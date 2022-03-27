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Жителі ЄС та України можуть допомогти ЗСУ автомобілями - група волонтерів створила спеціалізований сайт CARFORARMY

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українській армії потрібні десятки тисяч авто – пікапів, джипів, мікроавтобусів, автобусів, автомобілів швидкої допомоги, вантажних машин. З цією метою група волонтерів створила спеціалізований сайт, з допомогою якого кожен бажаючий зможе віддати чи продати своє авто для потреб ЗСУ

Про це радник глави МВС Антон Геращенко повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Фронту потрібні машини! Багато, багато машин! Як допомогти армії? Тисячі волонтерів в Україні та закордоном шукають машини та приганяють їх в Україну для потреб фронту. Нам потрібні десятки тисяч – пікапів, джипів, мікроавтобусів, автобусів, автомобілів швидкої допомоги, вантажних машин. На передньому краю вони як витратний матеріал. Один вибух міни та колеса, радіатор машини пробиті - машину треба кидати.

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Лише одна група латвійських волонтерів зібрала у Латвії 120 машин із 24 лютого. Але цього замало! Війна буде довгою. Місяці, а може й роки. Тому потрібно впорядкувати і покращити систему пошуку автомобілів в ЄС та їх передачі в Україну", - пише Геращенко.

З цією метою група волонтерів створила спеціалізований сайт CARFORARMY
http://www.carforarmy.in.ua

Суть його роботи проста – мешканці України та ЄС можуть за три хвилини заповнити просту форму на сайті.

1. Вказати в якому місті та якій країні він живе.
2. Яку машину готовий передати безкоштовно або продати.
3. Свої контактні дані.

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Далі наші волонтери зв'яжуться з благодійником/продавцем, обговорять деталі та проговорять логістику машини до кордону України.

Крім того, на сайті здійснюється пошук волонтерів, які будуть готові переганяти машину з країн ЄС до кордону або точки передачі машини в Україні.
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Топ коментарі
+4
Кстати, очень неплохая идея. Представьте, старые(по меркам ЕС) внедорожники, грузовички, бусики ремонтировались и ставились на полный ход в дружественных странах и отправлялись в Украину. Чем плох какой-нибудь террано или патрол 95 года? Или Т4, транзит и тд? Там, где раньше люди ехали на говнобуханке, смогли бы на каком нибудь дизельном экономичном бусе или грузовичке.
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27.03.2022 19:20
+3
На балансі українських підприємств є ТИСЯЧІ джипів-позашляховиків - чому вони не вилучаються згідно з законом для потреб війська?
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27.03.2022 18:41
+3
Интересно, сама Тоня на чем ездиет?
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27.03.2022 18:52
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Які Геращенко ,,Оптіміст,,
......Війна буде довгою.
Місяці, а може й роки.
Блин воно вже про Рокі пише
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27.03.2022 18:38 Відповісти
На балансі українських підприємств є ТИСЯЧІ джипів-позашляховиків - чому вони не вилучаються згідно з законом для потреб війська?
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27.03.2022 18:41 Відповісти
Продажа Кроссоверов

15 474 предложения за час + 63 за день + 579

Эта сейчас.
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27.03.2022 18:51 Відповісти
Интересно, сама Тоня на чем ездиет?
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27.03.2022 18:52 Відповісти
Спочатку здивувався чому сайт на Руцкам Язікє - а потім глянув так це ж Гантон Хрякащенко, коригувальник і лизоблюд
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27.03.2022 18:58 Відповісти
Кстати, очень неплохая идея. Представьте, старые(по меркам ЕС) внедорожники, грузовички, бусики ремонтировались и ставились на полный ход в дружественных странах и отправлялись в Украину. Чем плох какой-нибудь террано или патрол 95 года? Или Т4, транзит и тд? Там, где раньше люди ехали на говнобуханке, смогли бы на каком нибудь дизельном экономичном бусе или грузовичке.
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27.03.2022 19:20 Відповісти
‼️‼️‼️ПРО ЕВРОБЛЯХИ

Предыдущая Рада приняла идиотский закон про евробляхи , которым ЗА ВВОЗ в Украину старых недорогих европейских авто сдирали дикие пошлины и акцизы. И дали этим авто едкую кличку ЕВРОБЛЯХИ
ЭТИМ ЗАКОНОМ предыдущие слуги народа
- пролоббировали отверточную сборку авто с АВТОВАЗА НА ЗАЗЕ
- защитили российский автопром от европейских авто
- нанесли материальный удар по 1, 5 млн украинцев , купивших себе недорогие авто в ЕС.
- нанесли удар по малому и среднему бизнесу , используеашему авто

ПРЕДЛАГАЮ отменить данный закон НА РАДОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
- сегодня население теряет авто в результате войны
- общественный транспорт почти не работает
- перевозить семьи на чем то надо
- заниматься бизнесом и возить продукцию на чем то надо
- ‼️‼️‼️Украина сегодня авто не производит
и т д
ПОТОМУ ОТМЕНИТЕ ЗАКОН И ПУСТЬ УКРАИНЦЫ ПОКУПАЮТ НЕДОРОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО ДЛЯ СЕМЕЙ И БИЗНЕСА

ЕВРОСОЮЗ ОЦЕНИТ ЭТО РЕШЕНИЕ .
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27.03.2022 19:27 Відповісти
Что за херню я сейчас прочитал?
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27.03.2022 21:06 Відповісти
А это разве не то, о чем ты написал?
https://biz.censor.net/news/3328281/rada_skasuvala_podatky_na_import_tovariv
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27.03.2022 22:04 Відповісти
хороша ідея.
ще б слуги народу хоч частину свого автопарку пожертвували, ссуки.
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27.03.2022 19:29 Відповісти
Г@ндоны что порох что зеленый, да и все "папередники" боролись с евробляхам, в пользу рус. автопрома, а теперь "нам нужны тыщщи машин". А в европе эти тыщщи отличных, надежных машин 90-00гг пустили на металлолом, а они могли бы послужить украинскому народу и государству.
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27.03.2022 19:45 Відповісти
Черговий лохотрон і маячня. Спочатку унеможливили ввіз потрібних автомобілів - (чоловіки до 60 років), потім створили сайт. Кому він потрібен, якщо всі наявні авто давно рекрутовано, а нових не можливо завезти??
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27.03.2022 19:56 Відповісти
 
 