У Маріуполі заблоковані близько 160 тисяч мирних жителів, - мер Бойченко

У заблокованому російськими загарбниками Маріуполі зараз перебувають близько 160 тис. мирних людей, вони благають про їхній порятунок.

Про це на прямому включенні в телемарафоні UA разом повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"На жаль, ще досить багато людей у ​​заблокованому Маріуполі. Ця цифра точно за 100 тис. населення, близько 160 тис., за нашими оцінками, людей перебувають сьогодні в блокованому місті Маріуполі, в якому сьогодні неможливо жити, бо немає нічого – ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку. І це страшно насправді. Те приниження, через яке проходить сьогодні кожен маріуполець ціною цієї російської окупації, це навіть неможливо передати словами", – заявив мер.

Він зазначив, що сьогодні потрібна повна евакуація міста Маріуполя і надія на це не згасає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маріуполь - це новий Алеппо, - МЗС Франції

"Ми живемо цією надією… Ось зараз, наприклад, стоять 26 автобусів, які мають вирушити до міста Маріуполь з метою евакуації, але немає на сьогодні, на жаль, рішення, щоб вони розпочали свій рух… Під обстрілами наші героїчні водії намагаються дістатись до тих точок, де сьогодні можуть бути маріупольці, і вони чекають із надією, що така можливість у них з'явиться. Але не все в наших силах, на жаль, ми перебуваємо сьогодні в руках цих окупантів тут", – наголосив Бойченко.

Він також сказав, що сьогодні і він, і багато українців сподіваються на наших європейських друзів та партнерів, які допоможуть організувати евакуацію мирних жителів із розгромленого агресором міста.

"Я сьогодні також, як десятки тисяч маріупольців, чекаю з надією, що таке рішення буде можливим… Ми дуже сподіваємось на наших міжнародних партнерів, на їхню твердість, на їхні переконання, на слова любові. І, звичайно ж, ми не можемо відпускати цю надію… Дуже сподіваємось на президентів Франції, Туреччини, що вони все ж достукаються, і нам відкриють стійкий "зелений коридор", і ми заберемо тих людей, які хочуть повернутися на підконтрольну територію України, вони просять і благають про це", – заявив міський голова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я дозволив їм покинути місто, вони відмовились, - Зеленський - про захисників Маріуполя

І додав: "Я впевнений, що правда і Бог на нашому боці, і перемога буде за нами".