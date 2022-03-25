Аваков повідомив про погіршення здоров'я Шойгу та заступника начальника генштабу ЗС РФ: "Симптоми в обох абсолютно однакові"

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 25 березня повідомив про погіршення стану здоров'я міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Джерело повідомляє, що є інформація про різке погіршення стану здоров'я міністра оборони РФ Шойгу і [заступник начальника генштабу збройних сил РФ] Ігоря Костюкова. Симптоми нездужання в обох абсолютно однакові - печіння в області серця, утруднене дихання", - зазначив Аваков, передає Цензор.НЕТ.



За його даними, Шойгу непритомнів.

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