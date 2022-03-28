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Благодійна організація Шона Пенна допомагатиме українським переселенцям на Львівщині, - ОВА

шон,пенн

Засновник благодійної організації CORE, американський актор та режисер Шон Пенн зустрівся з начальником Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким та заявив, що його організація хоче налагодити партнерські відносини в Україні.

Як повідомляє Ценнзор.НЕТ, слова Пенна наводить Львівська ОВА на своєму сайті.

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"Ми знаємо, наскільки важливо зараз підтримувати населення у боротьбі за свободу, тому будемо допомагати всім, чим можемо. Ваш досвід – це приклад для всього світу. Зараз ми хочемо отримати список найнеобхідніших речей для переселенців, щоб зібрати їх та у найкоротші терміни забезпечити людей допомогою", - заявив він.

ОВА зазначає, що Львівщина – це регіон, куди найбільше прибувають внутрішньо переміщені особи та звідки найбільше людей перетинають кордон із Польщею. Саме тому Пенн поцікавився роботою з переселенцями в регіоні, а також допомогою, якої вони ще потребують.

"Львівщина постійно отримує гуманітарну допомогу від європейських країн, яку ми надалі відправляємо по областях України. Ми піклуємось про працевлаштування та поселення наших співвітчизників. Активно співпрацюємо з місцевим бізнесом і не тільки. Наприклад, нас підтримує організація World Central Kitchen, що допомагає забезпечувати харчування переселенців. Станом на зараз роздали понад 1,3 млн порцій для людей. Водночас ми плануємо будувати тимчасові житла для ВПО, адже розуміємо, що жити у школах, дитсадках та гуртожитках – це не вихід, і потрібно стабілізувати навчальний процес", - наведено слова голови Львівської ОВА Максима Козицького.

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Обожнюю цього актора....як він зіграв у фільмі "21 грамм"!!!
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28.03.2022 18:33 Відповісти
Таинственная река, тож хороший фильм
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28.03.2022 18:56 Відповісти
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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28.03.2022 18:37 Відповісти
Thanks Sean! Dude, you're the MAN!
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28.03.2022 18:39 Відповісти
Дякуемо ! Видатному акторові та хорошій людині
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28.03.2022 18:42 Відповісти
Як актор Пенн мені взагалі не запам'ятався, але як Людина... Скеля!
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28.03.2022 18:45 Відповісти
 
 