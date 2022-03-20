Міноборони спростовує фейк про активну мобілізацію переселенців у західних областях

Мобілізація відбувається в усіх регіонах з однаковою інтенсивністю, жодних пріоритетів щодо регіонів немає.

Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Мобілізація відбувається в усіх регіонах з однаковою інтенсивністю. Немає пріоритетів по регіонах. Зараз багато шириться інформації, що нібито у Західному регіоні більше мобілізують тимчасово переміщених осіб, ніж місцевих. Це абсолютно не так. Це безпідставні судження", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що була у відрядженні у Західному регіоні та перевірила, як відбувається мобілізація. "Можу вам сказати, що з усіх осіб, які вже мобілізовані, це 9/10 місцевих – людей, які проживають в цьому регіоні, і 1/10 мобілізованих – люди, які тимчасово переміщені. Це ті, хто тікав від війни з інших регіонів", - додала представниця МОУ.

За її словами, у країні зараз складна ситуація, і це також позначається на організаційному процесі мобілізації. Ворог знищив велику частину центрів підготовки, в яких мобілізованих учили поводженню зі зброєю, тож нині цей процес дуже ускладнений.

"Крім того, кількість осіб, яких сьогодні потрібно мобілізувати для того, щоб здійснювати оборону України, перевищує спроможність колишніх військкоматів, а зараз - територіальних центрів комплектування на мирний час. Тобто, той наплив, який іде зараз, з ним, дійсно, надзвичайно складно впоратися. ЗСУ докладає усіх зусиль для того, щоб максимально ефективно зробити (мобілізацію - ред.)", – наголосила заступниця міністра оборони.

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Маляр додала, що якщо людина вважає, що її права порушено з боку працівників цих центрів, то є "гарячі лінії", на які можна звернутися щодо цього.