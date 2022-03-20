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мобилизация (1607) Маляр Анна (408)

Минобороны опровергает фейк об активной мобилизации переселенцев в западных областях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація

Мобилизация происходит во всех регионах с одинаковой интенсивностью, никаких приоритетов по отношению к регионам нет.

Об этом зам.министра обороны Анна Маляр сказала во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мобилизация происходит во всех регионах с одинаковой интенсивностью. Нет приоритетов по регионам. Сейчас распространяется много информации, что якобы в западном регионе больше мобилизуют временно перемещенных лиц, чем местных. Это совершенно не так. Это безосновательные суждения", – сказала Маляр.

Она отметила, что была в командировке в западном регионе и проверила, как происходит мобилизация. "Могу вам сказать, что из всех уже мобилизованных лиц 9/10 местных – людей, проживающих в этом регионе, и 1/10 мобилизованных – люди, которые временно перемещены. Это те, кто бежал от войны из других регионов ", – добавила представительница МОУ.

По ее словам, в стране сейчас сложная ситуация, и это тоже сказывается на организационном процессе мобилизации. Враг уничтожил большую часть центров подготовки, в которых мобилизованных учили обращению с оружием, поэтому сейчас этот процесс очень усложнен.

"Кроме того, количество лиц, которых сегодня нужно мобилизовать для того, чтобы осуществлять оборону Украины, превышает способность бывших военкоматов, а сейчас - территориальных центров комплектования на мирное время. То есть тот наплыв, который идет сейчас, с ним действительно чрезвычайно сложно справиться. ВСУ прилагает все усилия для того, чтобы максимально эффективно провести (мобилизацию - ред.)", - подчеркнула заместитель министра обороны.

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Маляр добавила, что если человек считает, что его права нарушены со стороны работников этих то есть "горячие линии", на которые можно обратиться по этому поводу.
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Топ комментарии
+10
Це правда. Поголовно мобілізації немає. Беруть спеціалістів-технаріч і підготовлених. Тобто тих, хто допоможе вирішувати завдання, а не просто бути гарматним м'ясом, як кацапи.
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20.03.2022 12:02
+6
в чернівецькій області приміров тисячі бугаїв з харьківщини та києва бухають цілими днями- чому місцеві воєнкоми не беруть їх на облік?
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20.03.2022 12:02
+5
Які історії, воєнкомат у хусті взяв усіх працівників разом з багатодітними, інвалідами і лишив підприємство без нікого через конфлікт з власницею, кривих косих програмістів гребуть без проходження мед комісії, чуваків які місяць тому перенести операцію на хребті, і не треба розкащувать про бугаїв, бугаїв якраз приймають у хати за мілтйон грошей на західній і все норм, чому ж не повідомляєте про бугаїв до військоматів і селите?
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20.03.2022 12:28
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в чернівецькій області приміров тисячі бугаїв з харьківщини та києва бухають цілими днями- чому місцеві воєнкоми не беруть їх на облік?
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20.03.2022 12:02 Ответить
Тому що спочатку занесли у воєнкомат а потім пішли бухать.

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20.03.2022 12:04 Ответить
На облік ??? Вважаю , що цей "кантингєнт" - тілько на палю!
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20.03.2022 12:05 Ответить
сам с черновиц и это правда
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20.03.2022 12:18 Ответить
звідки ти кацапюра їбаний?
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20.03.2022 12:28 Ответить
Ну не потрібно вже всіх одним віником.
У нас на Прикарпатті вже більше 3000 стало на військовий облік.
У мене в сусіда дві сім'ї (родичі) з Київщини - з купю діточок. Так чоловіки відразу зареєструвались у військкоматі.
І ніхто нікого просто так не мобілізує - вкрай потрбні спеціальності і дуже бажаний досвід.

Є і досить биків. Але я вам скажу - воно там потрібне? Ото мясо? Хіба що на тилові роботи всіх зігнати - і то толку мало буде.
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20.03.2022 12:35 Ответить
згоден- але бачу гадаю що слід опановувати всім чоловікам військові спеціальності-невідомо що в того путіна в голові і скільки ця війна буде продовжуватись-сили наших вояків на передовій не безмежні-в резерві повинно бути хочь тисяч 300
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20.03.2022 15:27 Ответить
100%!
Але сьогодні війна - це далеко не кількість, а якість. Сам бачиш.
Нам потрібна високопрофесійна армія контрактників - 200к і високотехнологічне озброєння (по максимуму - своє, або по ліцензії).
Ну і плюс - до 300к резервістів - бувших контрактників -таких самих висококваліфікованих бійців.

І не потрібно тоді буде бігати по селах, дворах і т.д. і збирати не знаю що.

Тоді додаткова мобілізація - виключно для забезпечення в глибокому тилу.
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20.03.2022 16:04 Ответить
Це правда. Поголовно мобілізації немає. Беруть спеціалістів-технаріч і підготовлених. Тобто тих, хто допоможе вирішувати завдання, а не просто бути гарматним м'ясом, як кацапи.
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20.03.2022 12:02 Ответить
Так, мене вже 4 рази послали з часів захоплення кримнашу, просто тому, що моя спеціальність (авіаційне озброєння) зараз нікому не потрібна. Навіть у тероборону вже беруть не кожного, і зброю дають не одразу.
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20.03.2022 13:15 Ответить
сепарня сбежавшая в другие города, должны быть выявлены и посланы на разминирование. на разминирование.
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20.03.2022 12:05 Ответить
Схоже - мобілізація наразі припинилась . У військоматах говорять чекати на наступну хвилю . Коли буде - невідомо .
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20.03.2022 12:07 Ответить
навіщо спростовувати, перед ким виправдовуєтесь, перед бугаями?
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20.03.2022 12:08 Ответить
їхав чоловік з дружиною у машині, зупинились купити щось, його затримали і відразу забрали. Людина без жодного віськового досвіду. Пересказую історії від родича. Тому чутки не безпідставні
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20.03.2022 12:09 Ответить
історії, звичайно, можна різні вигадувати
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20.03.2022 12:17 Ответить
Які історії, воєнкомат у хусті взяв усіх працівників разом з багатодітними, інвалідами і лишив підприємство без нікого через конфлікт з власницею, кривих косих програмістів гребуть без проходження мед комісії, чуваків які місяць тому перенести операцію на хребті, і не треба розкащувать про бугаїв, бугаїв якраз приймають у хати за мілтйон грошей на західній і все норм, чому ж не повідомляєте про бугаїв до військоматів і селите?
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20.03.2022 12:28 Ответить
А варто було б...
Бо їхав щойно до брата на Сихів, немав, де парканути машину одні мажорні АА, КА, АХ, АР, ВН...
А в "Арсені" на Сихові одні рускагаварящіє бички тортіки да курачкі гріль пакупають...
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20.03.2022 12:10 Ответить
ну вот нафига мне эти сцкуны в батарейке
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20.03.2022 12:12 Ответить
таких бугаїв можна було і на забій пустити не шкода
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20.03.2022 12:19 Ответить
слабаки ті бички - мій знайомий із дружиною і трьома дітьми опинився вже в Германії. Схоже, що незалежно від результатів війни він вже не повернеться. Машиною дорогою (порівняно з моєю) його мама їздить
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20.03.2022 12:34 Ответить
Про Хуст можу сказати! Гребуть всіх підряд, дійсно інвалідів, багатодітних, без всякого досвіду і обмежено придатних. Чоловік без будь-якого досвіду, привізши сім'ю, одразу пішов у військомат стати на облік. Загребли ще й відправляють через 10-12 днів «навчань» далі в гарячі точки!!! Як м'ясо!!! Без форми навіть!! Чим кращі за окупантів?????
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21.03.2022 02:58 Ответить
 
 