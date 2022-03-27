Славутич оккупирован, три человека погибли, - мэр Фомичев. ВИДЕО

Город-спутник ЧАЭС Славутич в Киевской области был вынужден прекратить оборону после трех дней сопротивления.

Об этом городской голова Юрий Фомичев проинформировал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Славутич с сегодняшнего дня – в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдаться без боя, но наши военные, наша Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают. ... Наши силы были неравны", – сказал он.

По словам Фомичева, решение о прекращении обороны было связано с необходимостью сохранить жизнь горожан.

"У нас есть погибшие, это правда. Сейчас подтверждены три смерти. Не всех мы еще опознали. Поэтому обращаюсь к родным и близким, тем, кто, возможно, знает погибших: позвоните в больницу и помогите узнать людей, кто это, их фамилии, кто они такие есть. Среди них есть и мирные жители", – объяснил Фомичев.

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Он рассказал, что с оккупантами ведут переговоры об эвакуации жителей Славутича, и "все желающие покинуть город смогут это сделать".



