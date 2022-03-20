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Міноборони спростовує фейк про активну мобілізацію переселенців у західних областях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація

Мобілізація відбувається в усіх регіонах з однаковою інтенсивністю, жодних пріоритетів щодо регіонів немає.

Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Мобілізація відбувається в усіх регіонах з однаковою інтенсивністю. Немає пріоритетів по регіонах. Зараз багато шириться інформації, що нібито у Західному регіоні більше мобілізують тимчасово переміщених осіб, ніж місцевих. Це абсолютно не так. Це безпідставні судження", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що була у відрядженні у Західному регіоні та перевірила, як відбувається мобілізація. "Можу вам сказати, що з усіх осіб, які вже мобілізовані, це 9/10 місцевих – людей, які проживають в цьому регіоні, і 1/10 мобілізованих – люди, які тимчасово переміщені. Це ті, хто тікав від війни з інших регіонів", - додала представниця МОУ.

За її словами, у країні зараз складна ситуація, і це також позначається на організаційному процесі мобілізації. Ворог знищив велику частину центрів підготовки, в яких мобілізованих учили поводженню зі зброєю, тож нині цей процес дуже ускладнений.

"Крім того, кількість осіб, яких сьогодні потрібно мобілізувати для того, щоб здійснювати оборону України, перевищує спроможність колишніх військкоматів, а зараз - територіальних центрів комплектування на мирний час. Тобто, той наплив, який іде зараз, з ним, дійсно, надзвичайно складно впоратися. ЗСУ докладає усіх зусиль для того, щоб максимально ефективно зробити (мобілізацію - ред.)", – наголосила заступниця міністра оборони.

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Маляр додала, що якщо людина вважає, що її права порушено з боку працівників цих центрів, то є "гарячі лінії", на які можна звернутися щодо цього.
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Топ коментарі
+10
Це правда. Поголовно мобілізації немає. Беруть спеціалістів-технаріч і підготовлених. Тобто тих, хто допоможе вирішувати завдання, а не просто бути гарматним м'ясом, як кацапи.
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20.03.2022 12:02
+6
в чернівецькій області приміров тисячі бугаїв з харьківщини та києва бухають цілими днями- чому місцеві воєнкоми не беруть їх на облік?
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20.03.2022 12:02
+5
Які історії, воєнкомат у хусті взяв усіх працівників разом з багатодітними, інвалідами і лишив підприємство без нікого через конфлікт з власницею, кривих косих програмістів гребуть без проходження мед комісії, чуваків які місяць тому перенести операцію на хребті, і не треба розкащувать про бугаїв, бугаїв якраз приймають у хати за мілтйон грошей на західній і все норм, чому ж не повідомляєте про бугаїв до військоматів і селите?
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20.03.2022 12:28
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в чернівецькій області приміров тисячі бугаїв з харьківщини та києва бухають цілими днями- чому місцеві воєнкоми не беруть їх на облік?
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20.03.2022 12:02 Відповісти
Тому що спочатку занесли у воєнкомат а потім пішли бухать.

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20.03.2022 12:04 Відповісти
На облік ??? Вважаю , що цей "кантингєнт" - тілько на палю!
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20.03.2022 12:05 Відповісти
сам с черновиц и это правда
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20.03.2022 12:18 Відповісти
звідки ти кацапюра їбаний?
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20.03.2022 12:28 Відповісти
Ну не потрібно вже всіх одним віником.
У нас на Прикарпатті вже більше 3000 стало на військовий облік.
У мене в сусіда дві сім'ї (родичі) з Київщини - з купю діточок. Так чоловіки відразу зареєструвались у військкоматі.
І ніхто нікого просто так не мобілізує - вкрай потрбні спеціальності і дуже бажаний досвід.

Є і досить биків. Але я вам скажу - воно там потрібне? Ото мясо? Хіба що на тилові роботи всіх зігнати - і то толку мало буде.
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20.03.2022 12:35 Відповісти
згоден- але бачу гадаю що слід опановувати всім чоловікам військові спеціальності-невідомо що в того путіна в голові і скільки ця війна буде продовжуватись-сили наших вояків на передовій не безмежні-в резерві повинно бути хочь тисяч 300
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20.03.2022 15:27 Відповісти
100%!
Але сьогодні війна - це далеко не кількість, а якість. Сам бачиш.
Нам потрібна високопрофесійна армія контрактників - 200к і високотехнологічне озброєння (по максимуму - своє, або по ліцензії).
Ну і плюс - до 300к резервістів - бувших контрактників -таких самих висококваліфікованих бійців.

І не потрібно тоді буде бігати по селах, дворах і т.д. і збирати не знаю що.

Тоді додаткова мобілізація - виключно для забезпечення в глибокому тилу.
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20.03.2022 16:04 Відповісти
Це правда. Поголовно мобілізації немає. Беруть спеціалістів-технаріч і підготовлених. Тобто тих, хто допоможе вирішувати завдання, а не просто бути гарматним м'ясом, як кацапи.
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20.03.2022 12:02 Відповісти
Так, мене вже 4 рази послали з часів захоплення кримнашу, просто тому, що моя спеціальність (авіаційне озброєння) зараз нікому не потрібна. Навіть у тероборону вже беруть не кожного, і зброю дають не одразу.
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20.03.2022 13:15 Відповісти
сепарня сбежавшая в другие города, должны быть выявлены и посланы на разминирование. на разминирование.
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20.03.2022 12:05 Відповісти
Схоже - мобілізація наразі припинилась . У військоматах говорять чекати на наступну хвилю . Коли буде - невідомо .
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20.03.2022 12:07 Відповісти
навіщо спростовувати, перед ким виправдовуєтесь, перед бугаями?
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20.03.2022 12:08 Відповісти
їхав чоловік з дружиною у машині, зупинились купити щось, його затримали і відразу забрали. Людина без жодного віськового досвіду. Пересказую історії від родича. Тому чутки не безпідставні
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20.03.2022 12:09 Відповісти
історії, звичайно, можна різні вигадувати
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20.03.2022 12:17 Відповісти
Які історії, воєнкомат у хусті взяв усіх працівників разом з багатодітними, інвалідами і лишив підприємство без нікого через конфлікт з власницею, кривих косих програмістів гребуть без проходження мед комісії, чуваків які місяць тому перенести операцію на хребті, і не треба розкащувать про бугаїв, бугаїв якраз приймають у хати за мілтйон грошей на західній і все норм, чому ж не повідомляєте про бугаїв до військоматів і селите?
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20.03.2022 12:28 Відповісти
А варто було б...
Бо їхав щойно до брата на Сихів, немав, де парканути машину одні мажорні АА, КА, АХ, АР, ВН...
А в "Арсені" на Сихові одні рускагаварящіє бички тортіки да курачкі гріль пакупають...
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20.03.2022 12:10 Відповісти
ну вот нафига мне эти сцкуны в батарейке
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20.03.2022 12:12 Відповісти
таких бугаїв можна було і на забій пустити не шкода
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20.03.2022 12:19 Відповісти
слабаки ті бички - мій знайомий із дружиною і трьома дітьми опинився вже в Германії. Схоже, що незалежно від результатів війни він вже не повернеться. Машиною дорогою (порівняно з моєю) його мама їздить
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20.03.2022 12:34 Відповісти
Про Хуст можу сказати! Гребуть всіх підряд, дійсно інвалідів, багатодітних, без всякого досвіду і обмежено придатних. Чоловік без будь-якого досвіду, привізши сім'ю, одразу пішов у військомат стати на облік. Загребли ще й відправляють через 10-12 днів «навчань» далі в гарячі точки!!! Як м'ясо!!! Без форми навіть!! Чим кращі за окупантів?????
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21.03.2022 02:58 Відповісти
 
 