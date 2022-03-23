Мішель: У ЄС та його партнерів спільна мета – перемогти Путіна

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляє, що у ЄС разом із його партнерами та союзниками спільна мета – перемогти президента Росії Володимира Путіна, який веде проти України варварську та аморальну війну.

Про це він заявив під час виступу в середу в Європейському парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Мішель сказав: "Один місяць війни. Один місяць смерті, руйнування та страждань. Місяць російського терору проти народу України. І один місяць демократичного світу, який повстав з усією силою, щоб засудити Росію і виступити проти цієї варварської аморальної війни. Маріуполь. Як і інші міста, Маріуполь назавжди залишиться в історії міст-мучеників. Розбомбили театр, розбомбили художню школу, де переховувалися стільки людей, 90% міста пошкоджено чи зруйновано, мешканців взято в заручники російськими військами, немає їжі, води, електрики, опалення. Маріуполь. Місяць тому жваве місто. Сьогодні в руїнах. Росія відповідає за цю війну. Росія одна. Націлені на жінок, дітей, мирних мешканців. Це злочини, і винні постануть перед міжнародним правосуддям. Ні безкарності".

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Президент Євроради констатував, що ЄС "не самотній у засудженні цієї жорстокої війни". "ЄС разом із нашими партнерами та союзниками — непохитний у нашій солідарності з Україною. За один місяць піднялась міжнародна коаліція, щоб засудити цю війну – нації, бізнес, громадяни, Організація Об'єднаних Націй. Водночас ми маємо одну спільну мету: перемогти Володимира Путіна. Путін думав, що завоює Україну за кілька днів і помилився. Він думав, що розділить ЄС і наших союзників і помилився, бо народ України хоробро бореться, захищає свої будинки та майбутнє своїх дітей. Захищає свою демократію та наші спільні європейські цінності", - заявив він.

Мішель нагадав, що ЄС разом із міжнародними партнерами упровадив "найбільш суворі санкції, які ми колись ухвалювали". "Удар по фінансовій системі. Завдання шкоди ключовим секторам економіки та розправа над прихильниками режиму. Заморожування золотовалютних резервів Росії, заборона банкам на SWIFT. Рубль різко впав, транснаціональні корпорації біжать. Санкції проти російських компаній та осіб, що ухвалюють рішення, пропагандистів, олігархів. Заморожування їхніх активів у ЄС, заборона їхніх поїздок до ЄС, переслідування їхніх яхт, вілл, приватних літаків. Ми реалізуємо ці санкції та працюємо над тим, щоб закрити лазівки, які дають Росії можливість врятуватися, і ми готові зробити більше, щоб морити голодом військову машину Путіна", - запевнив президент Євроради.

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Мішель повідомив, що ЄС також "інтенсивно працював на дипломатичному фронті, намагаючись покласти край цій війні". "Президент Макрон і канцлер Шольц теж відіграли важливу роль у наших дипломатичних зусиллях. Я розмовляю з президентом Зеленським майже щодня і кілька разів розмовляв із президентом Путіним. Мета зрозуміла: ця війна має закінчитися", - наголосив він.

Президент Євроради також нагадав, що "наші українські друзі просять і іншої допомоги — політичної". "Україна – частина нашої європейської родини. Ми домовилися підтримати європейський вибір України та її право самій обирати свою долю. Ми вирішили негайно зміцнити наші зв'язки та поглибити наше партнерство, а також підтримати Україну у її русі європейським шляхом. Ми запропонували створити Трастовий фонд української солідарності та міжнародну конференцію донорів, щоб надати підтримку Україні у її невідкладних потребах та допомогти відновити вільну та демократичну Україну", - повідомив Мішель.

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