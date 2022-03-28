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Новини Війна
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Викладач Академії сухопутних військ Юрій Кожухар помер від поранень, яких зазнав під час російського ракетного удару по Яворівському полігону 13 березня. ФОТО

На Львівщині сьогодні в останню путь провели підполковника Юрія Кожухара – старшого викладача кафедри тактики Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Офіцер помер 26 березня внаслідок поранень, яких зазнав під час російського ракетного удару по теренах Яворівського полігону 13 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Академії у фейсбуці.

Викладач Академії сухопутних військ Юрій Кожухар помер від поранень, яких зазнав під час російського ракетного удару по Яворівському полігону 13 березня 01

Юрій Кожухар уродженець Кіровоградської області. З 1991 року до 2003 року проходив військову службу у Раві-Руській, згодом у Старичах, Рівному та Львові. Брав участь у бойових діях в зоні АТО/ООС на командних посадах у бригадах ЗС України. Згодом готував майбутніх офіцерів у Національній академії сухопутних війсь.

Поховали офіцера на міському кладовищі міста Рава-Руська.

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Як повідомлялося, вранці 13 березня російські збройні сили завдали ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області. За даними М. Козицького, випустили понад 30 ракет, загинули 35 людей і 134 дістали поранень різного ступеня тяжкості та госпіталізовані.

Автор: 

похорон (1283) полігон (278) втрати (4388) Львівська область (2420)


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Топ коментарі
+26
Земля тебе пухом. Герой!
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28.03.2022 19:30
+11
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28.03.2022 19:34
+11
Подоляка та Арахамію під суд...
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28.03.2022 19:41
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Земля тебе пухом. Герой!
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28.03.2022 19:30 Відповісти
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28.03.2022 19:34 Відповісти
R.I.P.
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28.03.2022 19:34 Відповісти
Подоляка та Арахамію під суд...
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28.03.2022 19:41 Відповісти
Це досить серйозна втрата... Вічна слава і пам'ять воїну!
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28.03.2022 19:46 Відповісти
Слава Герою Украіни та вічна Пам'ять ....😪😪😪
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28.03.2022 19:49 Відповісти
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28.03.2022 19:50 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.03.2022 20:18 Відповісти
Герої не вмирають, їх пам'ятають!
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28.03.2022 20:40 Відповісти
Боровся до останнього, але смерть вирвала його з наших рядів. Спочивай з миром.
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28.03.2022 20:50 Відповісти
Царство небесне Герою!

А агрохімії з подоляком які своїм твітом показали що там в той день було повно вояків- осуд і тюремні нари, після війни
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28.03.2022 20:50 Відповісти
 
 