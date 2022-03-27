Славутич оккупирован, три человека погибли, - мэр Фомичев. ВИДЕО
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Город-спутник ЧАЭС Славутич в Киевской области был вынужден прекратить оборону после трех дней сопротивления.
Об этом городской голова Юрий Фомичев проинформировал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Славутич с сегодняшнего дня – в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдаться без боя, но наши военные, наша Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают. ... Наши силы были неравны", – сказал он.
По словам Фомичева, решение о прекращении обороны было связано с необходимостью сохранить жизнь горожан.
"У нас есть погибшие, это правда. Сейчас подтверждены три смерти. Не всех мы еще опознали. Поэтому обращаюсь к родным и близким, тем, кто, возможно, знает погибших: позвоните в больницу и помогите узнать людей, кто это, их фамилии, кто они такие есть. Среди них есть и мирные жители", – объяснил Фомичев.
Он рассказал, что с оккупантами ведут переговоры об эвакуации жителей Славутича, и "все желающие покинуть город смогут это сделать".
Пожалуйста, подождите...
А чому населення не все евакуювали ?
тому що не було можливості.
Піди краще сміття винеси.
І чому населення саме не евакуювалося?
Чому завжди хтось комусь "должен".
І крім того, треба було перекрити кілька шляхів, і місто було би наше.
По-друге, ви багато навоюєте з АК-74 проти самого галімєнького БТРа?
Тероборона з автоматами нічого не зробить бронечастинам. Коктейлі молотова до речі теж.
Ви ж не зрадофілка наскільки я помітив, не зрозумів ваш комент.
Я раніше, з власного досвіду, наголошувала, яке бридке відчуття виникає від окупації, коли знімають твої прапори, топчуть землю. Але не всі навіть намагались це зрозуміти.
Буде армія - ми вернемо свої землі. Не буде армії - втратимо, те що є.
Цинічно, але я з цією стратегією цілком згодний.
2 мин
тобто мер українського міста атомників Славутича екс-регіонал Фомічьов вступив у змову з окупантами і пообіцяв їм, що містяни добровільну складуть зброю.
я правильно все зрозумів???
"Коли ворог підійшов до міста, коли почалися обстріли житлових кварталів, було ухвалене рішення - не прикриватися мирними жителями, не входити в місто, як і домовлялися із самого початку", - розповів Фомічов. https://t.me/operativnoZSU/15781
Ця інформація не є офіційною - 27 березня у Київській області не заплановано жодного "зеленого коридору".
Кулеба попросив усіх мешканців Київщини і зокрема Славутича поставитися до цього відповідально та не долучатися до сумнівних евакуаційних рейсів.
Також, на цій сторінці Славутицької міської ради збирають кошти.🧐
https://t.me/operativnoZSU/15881
Вот что бывает когда голосуют по приколу за президента и ВР
А якщо чесно, то не було там ніяких військових. Тероборона і поліція 3 доби відстрілювалися на блокпостах, а коли пішла
бронетехніка, вони виявилися безпорадними. Цілий місяць Славутич був ізольованим і тихенько там сидів, а 3 дні назад за нього згадали.
Влаштовувати за нього жорстку зарубу - жодній зі сторін невигідно...
Зашли сегодня утром. Прошли за мой дом, почти до центра дошли. В квартале шмонали машины на которых ТрО ездили, так же подъезды в которые смогли попасть, и здания где могла засесть оборона.
Это былы:Росгвардия и спецы. Спецы в фулл камуфляже, у гвардов просто снаряга и калаши обычные. Так же было замечено 3-5 Тигров, 2 БТР, один из которых в камуфляже, КамАЗ (впк) и ЗИЛ (131?) и Урал. На всех перечеркнутый круг.
Далее. Очень много людей собралось на площади, и пошли на них с кричалками, лозунгами, ну, все как положено. Полетели светошумовухи,перцовыки и очереди в воздух.Лично не участвовал, ибо мамка и батя (его перцовкой потом зацепило малек) отзвонились и сказали сиди дома, нас тут достаточно.Оттеснили до круга.
https://youtube.com/watch?v=-ap1U7ufaSg
UPD.
Вот обещанный репортаж
https://m.youtube.com/watch?v=4TEW2UFZ-4s&feature=youtu.be
Привезли мера на Тигре (не буду пояснять как он там оказался). Создали группу и начали переговоры.
В итоге: Убитыми пока нашли 3их,мирные и ТРО, но их больше, пока выясняют.
Договорились, что желающие сдают нарезные стволы, и не устраивают никаких провокаций иначе будет плохо.
За гум.конвои, договариваться про дорогу, все уже на складах, осталось привезти в город.
Про зелёный коридор пока верхи договариваться.
Пока продолжаем жить так же, ещё 1-3 дня будут колесить по городу,хотят убедиться, что тут действительно все спокойно, и тогда свалят, оставив блокпосты.
Ещё есть 2 интересных момента про которые хотел бы написать, но не могу.
Слава Украине! Жыве́ Белару́сь!
придивіться уважніше до подібних "випердів" тролів,"ряжених в шкури патріотів".
нова тактика в умовах війни-ПОСІЯТИ СУМНІВИ ТА НУДЬГУ