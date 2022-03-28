У мережі зібрали більше 5 млн грн для ЗСУ за допомогою оголених фото: Тероборона+Onlyfans

Активістки в соцільний мережах організували збір коштів для підтримки ЗСУ за допомогою оголених фотографій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Twitter.

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"Відправляєте гроші на ЗСУ, або ще якійсь благодійній організації, мені відправляєте чек, а я відправляю вам ню–фото", — подібні меседжі, доповнені селфі оголених дівчат, почали з’являтися в соцмережі на початку березня.

Ідея залучати гроші на допомогу ЗСУ за оголені фото прийшла з Twitter та отримала назву "Теронліфанс" — від поєднання ТрО (тероборона) та відомого сервісу Onlyfans. Її придумали Настя @RG_Simple з України та Наста @evrlstng_winter з Білорусі.

Зараз рух налічує понад 30 учасників, серед яких також є й хлопці — близько 6 юнаків, моделі та просто дівчата, що хочуть допомогати.

"Кожна з учасниць (котрі не анонімні) приймає донати, відправляє їх на перевірку мені, а вже потім скидає нюдс. Я регулюю повтори скрінів, також відправляю свої фотокартки, відповідаю на питання… Такий собі SMM під час війни, як можемо. Поки долучитись можуть усі охочі, хто згоден з правилами", — розповіла Настя.

На сьогодні (це 20-ий день як виник "Теронліфанс") вдалося зібрати приблизно 5,4 мільйона гривень.

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"Це не тільки ЗСУ, "Повернись Живим" та фонд Притули. Ми допомогаємо також й меншим організаціям. Збіри коштів на лікування коней під Києвом, зоопарки, виготовлення бронежилетів тощо", — підсумувала дівчина.