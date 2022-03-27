Жителі ЄС та України можуть допомогти ЗСУ автомобілями - група волонтерів створила спеціалізований сайт CARFORARMY
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Українській армії потрібні десятки тисяч авто – пікапів, джипів, мікроавтобусів, автобусів, автомобілів швидкої допомоги, вантажних машин. З цією метою група волонтерів створила спеціалізований сайт, з допомогою якого кожен бажаючий зможе віддати чи продати своє авто для потреб ЗСУ
Про це радник глави МВС Антон Геращенко повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Фронту потрібні машини! Багато, багато машин! Як допомогти армії? Тисячі волонтерів в Україні та закордоном шукають машини та приганяють їх в Україну для потреб фронту. Нам потрібні десятки тисяч – пікапів, джипів, мікроавтобусів, автобусів, автомобілів швидкої допомоги, вантажних машин. На передньому краю вони як витратний матеріал. Один вибух міни та колеса, радіатор машини пробиті - машину треба кидати.
Лише одна група латвійських волонтерів зібрала у Латвії 120 машин із 24 лютого. Але цього замало! Війна буде довгою. Місяці, а може й роки. Тому потрібно впорядкувати і покращити систему пошуку автомобілів в ЄС та їх передачі в Україну", - пише Геращенко.
З цією метою група волонтерів створила спеціалізований сайт CARFORARMY
http://www.carforarmy.in.ua
Суть його роботи проста – мешканці України та ЄС можуть за три хвилини заповнити просту форму на сайті.
1. Вказати в якому місті та якій країні він живе.
2. Яку машину готовий передати безкоштовно або продати.
3. Свої контактні дані.
Далі наші волонтери зв'яжуться з благодійником/продавцем, обговорять деталі та проговорять логістику машини до кордону України.
Крім того, на сайті здійснюється пошук волонтерів, які будуть готові переганяти машину з країн ЄС до кордону або точки передачі машини в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
......Війна буде довгою.
Місяці, а може й роки.
Блин воно вже про Рокі пише
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Эта сейчас.
Предыдущая Рада приняла идиотский закон про евробляхи , которым ЗА ВВОЗ в Украину старых недорогих европейских авто сдирали дикие пошлины и акцизы. И дали этим авто едкую кличку ЕВРОБЛЯХИ
ЭТИМ ЗАКОНОМ предыдущие слуги народа
- пролоббировали отверточную сборку авто с АВТОВАЗА НА ЗАЗЕ
- защитили российский автопром от европейских авто
- нанесли материальный удар по 1, 5 млн украинцев , купивших себе недорогие авто в ЕС.
- нанесли удар по малому и среднему бизнесу , используеашему авто
ПРЕДЛАГАЮ отменить данный закон НА РАДОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
- сегодня население теряет авто в результате войны
- общественный транспорт почти не работает
- перевозить семьи на чем то надо
- заниматься бизнесом и возить продукцию на чем то надо
- ‼️‼️‼️Украина сегодня авто не производит
и т д
ПОТОМУ ОТМЕНИТЕ ЗАКОН И ПУСТЬ УКРАИНЦЫ ПОКУПАЮТ НЕДОРОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО ДЛЯ СЕМЕЙ И БИЗНЕСА
ЕВРОСОЮЗ ОЦЕНИТ ЭТО РЕШЕНИЕ .
https://biz.censor.net/news/3328281/rada_skasuvala_podatky_na_import_tovariv
ще б слуги народу хоч частину свого автопарку пожертвували, ссуки.