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Канада (1503) допомога (5072) Трюдо Джастін (288)

Найближчими днями Канада поставить до України додаткову летальну зброю, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трюдо

Канада прийняла рішення про додаткове постачання до України летальної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів країн НАТО та G7.

Влада Канади також вводить санкції щодо 160 членів Ради Федерації Росії.

Раніше про нові санкції проти Росії оголосили США. Цього разу заходи були введені проти 328 депутатів Держдуми та всієї нижньої палати російського парламенту. Також вони торкнулися десятків російських оборонних підприємств.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Всего побольше плиз ...
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24.03.2022 21:04
+29
Дайте дроны камикадзе, против них у рассеи нет противодействия. Можно взрывать и корабли и наземную технику и по скоплениям пехоты работать.
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24.03.2022 21:06
+24
летальну зброю💪
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24.03.2022 21:05
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Всего побольше плиз ...
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24.03.2022 21:04 Відповісти
летальну зброю💪
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24.03.2022 21:05 Відповісти
Хоч би тільки не дробовики, а щось смертоносніше🙏🙏🙏
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24.03.2022 21:05 Відповісти
мабуть "гільйотину", але це секрет
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24.03.2022 21:06 Відповісти
Дайте дроны камикадзе, против них у рассеи нет противодействия. Можно взрывать и корабли и наземную технику и по скоплениям пехоты работать.
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24.03.2022 21:06 Відповісти
Та ті дрони - доволі слабка річ. Я, навіть, не певен, що вони можуть танк підірвати. Тільки ББМ. Краще, дайте нам Ольху-М !!! Бо ми ж "чогось" її не замовили у власних підприємств
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24.03.2022 22:04 Відповісти
Еще позавчера был видос, как наши "артиллеристы" уничтожают позиции противника. Так вот там "снаряды" падали вертикально, светились в темноте и попадали в 100% случаев. Съемка велась с беспилотника (возможно, что свечение было только из-за съемки инфракрасной камерой). Почему-то мне кажется, что для снарядов слишком странное поведение. Скорей всего в войсках у нас уже есть эти дроны - просто сейчас наконец-то научились держать язык за зубами.
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24.03.2022 22:38 Відповісти
Уже опровергли.
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24.03.2022 21:16 Відповісти
Чудова новина
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24.03.2022 21:31 Відповісти
Спасибі хоч в Канаді ще люди залишаються людьми, а не продали душі за криваві нафтодолари.
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24.03.2022 21:06 Відповісти
Щира подяка нашим друзям і братам із Канади за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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24.03.2022 21:07 Відповісти
наших беженцев принимают везде. жилье еда и тд. на границах стоят очереди машин которые везут в лагеря, на квартиры, люди отдают свои загородные дома.
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24.03.2022 21:09 Відповісти
за Трюдо и двор, в кацапов стреляем в УПОР! спасибо братушки Канадийские
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24.03.2022 21:11 Відповісти
Арт систем бы. Но он не услышит. Надеюсь и так пришлёт.
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24.03.2022 21:16 Відповісти
за любу допомогу дякуємо !
гуртом і чорта і ***** легше бити !!! (українське народне прислів"я))))
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24.03.2022 21:21 Відповісти
Верховна Рада повністю скасувала податки на ввезення авто.
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24.03.2022 21:28 Відповісти
А кто знает? По фейсу и фамилии он на бывшего хоккеиста смахивает. А на самом деле?
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24.03.2022 21:36 Відповісти
от для цього і потрібні зустрічі лідерів напряму.
Джастін і Джо випили кави і відразу українцям пійшли смаколики на москальню жмурити.
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24.03.2022 21:41 Відповісти
Нет , по сути это уже давно не так . Лишь только формально . Трофимов , перестань быть мудаком , включай мозги. Хотя это напрасный призыв к ракоцапам.
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24.03.2022 21:55 Відповісти
Давайте побольше всего вкусного Украинским Воинам!!!!
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24.03.2022 21:46 Відповісти
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24.03.2022 22:45 Відповісти
Два дивизиона THAAD и будем молиться на вас.
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24.03.2022 23:06 Відповісти
 
 