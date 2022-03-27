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Зеленський (17537) Маріуполь (2822)

Я дозволив їм покинути місто, вони відмовились, - Зеленський - про захисників Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов,маріуполь

Українські військові залишаються у Маріуполі та продовжують захищати місто, громадян від російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю російським ЗМІ.

Глава Української держави заявив, що у Маріуполі є українські війська. "Це щодо того, чому хаос інформаційний. Бо всередину там, де вони можуть залізти, там вони й зайшли, російські війська. А в якусь частину міста вони не зайшли, бо є наші хлопці, котрі відмовилися виходити на їхні заклики. Мало того, сім'ї цих хлопців зверталися до мене. Я розмовляв із цими хлопцями", - сказав Зеленський.

Він додав, що раз на два дні намагається виходити на зв'язок із захисниками Маріуполя. "Я їм говорю, що все розумію, хлопців, ми обов'язково повернемося... Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно бути, і ви відчуваєте, що так правильно, і що ви можете вижити, зробіть це. Я розумію, як це виглядає для військового. Вони сказали, що... Але я дав їм право вибору. Вони сказали: "Ми не можемо. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених". Мало того, вони сказали: "Ми не кинемо вбитих… Тому вони захищають місто, захищають поранених, захищають мертвих, яких вони хочуть поховати", – додав Президент України.

Він розповів, що у Маріуполі просто на дорогах та тротуарах лежать тіла мертвих громадян України, а також російських солдатів, які ніхто не прибирає. Зеленський також поінформував, що українська сторона зверталася до російської з проханням дати можливість вивезти поранених та мертвих громадян із міста, на що було отримано відмову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська армія прийшла не "звільняти" Маріуполь, а стерти місто з лиця землі разом із жителями, - мер Бойченко

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+68
ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙@DNikitich
16 мин

- Ну всьо! Ухадітє. Я разрєшаю
- Вєрховний, а ти точно Вєрховний України? Йди ****, ми воюємо до останнього
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27.03.2022 22:43
+62
Це,лайно:-дозволив.... Яка мерзота...Яка неймовірна гнида
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27.03.2022 22:43
+59
Знімає з себе відповідальність муд@к, оце наговорив кацапським змі, просто взяв і деморалізував свою ж державу, хрена лисого олені це подивляться, просто взяв і мокнув Українців в лайно.
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27.03.2022 22:44
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Реально, из речи, президент дал возможность самим окружённым решить возможно ли продолжать борьбу или прекратить. Зрады нет. Помочь извне видимо на данный момент невозможно...Но на других фронтах фашистов бьют, придут и в Мариуполь.
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28.03.2022 00:05 Відповісти
зато есть те, для которых зрада есть всегда
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28.03.2022 09:55 Відповісти
зато есть те, для которых зрада есть всегда
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28.03.2022 09:55 Відповісти
P.P.S. Ты понимаешь, что ты уже не главнокомандующий, а ничто?
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28.03.2022 00:06 Відповісти
P.P.S. Ты понимаешь, что ты уже не главнокомандующий, а уже ничто?
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28.03.2022 00:07 Відповісти
Чмо великобудывцтвое во для продвижения кацапов. Крыса!
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28.03.2022 00:15 Відповісти
Завжди повідомляють, що сили нерівні. То чому, якщо нерівні сили, не беруть до війська людей у військоматах? Якийсь саботаж. Моя бабуся під час другої світової була в евакуації в Сибіру. Працювала на патронному заводі. Розповідала, що працювали по 12 годин та мали 1 вихідний на тиждень. Я це до того, що ми можемо набагато більше робити для фронту, ніж плести сітки та працювати у пунктах переселенців. Чому людей ніхто не організовує?
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28.03.2022 00:14 Відповісти
а що ви знаєте про питання мобілізації? ви хоч трохи цікавились питанням, перед тим, як критикувати?
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28.03.2022 09:57 Відповісти
Недавно я чув, здається від Будкевича що кацапи зайшли зі сторони Криму, тому що шляхи що були заміновані розмінували, заради Великого Будівництва. Тобто чия це провина що Маріуполь знищують, і хто це пропонує захисникам піти звідти, і хто це після знищення десятків тисяч українців хоче домовлятися з убивцями.
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28.03.2022 01:17 Відповісти
пп
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28.03.2022 03:01 Відповісти
информационный хаос говорит... ****

такое чувство что Мариуполь просто хочет сдать. Я не поверю во всю эту ахинею про то что там мол дескать открытая местность и мы не можем деблокировать. Начнем с того, что какого черта враг не был остановлен еще на перешейке? Там его в разы было проще остановить чем где-либо еще. Но именно там он не встретил никакого сопротивления практически - что привело к окружению Мариуполя. Во-вторых - а беспилотники? А РЗСО? А клинья до моря, чтобы отрезать группировку противника? Почему это все не применяется? Мы отбрасываем их вокруг Киева, Сум и Харькова, и даже Николаева. Но никаких попыток деблокировать Мариуполь словно вообще не предпринимается. Как это понимать? Я конечно понимаю , военная тайна и все такое. Но какие-то движения же должны бы были быть и мы бы о них уже по результату узнали. А их не слышно... я коненчо не эксперт и не арестович, но я не понимаю что происходит в вопросе Марика и это ужасно деморализует. Неужели ребят там просто бросили? я уж не говорю о мирном населении... они переживают ад на земле.
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28.03.2022 05:24 Відповісти
какой там перешеек ? 3 года готовились к миру ... шмакля с ермаками не поверили в нападение когда 24 им об этом сообщили вояки .. они думали что это шутка ..
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28.03.2022 07:13 Відповісти
Де ті батальони які хотіли йти на допомогу Маріуполю?
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28.03.2022 06:39 Відповісти
Зараз у Харкові. Роботи немає, закінчаться гроші і продукти , а кредити треба віддавати , буде бандитизм , дуже багато ще гарних машин іздить по країні, дуже багато ще є готівки накрадених політиками грошей, поки дійсно не відкриють кордони не заберуть ці загранзагони ,на кордоні і не дадуть людям заробляти ,бо в наша країна поступово перетвориться в одну із африканських країн ,де голод ніщита , розруха , більше всього це і е основна мета руського міра
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28.03.2022 08:24 Відповісти
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