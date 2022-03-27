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Славутич окуповано, троє людей загинули, - мер Фомічев. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місто-супутник ЧАЕС Славутич на Київщині було змушене припинити оборону після трьох днів спротиву.

Про це міський голова Юрій Фомічев поінформував у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Славутич із сьогоднішнього дня – в окупації. Ми стійко захищали наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здатися без бою, але наші військові, наша Нацполіція прийняли рішення відстоювати місто. Вони не могли по-іншому, вони військові, вони для цього і працюють. ... Наші сили були нерівні", – сказав він.

За словами Фомічева, рішення припинити оборону було пов'язане із необхідністю зберегти життя містян.

"Ми маємо загиблих, це правда. Наразі підтверджено три смерті. Не всіх ми ще упізнали. Тому звертаюся до рідних та близьких, тих, хто, можливо, знає загиблих: зателефонуйте до лікарні і допоможіть упізнати людей, хто це, їхні прізвища, хто вони такі є. Серед них є і мирні жителі", – пояснив Фомічев.

Також читайте: У Славутичі місцеві скандують "Додому!" окупантам, а ті відкривають вогонь у повітря. ВIДЕО

Він розповів, що з окупантами ведуть переговори про евакуацію жителів Славутича, і "усі охочі покинути місто зможуть це зробити".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
три года снимали гундосики,Е Бабуся,велике крадівництво - а на армию и ТерОборону не хватило ни времени ни денег
Вот что бывает когда голосуют по приколу за президента и ВР
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27.03.2022 09:15
+24
За словами Фомічева, рішення припинити оборону було пов'язане із необхідністю зберегти життя містян - ще одна зрада. Так усі міста можна здати по такій причині.
А якщо чесно, то не було там ніяких військових. Тероборона і поліція 3 доби відстрілювалися на блокпостах, а коли пішла
бронетехніка, вони виявилися безпорадними. Цілий місяць Славутич був ізольованим і тихенько там сидів, а 3 дні назад за нього згадали.
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27.03.2022 09:15
+23
Там не было зсу,город окружен лесом,20 км до границы с белоруской областью кацапленда ,сколько ты на защиту этого городка дала бы тыщ 30 положить зазря,главные города держат и валят русню.и до нестратегических городков дойдет очередь.все будет чернобаевка)
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27.03.2022 09:14
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Знову кажуть, що місто було слабо захищене.
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27.03.2022 09:08 Відповісти
Там не было зсу,город окружен лесом,20 км до границы с белоруской областью кацапленда ,сколько ты на защиту этого городка дала бы тыщ 30 положить зазря,главные города держат и валят русню.и до нестратегических городков дойдет очередь.все будет чернобаевка)
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27.03.2022 09:14 Відповісти
Нестратегічних...
А чому населення не все евакуювали ?
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27.03.2022 09:15 Відповісти
ДОМОГОСПОДАРКАМ.

тому що не було можливості.
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27.03.2022 09:39 Відповісти
Воєн виліз...
Піди краще сміття винеси.
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27.03.2022 09:48 Відповісти
вони чаэс обслуживают
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27.03.2022 10:38 Відповісти
Звідки у вас інформація, що не евакуювали?
І чому населення саме не евакуювалося?
Чому завжди хтось комусь "должен".
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27.03.2022 13:33 Відповісти
Це було на початку війни, турецький гамбіт,але на сьогодні окупація страшне слово і допускати нові міста до окупації смерті подібно. Уже не первий раз поліція є тільки поліція ,так як вона себе зарекомендувала. Причини можна шукати і писати про ліси,але для ворога це пастка,для місцевих це тактика. Не мери повинні виступати і не адміністрації. На мою думку це проста зрада. Аргумент, що вони обслуговують ЧАЕС такий собі
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27.03.2022 09:19 Відповісти
Еще один диванный сраньтег.
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27.03.2022 09:29 Відповісти
Місцеві кажуть, що ніхто не видав зброї, ніхто не організував опір.
І крім того, треба було перекрити кілька шляхів, і місто було би наше.
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27.03.2022 09:49 Відповісти
Пані, по-перше автомати видавали. Можливо не всім бажаючим, тут не маю даних.
По-друге, ви багато навоюєте з АК-74 проти самого галімєнького БТРа?
Тероборона з автоматами нічого не зробить бронечастинам. Коктейлі молотова до речі теж.
Ви ж не зрадофілка наскільки я помітив, не зрозумів ваш комент.
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27.03.2022 13:37 Відповісти
Я пишу на майбутнє. Щоб це стало уроком і ми більше не повторювали помилок. А вони очевидно є. Немає нічого приємного у присутності окупантів на твоїх територіях.
Я раніше, з власного досвіду, наголошувала, яке бридке відчуття виникає від окупації, коли знімають твої прапори, топчуть землю. Але не всі навіть намагались це зрозуміти.
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27.03.2022 13:46 Відповісти
У нас немає цілі тримати території. Наша ціль - зберегти армію.
Буде армія - ми вернемо свої землі. Не буде армії - втратимо, те що є.
Цинічно, але я з цією стратегією цілком згодний.
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27.03.2022 14:04 Відповісти
Однозначно якась незрозуміла ситуація. За місяць не доставити в місто зброї і бійців. На відео на мітингу там сотні чоловіків.
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27.03.2022 10:21 Відповісти
Мер якийсь мутний
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27.03.2022 09:12 Відповісти
якщо людина хоче щось зробити ,то шукає спосіб,а якщо не хоче ,то вигадує причини.
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27.03.2022 09:34 Відповісти
крок_за_кроком@mykolayovych45
2 мин

тобто мер українського міста атомників Славутича екс-регіонал Фомічьов вступив у змову з окупантами і пообіцяв їм, що містяни добровільну складуть зброю.
я правильно все зрозумів???

"Коли ворог підійшов до міста, коли почалися обстріли житлових кварталів, було ухвалене рішення - не прикриватися мирними жителями, не входити в місто, як і домовлялися із самого початку", - розповів Фомічов. https://t.me/operativnoZSU/15781
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27.03.2022 09:34 Відповісти
У Славутичі, в якому перебувають російські окупанти, оголосили про проведення гуманітарних коридорів для місцевих мешканців.
Ця інформація не є офіційною - 27 березня у Київській області не заплановано жодного "зеленого коридору".

Кулеба попросив усіх мешканців Київщини і зокрема Славутича поставитися до цього відповідально та не долучатися до сумнівних евакуаційних рейсів.

Також, на цій сторінці Славутицької міської ради збирають кошти.🧐
https://t.me/operativnoZSU/15881
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27.03.2022 11:32 Відповісти
три года снимали гундосики,Е Бабуся,велике крадівництво - а на армию и ТерОборону не хватило ни времени ни денег
Вот что бывает когда голосуют по приколу за президента и ВР
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27.03.2022 09:15 Відповісти
Так ведь и второй раз за него проголосуют.
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27.03.2022 09:45 Відповісти
ну так тогда Украина отгребает за нежелание думать головой
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27.03.2022 15:15 Відповісти
За словами Фомічева, рішення припинити оборону було пов'язане із необхідністю зберегти життя містян - ще одна зрада. Так усі міста можна здати по такій причині.
А якщо чесно, то не було там ніяких військових. Тероборона і поліція 3 доби відстрілювалися на блокпостах, а коли пішла
бронетехніка, вони виявилися безпорадними. Цілий місяць Славутич був ізольованим і тихенько там сидів, а 3 дні назад за нього згадали.
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27.03.2022 09:15 Відповісти
Полиция? В Энергодаре полиция и сбу сбежали раньше времени, только тероборона с коктейлями молотова и охотничними ружьями. Оборону ЗАЭС держала нацгвардия, пока начальник смены станции не приказал сдаться, т.к. последствия могли быть плохие - 6 блоков и хранилище отработанного ядерного топлива.
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27.03.2022 09:42 Відповісти
Сдаётся, мил человек, ты коллаборант...
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27.03.2022 09:18 Відповісти
Ну він відкрито закликав співпрацювати з окупантами, отже так і є - колаборант(а вже з якою метою, з благою чи ні - то вже інше питання, для когось і "руzzкій мір" - благо, не те що свою шкуру зберегти)
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27.03.2022 09:30 Відповісти
Якщо дивитися в сухому залишку, це містечко жодного військового чи іншого значення не має, коли вже окупанти знаходяться в ЧЗВ...
Влаштовувати за нього жорстку зарубу - жодній зі сторін невигідно...
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27.03.2022 09:57 Відповісти
Не все так просто...
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27.03.2022 10:09 Відповісти
Нижче текст, що пише мешканець Славутича:

Зашли сегодня утром. Прошли за мой дом, почти до центра дошли. В квартале шмонали машины на которых ТрО ездили, так же подъезды в которые смогли попасть, и здания где могла засесть оборона.

Это былы:Росгвардия и спецы. Спецы в фулл камуфляже, у гвардов просто снаряга и калаши обычные. Так же было замечено 3-5 Тигров, 2 БТР, один из которых в камуфляже, КамАЗ (впк) и ЗИЛ (131?) и Урал. На всех перечеркнутый круг.

Далее. Очень много людей собралось на площади, и пошли на них с кричалками, лозунгами, ну, все как положено. Полетели светошумовухи,перцовыки и очереди в воздух.Лично не участвовал, ибо мамка и батя (его перцовкой потом зацепило малек) отзвонились и сказали сиди дома, нас тут достаточно.Оттеснили до круга.

https://youtube.com/watch?v=-ap1U7ufaSg

UPD.

Вот обещанный репортаж

https://m.youtube.com/watch?v=4TEW2UFZ-4s&feature=youtu.be

Привезли мера на Тигре (не буду пояснять как он там оказался). Создали группу и начали переговоры.

В итоге: Убитыми пока нашли 3их,мирные и ТРО, но их больше, пока выясняют.

Договорились, что желающие сдают нарезные стволы, и не устраивают никаких провокаций иначе будет плохо.

За гум.конвои, договариваться про дорогу, все уже на складах, осталось привезти в город.

Про зелёный коридор пока верхи договариваться.

Пока продолжаем жить так же, ещё 1-3 дня будут колесить по городу,хотят убедиться, что тут действительно все спокойно, и тогда свалят, оставив блокпосты.

Ещё есть 2 интересных момента про которые хотел бы написать, но не могу.

Слава Украине! Жыве́ Белару́сь!
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27.03.2022 09:19 Відповісти
Ох и чорт ,,сили були нерівні",тьі єто Азову в Марике роскажи,три дня держались просто герои,ну а тнперь тьі гуманитарньій коридор только в Брянск получиш или Гомель
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27.03.2022 09:24 Відповісти
ДО ВСІХ!
придивіться уважніше до подібних "випердів" тролів,"ряжених в шкури патріотів".

нова тактика в умовах війни-ПОСІЯТИ СУМНІВИ ТА НУДЬГУ
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27.03.2022 09:41 Відповісти
Ты идиот?
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27.03.2022 09:44 Відповісти
ти глянь коли він зарегався
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27.03.2022 10:00 Відповісти
Десь тут промайнуло і зникло від Зеленського про Маріуполь. Не думаю,що про це він говорив з Азовом. Поганому танцюристу і ноги заважають,а тут дайте,дайте і дайте. Був час до війни,були дані про Маріуполь. Значить все таки для офіса це просто знову сценарій, а не реальність. До речі,це місто біля столиці з якої вивезено кожний 2 житель і має 3 лінії оборони. Кого бережем, псевдонаполеона з хворобою очей ботоксного. До війни їх звинуватили в зраді.
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27.03.2022 09:25 Відповісти
ПНХ,ВАЛЕНТИНА!
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27.03.2022 09:42 Відповісти
Спокійно, без страху, заходять в чуже місто. Для людей це неприйнятно, вони чинять спротив. Але схоже на те, що вони знають про місто все, і впевнені в успіхі. Сюрреалізм.
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27.03.2022 09:31 Відповісти
Ситуація насправді загрозлива, бо москва тепер контролює єдину дорогу, котра з'єднує правобережне і лівобережне московські угрупування, а відтак зможе необмежено перекидати додаткові сили під Чернигів і Бровари. Якщо нічого не робити, то ворог захопить Чернигів.
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27.03.2022 09:42 Відповісти
ЩЕ ОДИН СТРАТЕХ..)
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27.03.2022 09:43 Відповісти
У стратеха залипла клавіша Caps Lock, очевидно внаслідок неохайності. Про яку додатково свідчить слід од брудного нігтя після напису.
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27.03.2022 10:16 Відповісти
А куда зеленый коридор? Там вокруг мордор один, Чернигов в осаде. Не представляю, как оттуда уехать.
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27.03.2022 09:45 Відповісти
В Беларуссию.
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27.03.2022 10:10 Відповісти
Не смешите. Какое сопротивление было в Славутиче? Людям даже не выдали оружие и не призвали в армию. На протесты вышли десятки тысяч здоровых мужиков без оружия зато с телефонами в руках, против десятка вооруженных русофашистов. Да в том районе в самой лесистой местности Украины годами можно было держать оборону.
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27.03.2022 09:47 Відповісти
Десятки тисяч чоловіків в місті з населенням в 24 тисячі осіб?)))
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27.03.2022 10:08 Відповісти
Назвати мужиками інженерів з кількома освітами що працюють на Чорнобильскій АЕС може хіба мордовський лапотник. Нема там кому воювати, се все технічна інтелігенція.
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27.03.2022 10:21 Відповісти
Предатель.
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27.03.2022 10:01 Відповісти
А что в городе нет охотников с оружием?
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27.03.2022 10:12 Відповісти
Як зайшли, так і тікати будуть.
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27.03.2022 10:14 Відповісти
Час працює на нас, на рабсеє всьо хужє і хужє.
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27.03.2022 10:17 Відповісти
В Запорізькій області звільнили села Полтавка та Малинівка, знищили 80 рашистів окупантів, захопили бронетехніку. Тримаймо стрій, все буде Україна.
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27.03.2022 10:25 Відповісти
То что делает мэр - это сотрудничество с оккупантом. Мер должен был уйти с должности немедленно. Иначе - это пособничество оккупантам. А он вцкпился в кремло. Все эти бла бла про то, что Славутич под украинским флагом и "нэскореный" - для кого эти сказки? Славутич оккупирован, и всю ответсвенность с этого момента должны нести оккупанты.
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27.03.2022 11:19 Відповісти
В своїх оцінках ми багато в чому порівнюємо нашу війну з війною в Чечні. В 2-гу компанію там по суті з сотеть сіл і міст по серйозному обороняли лише незначну з них кількість, зокрема Грозний Шатой Дуба юрт Комсомольське. Були і домовленості на рівні голів міських сільських адміністрацій чи старійшин з фєдералами, договірні села. Рано чи пізно вже чи рускі чи люди з опору звинувачували їх в зраді, бо як говориться між двома стільцями важко висидіти. Так чи інакше на всій окупованій території Чечні з появою зельонки почалася активна партизанська війна, не зважаючи на дуже тяжкі поразки зимою- весною 2000 р. Так що не треба нам панікувати, фронт тримається, перемога буде за нами.
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27.03.2022 11:42 Відповісти
Славутич -Чернигов -37 км.. шо то надо ещё объяснять..
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27.03.2022 11:52 Відповісти
Теоретично зараз наші основні сили якраз і стягнуті до вузлів оборони якими стали обласні центри. А слабоконтрольована окупована ордою територія стане ціллю для наших мобільних розвідувульно - диверсійних груп і партизанів.
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27.03.2022 12:15 Відповісти
 
 