Викладач Академії сухопутних військ Юрій Кожухар помер від поранень, яких зазнав під час російського ракетного удару по Яворівському полігону 13 березня. ФОТО

На Львівщині сьогодні в останню путь провели підполковника Юрія Кожухара – старшого викладача кафедри тактики Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Офіцер помер 26 березня внаслідок поранень, яких зазнав під час російського ракетного удару по теренах Яворівського полігону 13 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Академії у фейсбуці.

Юрій Кожухар уродженець Кіровоградської області. З 1991 року до 2003 року проходив військову службу у Раві-Руській, згодом у Старичах, Рівному та Львові. Брав участь у бойових діях в зоні АТО/ООС на командних посадах у бригадах ЗС України. Згодом готував майбутніх офіцерів у Національній академії сухопутних війсь.

Поховали офіцера на міському кладовищі міста Рава-Руська.

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Як повідомлялося, вранці 13 березня російські збройні сили завдали ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області. За даними М. Козицького, випустили понад 30 ракет, загинули 35 людей і 134 дістали поранень різного ступеня тяжкості та госпіталізовані.