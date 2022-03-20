Міноборони спростовує фейк про активну мобілізацію переселенців у західних областях
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Мобілізація відбувається в усіх регіонах з однаковою інтенсивністю, жодних пріоритетів щодо регіонів немає.
Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мобілізація відбувається в усіх регіонах з однаковою інтенсивністю. Немає пріоритетів по регіонах. Зараз багато шириться інформації, що нібито у Західному регіоні більше мобілізують тимчасово переміщених осіб, ніж місцевих. Це абсолютно не так. Це безпідставні судження", – сказала Маляр.
Вона зазначила, що була у відрядженні у Західному регіоні та перевірила, як відбувається мобілізація. "Можу вам сказати, що з усіх осіб, які вже мобілізовані, це 9/10 місцевих – людей, які проживають в цьому регіоні, і 1/10 мобілізованих – люди, які тимчасово переміщені. Це ті, хто тікав від війни з інших регіонів", - додала представниця МОУ.
За її словами, у країні зараз складна ситуація, і це також позначається на організаційному процесі мобілізації. Ворог знищив велику частину центрів підготовки, в яких мобілізованих учили поводженню зі зброєю, тож нині цей процес дуже ускладнений.
"Крім того, кількість осіб, яких сьогодні потрібно мобілізувати для того, щоб здійснювати оборону України, перевищує спроможність колишніх військкоматів, а зараз - територіальних центрів комплектування на мирний час. Тобто, той наплив, який іде зараз, з ним, дійсно, надзвичайно складно впоратися. ЗСУ докладає усіх зусиль для того, щоб максимально ефективно зробити (мобілізацію - ред.)", – наголосила заступниця міністра оборони.
Маляр додала, що якщо людина вважає, що її права порушено з боку працівників цих центрів, то є "гарячі лінії", на які можна звернутися щодо цього.
Будь ласка, зачекайте...
У нас на Прикарпатті вже більше 3000 стало на військовий облік.
У мене в сусіда дві сім'ї (родичі) з Київщини - з купю діточок. Так чоловіки відразу зареєструвались у військкоматі.
І ніхто нікого просто так не мобілізує - вкрай потрбні спеціальності і дуже бажаний досвід.
Є і досить биків. Але я вам скажу - воно там потрібне? Ото мясо? Хіба що на тилові роботи всіх зігнати - і то толку мало буде.
Але сьогодні війна - це далеко не кількість, а якість. Сам бачиш.
Нам потрібна високопрофесійна армія контрактників - 200к і високотехнологічне озброєння (по максимуму - своє, або по ліцензії).
Ну і плюс - до 300к резервістів - бувших контрактників -таких самих висококваліфікованих бійців.
І не потрібно тоді буде бігати по селах, дворах і т.д. і збирати не знаю що.
Тоді додаткова мобілізація - виключно для забезпечення в глибокому тилу.
Бо їхав щойно до брата на Сихів, немав, де парканути машину одні мажорні АА, КА, АХ, АР, ВН...
А в "Арсені" на Сихові одні рускагаварящіє бички тортіки да курачкі гріль пакупають...