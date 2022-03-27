Жителі ЄС та України можуть допомогти ЗСУ автомобілями - група волонтерів створила спеціалізований сайт CARFORARMY

Українській армії потрібні десятки тисяч авто – пікапів, джипів, мікроавтобусів, автобусів, автомобілів швидкої допомоги, вантажних машин. З цією метою група волонтерів створила спеціалізований сайт, з допомогою якого кожен бажаючий зможе віддати чи продати своє авто для потреб ЗСУ

Про це радник глави МВС Антон Геращенко повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Фронту потрібні машини! Багато, багато машин! Як допомогти армії? Тисячі волонтерів в Україні та закордоном шукають машини та приганяють їх в Україну для потреб фронту. Нам потрібні десятки тисяч – пікапів, джипів, мікроавтобусів, автобусів, автомобілів швидкої допомоги, вантажних машин. На передньому краю вони як витратний матеріал. Один вибух міни та колеса, радіатор машини пробиті - машину треба кидати.

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Лише одна група латвійських волонтерів зібрала у Латвії 120 машин із 24 лютого. Але цього замало! Війна буде довгою. Місяці, а може й роки. Тому потрібно впорядкувати і покращити систему пошуку автомобілів в ЄС та їх передачі в Україну", - пише Геращенко.

З цією метою група волонтерів створила спеціалізований сайт CARFORARMY

http://www.carforarmy.in.ua

Суть його роботи проста – мешканці України та ЄС можуть за три хвилини заповнити просту форму на сайті.

1. Вказати в якому місті та якій країні він живе.

2. Яку машину готовий передати безкоштовно або продати.

3. Свої контактні дані.

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Далі наші волонтери зв'яжуться з благодійником/продавцем, обговорять деталі та проговорять логістику машини до кордону України.

Крім того, на сайті здійснюється пошук волонтерів, які будуть готові переганяти машину з країн ЄС до кордону або точки передачі машини в Україні.