. Ми залили рідким склом. Для того, щоб не дати можливість далі йти процесу коксування і максимально високому виробленню коксового газу. І таким чином ми максимально знизили, до абсолютно безпечного рівня, екологічне навантаження на місто", - зазначив він.

За словами Цкітішвілі, кілька снарядів, що впали на комбінат, потрапили на вугільний склад і недалеко від коксової батареї.

"Я хочу сказати, що рано говорити і не можна говорити про те, що комбінат "Азовсталь" зупинений назавжди. Ми повернемося в місто. Ми відбудуємо цей комбінат. Ми відродимо його. І він буде так само працювати і приносити славу Україні, як він це робив завжди. Тому що Маріуполь – це Україна, "Азовсталь" - це Україна", - заявив гендиректор "Азовсталь".

До цього Азовсталь вже зупинявся під час Другої світової війни, і в 1943 після звільнення Маріуполя завод був відновлений.

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Нагадаємо, в ряді ЗМІ з'явилася інформація і відео про нібито повне знищення комбінату "Азовсталь" російськими окупантами під час обстрілів Маріуполя.

Група "Метінвест "ще 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення РФ, оголосила про переведення частини обладнання меткомбінату імені Ілліча і "Азовсталі" в режим гарячої консервації для забезпечення безпеки працівників і збереження обладнання.
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Надеюсь вы его построите далеко от города и от моря , чтоб не загаживать и без того уже загаженную территорию Мариуполя .
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20.03.2022 11:34 Відповісти
Отстроим и победим. Надо же где-то всю технику орков плавить
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20.03.2022 23:16 Відповісти
Кацапы! Если вы сейчас разозлите Рината, и он назначит за ваши скальпы вознаграждения в баксах (а их есть у него), то тогда вам всем - точно 3.14зда!
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20.03.2022 11:45 Відповісти
кацапи беруть ясир...

❗️❗️Жителів Маріуполя насильно вивозять до росії

Окупаційні війська рф насильно змушують жителів українського Маріуполя виїжджати в росію або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО.

Про це повідомили у Телеграм-каналі міськради Маріуполя.

«Станом на 8:00 є інформація про те, що мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію ворога».

У людей, яких насильно вивозять на територію росії, забирають український паспорт і натомість видають папірець, який не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі.
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20.03.2022 11:46 Відповісти
а может лучше Мариуполь в курорт превратить. А завод где то в другом месте...
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20.03.2022 12:42 Відповісти
Саме від металургійних комбінатів були ризики для екології Азовського моря і Маріуполя. Треба якісно інші підприємства розбудовувати на березі такого вразливого моря. В Ахметова сильна команда, цілком в змозі іноваційний комплекс створити в багатостраждальному Маріуполі.
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20.03.2022 15:04 Відповісти
Проблема актуальная. Это советские деятели любили среди города заводы пилить для демонстрации своей мощи
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20.03.2022 23:20 Відповісти
 
 