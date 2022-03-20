Минобороны опровергает фейк об активной мобилизации переселенцев в западных областях
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мобилизация происходит во всех регионах с одинаковой интенсивностью, никаких приоритетов по отношению к регионам нет.
Об этом зам.министра обороны Анна Маляр сказала во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобороны назвали логистические проблемы оккупантов
"Мобилизация происходит во всех регионах с одинаковой интенсивностью. Нет приоритетов по регионам. Сейчас распространяется много информации, что якобы в западном регионе больше мобилизуют временно перемещенных лиц, чем местных. Это совершенно не так. Это безосновательные суждения", – сказала Маляр.
Она отметила, что была в командировке в западном регионе и проверила, как происходит мобилизация. "Могу вам сказать, что из всех уже мобилизованных лиц 9/10 местных – людей, проживающих в этом регионе, и 1/10 мобилизованных – люди, которые временно перемещены. Это те, кто бежал от войны из других регионов ", – добавила представительница МОУ.
По ее словам, в стране сейчас сложная ситуация, и это тоже сказывается на организационном процессе мобилизации. Враг уничтожил большую часть центров подготовки, в которых мобилизованных учили обращению с оружием, поэтому сейчас этот процесс очень усложнен.
"Кроме того, количество лиц, которых сегодня нужно мобилизовать для того, чтобы осуществлять оборону Украины, превышает способность бывших военкоматов, а сейчас - территориальных центров комплектования на мирное время. То есть тот наплыв, который идет сейчас, с ним действительно чрезвычайно сложно справиться. ВСУ прилагает все усилия для того, чтобы максимально эффективно провести (мобилизацию - ред.)", - подчеркнула заместитель министра обороны.
Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ может использовать переговоры, чтобы укрепить собственные позиции и двигаться дальше, - Маляр
Маляр добавила, что если человек считает, что его права нарушены со стороны работников этих то есть "горячие линии", на которые можно обратиться по этому поводу.
Пожалуйста, подождите...
У нас на Прикарпатті вже більше 3000 стало на військовий облік.
У мене в сусіда дві сім'ї (родичі) з Київщини - з купю діточок. Так чоловіки відразу зареєструвались у військкоматі.
І ніхто нікого просто так не мобілізує - вкрай потрбні спеціальності і дуже бажаний досвід.
Є і досить биків. Але я вам скажу - воно там потрібне? Ото мясо? Хіба що на тилові роботи всіх зігнати - і то толку мало буде.
Але сьогодні війна - це далеко не кількість, а якість. Сам бачиш.
Нам потрібна високопрофесійна армія контрактників - 200к і високотехнологічне озброєння (по максимуму - своє, або по ліцензії).
Ну і плюс - до 300к резервістів - бувших контрактників -таких самих висококваліфікованих бійців.
І не потрібно тоді буде бігати по селах, дворах і т.д. і збирати не знаю що.
Тоді додаткова мобілізація - виключно для забезпечення в глибокому тилу.
Бо їхав щойно до брата на Сихів, немав, де парканути машину одні мажорні АА, КА, АХ, АР, ВН...
А в "Арсені" на Сихові одні рускагаварящіє бички тортіки да курачкі гріль пакупають...